Prieš „Hajduk“ išbandymą – rimtas A. Skerlos kirtis varžovų vadovybei

Prieš mažiau nei savaitę Vilniaus „Žalgirio“ futbolininkai sukūrė „Liepkalnio stebuklą“. Andriaus Skerlos auklėtiniai antrąjį atrankos etapą į UEFA Konferencijų lygą pradėjo 0:3 nusileisdami Tbilisio „Dinamo“ ekipai, tačiau namuose vilniečiai įspūdingai atsitiesė laimėdami 7:2.
Toks sugrįžimas iškart tapo legendiniu ir istoriniu Lietuvos futbolo istorijoje, bet daug laiko žalgiriečiai švęsti neturėjo. Jau ketvirtadienį „Žalgiris“ pradės trečiąjį atrankos etapą prieš Splito „Hajduk“ ekipą.
A. Skerla teigia, kad po tokių rungtynių, kokios buvo praėjusią savaitę, nėra lengva susigyventi emociškai, tačiau jo auklėtiniai turėjo pakankamai laiko atsigauti ir pasiruošti artėjančiam iššūkiui.
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„Turėjome gerą savaitę po praėjusių rungtynių. Kai komanda laimi ir žaidėjai greičiau atsistato. Turėjome pakankamai laiko atsistatyti ir pasiruošti rungtynėms. Laukia „Hajduk“ ekipa – rimtas iššūkis, bet žaidžiame namuose prie pilnų tribūnų. Žinome, koks varžovas atvažiuoja. Būsime pasiruošę.
Tokių emocijų dažnai nepatiri nei kaip treneris, nei kaip žaidėjas. Tikrai nebuvo lengva [atsigauti]. Buvo daug dėmesio ir spaudoje, ir iš sirgalių. Bet tai yra praeitis, nors ir istorija, kurios niekas nepamirš, bet reikia grįžti į realybę. Laukia labai rimtos rungtynės. Norisi, kad praėjusios rungtynės taptų stimulu pasiekti dar kažką panašaus, kad žiūrovas vėl grįžtų ir europinis futbolas Vilniuje užsitęstų“, – dieną prieš rungtynes kalbėjo treneris.
Šias savaites Lietuvos futbole galime vadinti „Kroatiškomis savaitėmis“, kadangi ne tik Vilniaus „Žalgiris“ susitinka su Kroatijos klubu, bet atrankoje į UEFA Čempionų lygą Zagrebo „Dinamo“ klubui iššūkį meta „Kauno Žalgirio“ futbolininkai.
Tiesa, kauniečių pradžia gerokai nusvilo. Antradienį vykusiose pirmose rungtynėse Kroatijos sostinėje Lietuvos čempionai pralaimėjo 0:5.
„Manau, jog tos rungtynės tik parodė, kokio lygio yra Kroatijos futbolas. Mes žaisime prieš antrą Kroatijos komandą. Matome jų pajėgumą, kokie individualiai stiprūs žaidėjai. Pasitaikius tokiai dienai, kokia vakar buvo „Kauno Žalgiriui“, gali atsitikti visko.
Bet mes žaisime namuose prie savų sirgalių. Noriu tikėti, kad komanda parodys viską ką gali. Tikiu, kad mes galime sukurti gerų progų ir pelnyti įvarčius. Norėčiau, kad priverstume varžovus čia jaustis nepatogiai“, – kalbėjo A. Skerla
Tačiau Splito klubas Kroatijos čempionatą pradėjo kiek netikėtu pralaimėjimu 1:2 „Varazdin“ komandai, o atrankoje į UEFA Europos lygą taip netikėtai pripažino Kipro klubo „Pafos“ pranašumą 2:4.
„Žalgirio“ vairininkas tokiais varžovų rezultatais neskuba džiaugtis ir tikina, jog geros emocijos visuomet po pratesnių atkarpų parodo atitinkamą reakciją.
„Geros komandos po tokių rungtynių parodo reakciją, – teigė A. Skerla. – Atvažiuoja sužeistas žvėris. Gal jie mūsų nevertina, nesame komanda iš kažkokio top čempionato. Gal tos rungtynės tarp Zagrebo „Dinamo“ ir „Kauno Žalgirio“ irgi turės reikšmės. Laukiu labai sunkių rungtynių, bet svarbiausia, kad būtų reakcija iš mano komandos.“
Praėjusiose Kroatijos čempionato rungtynėse vienintelį „Hajduk“ komandos įvartį pelnė Rokas Pukštas.
Lietuviškų šaknų turintis amerikietis pagal „Transfermarkt“ duomenis yra brangiausiai vertinamas Splito ekipos žaidėjas (6 mln. eur.), o futbolininko paslaugomis domisi ir „Serie A“ ekipa „Genoa“.
A. Skerla užtikrintai teigia, jog būtent šis lietuviškų šaknų žaidėjas yra varžovų komandos lyderis.
„Tai ką matau – jis yra jų lyderis, pagrindinis žaidėjas. Rokas yra labai aktyvus, visada nori kamuolio, turi gana gerą driblingą. Šiuo metu jis labai išsiskiria, gali žaisti tiek atraminiu, tiek atakuojančiu saugu. Paskutinėse rungtynėse pelnė įvartį.
Kiek girdžiu, tai yra ir brangiausias jų žaidėjas. Gali būti, kad anksčiau ar vėliau, gal po kurių europinių rungtynių, gali palikti klubą, išeiti į geresnį čempionatą“, – saugą gyrė „Žalgirio“ treneris.
Po pergalės prieš Tbilisio „Dinamo“ A. Skerla sužinojęs, jog susitiks su Splito „Hajduk“ ekipa, iškart prisiminė, jog šioje komandoje su Rolandu Džiaukštu yra atlikęs stažuotę.
Tiesa, tuomet Kroatijos klubui vadovavo Valdas Dambrauskas, o sporto direktoriaus pareigas užėmė Mindaugas Nikoličius.
„Juokaujame, kad tada buvo stažuotę, o dabar reikės atlikti praktiką. Tai didelis klubas su didelė sirgalių grupe. Teko lankytis jų rungtynėse ir pamatyti, kokia aura yra tame stadione. Kažkas neįtikėtino, kaip žmonės myli tą klubą ir futbolą.
Kuomet V. Dambrauskas ten dirbo, komanda rodė labai gerus rezultatus, laimėjo taurę ir turbūt tik atleidę V. Dambrauską suprato, kokį gerą trenerį turėjo ir ką su juo pasiekti galėjo. Iš jų visi tikisi gerų rezultatų, laimėto čempionato, bet daug metų taip neatsitinka.
Keitėsi daug trenerių, sporto direktorių. Bet kuomet dirbo V. Dambrauskas ir Mindaugas Nikoličius, rezultatai kilo į viršų. Jeigu būtų likęs tęstinumas, ten galėjo įvykti kažkas nuostabaus, bet taip neįvyko“, – savo nuomone pasidalijo „Žalgirio“ treneris.
– Pirmus du etapus pradėjote išvykose, dabar pradedate namuose. Išvykose dažnai sakoma, jog ir lygiosios yra geras rezultatas. Su kokiu mentalitetu einate į šias rungtynes?
– Pergalė yra visuomet gerai, kuomet žaidi namuose. Norėtųsi nepapulti į situaciją, kokia buvo po pirmųjų rungtynių Tbilisyje. Gal pabaiga ir buvo laiminga, bet norėtųsi, kad nebūtų tokios situacijos, jog antros rungtynės būtų tik formalumas. Stebuklą galime sukurti, bet jie taip dažnai nesikartoja ir turime suprasti, kad „Hajduk“ yra visiškai kito kalibro komanda.
– Kokį žaidimo stilių demonstruoja „Hajduk“ sezono pradžioje?
– Teko matyti praktiškai visas rungtynes. Gal šiuo metu jie nedemonstruoja tokių rezultatų, kokių visi tikisi, bet individualiai tai stiprūs žaidėjai. Namuose jie sužaidžia geriau, išvykoje prasčiau, bet tai labai geras derinys jaunų ir patyrusių žaidėjų. Net sunku prognozuoti, kokia sudėtis rytoj bus. Treneris daug rotuoja žaidėjais, turbūt dar ieško tos sudėties. Vasarą atvyko nemažai žaidėjų ir kaip bet kuriam treneriui, jam reikia laiko. Bet žaidžia labai banguotai.
– Kiek padeda Marko Capanas, kuris yra buvęs „Hajduk“ komandoje, žino žaidėjus, sistemą?
– Padeda tiek, kad gali pakalbėti, papasakoti apie klubą. Bet jis nesitreniruoja, nežino, kas vyksta viduje. Pasiskaitome spaudoje, kad buvo „Hajduk“ komandoje kažkokie konfliktai tarp trenerio ir žaidėjų. Bet man rodos, jis pas tą trenerį nėra žaidęs ir kažkokių ypatybių negaunu.
– Minėjote didelį dėmesį po praėjusių rungtynių. Matėme ir kaip greitai buvo išpirkti bilietai. Gal sulaukėte prašymų gauti bilietų?
– Kiekvienas, kuriam buvau davęs bilietą, dabar sako: „Aš buvau talismanas“. Dabar reikia ieškoti, kuris iš tiesų tas talismanas buvo. Žinučių tikrai sulaukiau, bilietų tikri nori, bet kiek jų galiu gauti, tiek galiu. Dėmesys buvo, tai normalu. Bet reikia tai pamiršti ir grįžti į realybę.
– Ant nacionalinio stadiono buvo uždėtas vainikas, pasiektas atskaitos taškas statybose. Pačiam neteko sužaisti, bet dabar gal jau tikite, kad galėsite treniruoti tame stadione.
– Neabejoju, kad tie žmonės, kurie užsiėmę to stadiono statybomis, jį tikrai pastatys. Matome, kaip greitai jis auga. Dabar tikrai tikiu, kad Vilnius turės gerą futbolo stadioną.
Andrius SkerlaVilniaus ŽalgirisSplito Hajduk
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