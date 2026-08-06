„11x11.lt“ pasidalintame vaizdo įraše matyti, kaip agresyvus, juodai apsirengę kroatai konfliktuoja su dviem, panašu, lietuviais.
Vienas iš lietuvių po sugerto smūgio krito ir tėškėsi į šalia stovėjusio „Toyota Prius“ automobilį. Netrukus abu lietuviai pradėjo trauktis.
Vienas iš kroatų dar bandė užsimoti koja, tačiau nesėkmingai.
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Tikimasi, kad rungtynėse tarp „Žalgirio“ ir „Hajduk“ stadione apsilankys apie 200 kroatų fanų.
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