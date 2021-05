Geriausios ir blogiausios LKL komandų rungtynėse intrigos nėra: „Žalgiris“ jau užsitikrino pirmąją vietą, o „Nevėžis“ jau neturi realių galimybių pakilti iki atkrintamųjų varžybų.

Be to, LKL panaikino pavojų iškristi į NKL, todėl kėdainiškiai per likusias trejas rungtynes gali žaisti savo malonumui.

„Nevėžis“ laimi retai, tačiau jo nenuspėjamą būdą jau dukart pajuto Panevėžio „Lietkabelis“.