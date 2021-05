Eurolygos lietuviai: finalo ketverte krepšininkų nebus, bet Kelne dirbs trys mūsų šalies treneriai

Užtat finalo ketverte bus „Barcelona“ trenerių štabą sudarantys buvę Eurolygos čempionai Šarūnas Jasikevičius, Darius Maskoliūnas ir Tomas Masiulis.

Lietuviai

Truputį padėti savo komandai ketvirtfinalyje galėjo tik „Zenit“ vidurio puolėjas Artūras Gudaitis. Jis per pirmąsias rungtynes su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama „Barcelona“ komanda žaidė 9 min. ir pelnė 5 taškus. Tačiau ketvirtojo kėlinio viduryje A.Gudaitis patyrė čiurnos traumą, todėl per kitas rungtynes Sankt Peterburgo ekipai teko verstis be lietuvio.

„Zenit“ laimėjo pirmąsias serijos rungtynes išvykoje ir ketvirtąsias rungtynes savo aikštėje, bet antradienį pralaimėjo lemiamą penktąją dvikovą varžovų arenoje 53:79 ir nusileido serijoje 2:3.

A.Gudaitis per sezoną žaidė 31 rungtynes, aikštėje praleisdavo 20,1 min., pelnydavo 9,7 taško, atkovodavo 4 kamuolius ir išprovokuodavo 4 pražangas.

Šį sezoną Eurolygoje rezultatyviau negu A.Gudaitis žaidė tik du lietuviai. Marius Grigonis (Kauno „Žalgiris“) pelnydavo 13,4 taško, Rokas Giedraitis (Vitorijos „Baskonia“) – 12,7 taško.

„Fenerbahçe“ puolėjas Edgaras Ulanovas negalėjo žaisti ketvirtfinalyje, nes buvo užsikrėtęs koronavirusu. Jei serija būtų užtrukusi ilgiau, puolėjas tikriausiai būtų spėjęs grįžti į aikštę, tačiau CSKA laimėjo triskart iš eilės ir „Fenerbahçe“ buvo priverstas anksti sudėti ginklus.

E.Ulanovas praleido ir reguliariojo sezono pabaigą. Jis tuo metu gydėsi nedidelę traumą.

Pernai iš „Žalgirio“ į Stambulą persikraustęs kaunietis šį Eurolygos sezoną žaidė 28 rungtynes, aikštėje praleisdavo 19,6 min. ir pelnydavo 4,5 taško. Jo vidurkis buvo žemiausias per septynis Eurolygos sezonus.

Praeitis

Finalo ketverte, kuris bus surengtas gegužės 28-30 dienomis Kelne, nežais nė vienas lietuvis. Finalo ketvertas be Lietuvos krepšininkų vyks šeštą kartą šiuolaikinės Eurolygos laikotarpiu (nuo 2000-2001 metų sezono).

Šiuolaikinėje Eurolygoje buvo surengta viena finalo serija (2001 m.) ir 18 finalo ketvertų (2002-2019 m.). Pernai nugalėtojai nepaaiškėjo, nes varžybos dėl COVID-19 pandemijos buvo nutrauktos dar nesibaigus reguliariajam sezonui.

Per praėjusius metus tik penkis kartus finalo ketverte nežaidė nė vienas Lietuvos krepšininkas. Lietuvių baigiamojoje turnyro dalyje nebuvo 2002, 2006, 2014, 2016 ir 2019 metais.

Suprantama, daugiausiai Lietuvos krepšininkų į finalo ketvertą keliavo, kai jame 2018 metais dalyvavo Kauno „Žalgiris“. 2001 metų finalo serijoje ir dvylikoje finalo ketvertų kovojo užsienio klubams atstovavę lietuviai.

Šiuolaikinės Eurolygos čempionais tapo Šarūnas Jasikevičius (4 kartus), Ramūnas Šiškauskas, Martynas Gecevičius (po 2), Jonas Mačiulis ir Robertas Javtokas (po 1).

Treneriai

Finalo ketverte Lietuvai atstovaus „Barcelona“ trenerių štabas, kurį sudaro vyriausiasis treneris Šarūnas Jasikevičius bei jo padėjėjai, 1999 metų FIBA Eurolygos čempionai Darius Maskoliūnas ir Tomas Masiulis.

Iki šiol Lietuvos treneriai tik du kartus buvo patekę į šiuolaikinės Eurolygos finalo ketvertą. 2012 metais Jonas Kazlauskas baigiamojoje dalyje vadovavo finale pralaimėjusiems Maskvos CSKA krepšininkams, 2018 metais Š.Jasikevičius – trečiąją vietą užėmusiam „Žalgiriui“.

Š.Jasikevičius yra didžiausią finalo ketvertų patirtį sukaupęs Lietuvos krepšinio atstovas. Jis dalyvavo septyniuose finalo ketvertuose: šešiuose – kaip žaidėjas ir viename – kaip treneris.

Šių metų Eurolygos pusfinalyje „Barcelona“ susitiks su Milano „Olimpia“, kitame pusfinalyje žais Maskvos CSKA ir Stambulo „Anadolu Efes“.