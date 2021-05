Prieš trejus metus į Kauną atvykęs 193 cm ūgio krepšininkas žengė milžinišką karjeros šuolį. Tuomet 26-erių Th.Walkupas sezoną praleido Vokietijoje, kur gynė Liudvigsburgo „MHP Riesen“ ekipos garbę. FIBA Čempionų lygos krepšinio ragavęs krepšininkas nežinojo, ko tikėtis Kaune, tačiau juo patikėjo „Žalgirio“ skautai ir Šarūnas Jasikevičius.

Tiesa, karjerą Kaune gynėjas pradėjo užimdamas atakuojančio gynėjo ir net lengvojo krašto pozicijas, ir tik vėliau, kai „Žalgirį“ kamavo traumos, Th.Walkupas pagaliau atrado vietą, kurioje jaučiasi geriausiai – įžaidėjo poziciją.

„Tai vienas iš tų žaidėjų, kuris į savo darbą žiūri labai profesionaliai ir atsakingai. Atvykęs į Kauną T.Walkupas iškart įsiliejo į kolektyvą ir per šį laiką jau tapo tikru žalgiriečiu. Jis yra vienas svarbiausių žmonių už aikštelės ribų ir yra 100 proc. atsidavęs komandai. Aikštelėje jis taip pat tobulėja ir auga kartu su mumis“, – gražių žodžių 2019 m. pabaigoje amerikiečiui negailėjo tuomet klubą treniravęs Š.Jasikevičius.

Būtent tada, dar ankstyvoje sezono stadijoje, Paulius Motiejūnas nusprendė pratęsti sutartį su tvirtu gynėju, taip užkirsdamas kelią potencialiems konkurentams. Vis dėlto šįkart situacija kitokia. Žaidimą į dar aukštesnį lygį pakėlęs Th.Walkupas sustiprino savo pozicijas krepšininkų rinkoje. Jo dabar trokšta ir Tel Avivo „,Maccabi“, ir Milano „Olimpia“.

Palyginimui, debiutiniame savo sezone Eurolygoje T.Walkupas per 17 minučių rinkdavo po 5,2 taško, po 2,6 atkovoto kamuolio ir po 2,2 rezultatyvaus perdavimo per rungtynes.

Trečiajame savo Eurolygos sezone Th.Walkupas per 24 minutes jau rinko 8,2 taško, 3 atkovotus kamuolius, 4,5 rezultatyvaus perdavimo ir 10,6 naudingumo balo.

Jis tapo pagrindiniu komandos įžaidėju, jį myli ekipos sirgaliai, o pats krepšininkas pripažino, kad Lietuvoje jaučiasi puikiai. Tad pajėgių Europos klubų viliojamo amerikiečio praradimas „Žalgiriui“ kainuotų kur kas daugiau nei tik atakų organizatorių.

„Žalgirio“ sistemos dalis

Š.Jasikevičius Kaune sukūrė krepšinio kultūrą, kuri tęsiama net jam išvykus. Th.Walkupas dvejus metus galėjo mokytis iš vieno geriausių visų laikų Europos įžaidėjų, tuo pačiu metu matydamas, kaip Nemuno saloje kuriama lietuviška krepšinio pasaka.

Th.Walkupas puikiai žino, kas yra „Žalgirio“ rūbinė, kokie žmonės supa komandą.

Be to, krepšininkas gana greitai pritapo Kaune. Per trejus metus sirgaliai iš jo negirdėjo nei vieno nusiskundimo, amerikietis nuolat šypsosi ir dega noru laimėti.

Th.Walkupo atsidavimo komandai gali pavydėti net vietiniai, už tai jį ypač gerbia ne tik sirgaliai, bet ir klubo senbuviai. Amerikietis yra vienas iš nedaugelio legionierių, kuris klube rungtyniavo mažiausiai tris ar daugiau sezonų, tai jį daro dar ypatingesne komandos dalimi.

Įtikino ir M.Schillerį

Faktas, kad „Žalgiris“ Th.Walkupui siūlo naują sutartį atskleidžia, jog gynėjas pagaliau įtikino ir vyriausiąjį ekipos trenerį Martiną Schillerį.

Pastarasis sezono pradžioje kreivokai žiūrėdavo į gynėjo galimybes žaisti įžaidėjo pozicijoje.

Už Atlanto dirbęs strategas buvo įpratęs matyti kitokio stiliaus įžaidėjus, tad Th.Walkupui reikėjo laiko priprasti prie trenerio.

Visgi darbštusis amerikietis savo stabiliu ir patikimu žaidimu M.Schillerį privertė pakeisti požiūrį į jį, tad austras dabar nori pasilikti krepšininką savo komandoje.

Užsiminė apie naujoką

Kalbas apie Th.Walkupo išvykimą paaštrino ir „Žalgiris Insider“ platformoje išplatintas P.Motiejūno interviu, kuriame jis teigia, kad komanda jau yra susitarusi su vienu naujoku.

Kiek anksčiau žiniasklaidoje pasirodė informacija, kad ekipa domisi 26-erių 193 cm ūgio amerikiečiu Jaleenu Smithu, rungtyniaujančiu Vokietijoje.

Liudvigsburgo „MHP Riesen“ komandos gynėjas 2020–2021 metų sezono Vokietijos pirmenybėse per 34 minutes pelno 16,4 taško, atkovoja 5,5 kamuolio, atlieka 5,4 rezultatyvaus perdavimo ir renka po 18 naudingumo balų.

Tiesa, „Žalgirį“ šią vasarą turėtų palikti ir Marius Grigonis, kuris domina Maskvos CSKA. Galbūt amerikietis užimtų būtent šio krepšininko vietą, o ne Th.Walkupo.