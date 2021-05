„Warriors“ savo aikštėje 136:97 (37:25, 36:23, 33:19, 30:30) suvarpė „Oklahoma City Thunder“ (21/47) krepšininkus.

Nugalėtojus į priekį vedęs S.Curry įmetė net 11 tritaškių, o tą padaryti jam užteko vos trijų kėlinių.

Iš viso amerikietis per 29 ant parketo praleistas minutes pelnė 49 taškus (3/5 dvit., 11/21 trit., 10/10 baud.), atkovojo 5 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.

33-ejų 191 cm ūgio gynėjas vien per pirmąjį kėlinį įmetė penkis tolimus metimus, tiek pat jis pridėjo per antrąjį, trečiojo ketvirčio metu S.Curry varžovus tritaškiu nubaudė dar kartą, o savo darbą atlikęs per 29 minutes viso ketvirtojo kėlinio metu jis prasėdėjo ant atsarginių žaidėjų suolelio.

Tai buvo jau septintosios S.Curry rungtynės šiame sezone, kai jam pavyko realizuoti bent 10 tolimų metimų.

Fantastiškai žaidusiam „Warriors“ gynėjui talkino Andrew Wigginsas, kuris įmetė 18 taškų (7/9 dvit.).

Šiuo metu S.Curry kartu su savo bendražygiais rikiuojasi aštuntoje Vakarų konferencijos turnyrinės lentelės vietoje, tuo tarpu „Oklahoma City Thunder“ rikiuojasi 13-oje pozicijoje.

„Warriors“: Stephenas Curry 49, Andrew Wigginsas 18, Jordanas Poole'as 16, Draymondas Greenas 15.

„Thunder“: Sviatoslavas Mychailiukas 17, Luguentzas Dortas 16, Jaylenas Hoardas, Kenrichas Williamsas po 13, Dariusas Bazley 11.

Kitų NBA rungtynių rezultatai:

„Indiana Pacers“ – „Washington Wizards“ 132:133

„Philadelphia 76ers“ – „Detroit Pistons“ 118:104

„Toronto Raptors“ – „Memphis Grizzlies“ 99:109

„Denver Nuggets“ – „Brooklyn Nets“ 119:125

„Portland Trail Blazers“ – „San Antonio Spurs“ 124:102

„Utah Jazz“ – „Houston Rockets“ 124:116.