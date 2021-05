Kas yra kas LKL ketvirtfinalyje. „Žalgiris“ ir „Pieno Žvaigždės“

Reguliarusis sezonas

„Žalgiris“ užėmė 1 vietą (33 pergalės).

Lyderiai: M.Grigonis – 13,4 tšk., 3,2 rez.perd., J.Lauvergne‘is – 10,4 tšk., 4,6 atk.kam., L.Lekavičius – 9,5 tšk., 3,4 rez.perd., N.Hayesas – 9,5 tšk., Th.Walkupas – 8,5 tšk., 5,6 rez.perd.

„Pieno Žvaigždės“ užėmė 8 vietą (12 pergalių).

Lyderiai: Y.Franke 13,3 tšk., 3,1 rez.perd., T.Lekūnas – 12,4 tšk., 5,5 atk.kam., P.Petrilevičius – 11,6 tšk., 5 atk.kam., E.Želionis – 11,4 tšk., 5,8 atk.kam., B.Mirkovičius – 11,2 tšk., 4,4 rez.perd.

Tarpusavio rungtynes

„Žalgiris“ reguliariajame sezone laimėjo visas 4 rungtynes: 81:67 (svečiuose), 95:76 (namie), 107:83 (namie) ir 93:63 (svečiuose). Be to, „Žalgiris“ dukart nugalėjo „Pieno Žvaigždes“ taurės turnyro ketvirtfinalyje 98:82 (svečiuose) ir 103:77 (namie). „Pieno Žvaigždės“ per 10 sezonų dar nė karto nenugalėjo „Žalgirio“.

Kiti turnyrai

„Žalgiris“ užėmė 11 vietą Eurolygoje (17 pergalių ir 17 pralaimėjimų) ir iškovojo Karaliaus Mindaugo taurę (pusfinalyje nugalėjo „Neptūną“ 84:72, finale – „Lietkabelį“ 76:69).

„Pieno Žvaigždės“ iš Karaliaus Mindaugo taurės iškrito ketvirtfinalyje, kuriame pralaimėjo „Žalgiriui“.

Praeitis

„Žalgiris“ žaidžia LKL 28-ąjį sezoną ir 27-ąjį kartą pateko į atkrintamąsias varžybas (pernai jos nebuvo surengtos dėl pandemijos). Kauno komanda žaidė 25 ketvirtfinalio serijas (2012 m. iškart pateko į pusfinalį) ir visus kartus laimėjo sausu rezultatu 2:0 (21 kartą) arba 3:0 (4 kartus). Nebaigtą praėjusį sezoną „Žalgiris“ užėmė 1 vietą.

„Pieno Žvaigždės“ žaidžia LKL 10-ąjį sezoną ir 9-ąjį kartą pateko į atkrintamąsias varžybas, bet visus 8 praėjusius kartus pralaimėjo ketvirtfinalyje. Nebaigtą praėjusį sezoną „Pieno Žvaigždės“ užėmė 7 vietą.

„Žalgiris“ du kartus nugalėjo „Pieno Žvaigždes“ ketvirtfinalyje (2014 ir 2016 m.).