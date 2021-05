LKL ketvirtfinalio mačas be intrigos: „Pieno žvaigždės“ prieš „Žalgirį“, kurio įveikti negali jau dešimt sezonų

„Žalgiris“ LKL reguliariame sezone užėmė 1 vietą – 33 pergalės, o „Pieno žvaigždės“ liko 8 vietoje su 12 laimėjimų.

„Žalgiris“ reguliariajame sezone laimėjo visas 4 rungtynes: 81:67 (svečiuose), 95:76 (namie), 107:83 (namie) ir 93:63 (svečiuose).

Be to, „Žalgiris“ dukart nugalėjo „Pieno žvaigždes“ Karaliaus Mindaugo taurės turnyro ketvirtfinalyje 98:82 (svečiuose) ir 103:77 (namie). „Pieno žvaigždės“ per 10 sezonų dar nė karto nenugalėjo „Žalgirio“.

„Žalgiris“ žaidžia LKL 28-ąjį sezoną ir 27-ąjį kartą pateko į atkrintamąsias varžybas (pernai jos nebuvo surengtos dėl pandemijos).

Kauno komanda žaidė 25 ketvirtfinalio serijas (2012 m. iškart pateko į pusfinalį) ir visus kartus laimėjo sausu rezultatu 2:0 (21 kartą) arba 3:0 (4 kartus). Nebaigtą praėjusį sezoną „Žalgiris“ užėmė 1 vietą.

„Pieno žvaigždės“ žaidžia LKL 10-ąjį sezoną ir 9-ąjį kartą pateko į atkrintamąsias varžybas, bet visus 8 praėjusius kartus pralaimėjo ketvirtfinalyje. Nebaigtą praėjusį sezoną „Pieno žvaigždės“ užėmė 7 vietą.

„Žalgiris“ du kartus nugalėjo „Pieno žvaigždes“ ketvirtfinalyje (2014 ir 2016 m.).