Tačiau ugnies be dūmų nebūna – kaip aiškėja, tiek ispanų, tiek ir kitų klubų atstovai neatlyžo ir toliau reiškia nepasitenkinimą J.Bertomeu. Pagrindiniu visų ekipų reikalavimu vadovui, kaip skelbia „Mundo Deportivo“, panaikinti nuostolingą Europos taurės turnyrą.

Eurolygos komandos įsitikinusios, kad šios varžybos yra niekinės, be to jos neduoda pelno. Teigiama, kad antrasis pagal pajėgumą Europos turnyras, kuriame kovojo 24 ekipos, kasmet kainuoja apie 7 milijonus eurų, tačiau sugeneruoja vos 3 milijonus eurų pajamų.

Eurolygos komandos įsitikinusios, kad tuos pinigus labai būtų galima skirti stipriausio Europos krepšinio klubinio turnyro įsitvirtinimui, klubų finansavimui.

Kitą vertus, „Mundo Deportivo“ tikina, kad iš esmės Europos taurės turnyras yra savotiška raudona marška FIBA, kuri rengia savo Čempionų lygą. Europos taurė tokiu būdu tampa rimtu koziriu derantis ateityje su FIBA dėl išskirtinių sąlygų Eurolygai.

Kitą vertus, „Mundo Deportivo“ žurnalistas Jose Ignacio Huguetas pranešė, kad Europos taurės varžybų rengėjai žada keisti formatą – kitą sezoną joje varžysis tik 20-mt į dvi grupes padalintų ekipų, daugelis iš jų gaus ilgalaikes 3 metų licencijas.

Vis dėlto manoma, kad 2023–2024 metų sezone Eurolyga apskritai taps uždaru turnyru, be klubų iškritimo ir patekimo į ją, todėl Europos taurė praras savo vertę, nes nebus jokių šansų prasimušti į Eurolygą.

Pagal NBA analogą rengiamose Eurolygos kovose turėtų varžytis 13 dabar ilgalaikes licencijas turinčių klubų, tarp kurių yra ir Kauno „Žalgiris“, o bendras dalyvių skaičius nėra apibrėžtas, nors kalbėta apie 20 ekipų.

„Į Eurolygą po 2023 metų pateks tik kviestinė ekipa, jei turnyre dalyvaujantis klubas susidurs su finansiniais sunkumais ir negalės toliau varžytis“, – tikina ispanų dienraštis.

Taip pat Eurolyga sieks iki 2023 metų sužinoti FIBA vadovybės ir įvairių nacionalinių čempionatų rengėjų nuomonės, kokia galima reakcija į uždarą turnyrą – ar nebus kažko panašaus, kas įvyko su futbolo Superlyga. Be to, bus siekiama iki to laiko gauti realius pažadus iš rimtų rėmėjų.