CSKA prezidentas skandalingoje M. Jameso istorijoje padėjo tašką: kol klube dirbs D. Itoudis – jis čia būti negalės

Nors abi pusės ir išsiskyrė, CSKA prezidentas Andrejus Vatutinas nusprendė tarti dar vieną žodį šia visą Eurolygos krepšinį drebinusia tema.

„Visiškai aišku, kad kol D.Itoudis bus klube, M.Jamesas negalės būti su mumis“, – situaciją rusų žiniasklaidai komentavo A.Vatutinas.

Interviu buvo publikuotas dieną po to, kai CSKA pranešė, kad pasirašė naują sutartį su 50 metų treneriu iš Graikijos. Sutartis galios iki 2023 metų.

A.Vatutinas šiais žodžiais praktiškai patvirtino tiesą, kuri jau buvo gana akivaizdi po paskutinio CSKA sprendimo suspenduoti M.Jamesą – trenerio ir krepšininko santykiai tokie prasti, kad jų sutvarkyti jau nebeįmanoma, rašė eurohoops.net.

Paskutinis viešas konfliktas tarp D.Itoudžio ir M.Jameso įvyko kovo mėnesį per VTB Jungtinės lygos rungtynes su Kazanės „Uniks“ krepšininkais. Per minutės pertraukėlę jiems apsipykus D.Itoudis suspendavo savo žvaigždę. Tai buvo jau antras kartas per tris mėnesius, kuomet treneris priėmė tokį griežtą sprendimą.

Galiausiai CSKA paskelbė, kad M.Jamesas „tapo laisvuoju agentu iki 2020-2021 metų sezono pabaigos. Tai leido jam prisijungti prie „Nets“ klubo.

Tuo metu, kai M.Jamesas išvyko, jo sutartis su CSKA dar galiojo. 2020 metais amerikietis sutartį su CSKA pasirašė trejiems metams. Maskvą jis paliko būdamas rezultatyviausiu Eurolygos žaidėju – rinko po 19,3 taško.

„Sprendimą priėmė treneris. Konflikto šaknys – abiejų žmonių santykis, o santykius lemia charakteriai. Tai nutinka ir šeimose – pasirodo kibirkštis, o tada staiga – ir ugnis. Netgi aš nežinau visų detalių, kas įvyko tarp jų. Iki šiol maniau, kad įmanoma pasiekti sutarimą, tačiau...Mike'as yra žmogus su savo charakterio savybėmis. Jis – puikus žaidėjas, pasveikino mane, kad pasiekėme „Final Four“ etapą“, – kalbėjo A.Vatutinas.

M.Jamesas iš pradžių su „Nets“ klubu pasirašė trumpalaikį 10 dienų kontraktą, tačiau jo pasirodymas aikštėje užtikrino sutartį iki sezono pabaigos.

„Džiaugiuosi, kad jam pasisekė NBA, nors antraštės ir skelbė, kad „CSKA pritrūko pinigų“. Išsiskyrimas su žaidėjais, kurie dar turi sutartį, visada būna skausmingi, tačiau Mike'o geras pasirodymas Bruklinas naudingas ir jam, ir mums“, – tikino A.Vatutinas.

Po M.Jameso išvykimo CSKA Eurolygoje iškovojo 6 pergales iš eilės bei jau 9-ąjį sezoną iš eilės pateko į „Final Four“ etapą.