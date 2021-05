Į Kelno (Vokietija) miestą, kuriame vyks Eurolygos finalinis ketvertas, atvyko ir ietis surems Šarūno Jasikevičiaus treniruojama „Barcelona“, čempionų titulą ginanti Maskvos CSKA, šio trofėjaus dar nė karto neiškovojusi Stambulo „Anadolu Efes“ ir po beveik 30 metų pertraukos tarp keturių galingiausių žemyno komandų atsidūrusi Milano „Olimpia“.

Priešingai nei atkrintamųjų varžybų metu, šį kartą klubai savo likimą nulems vienerių rungtynių likimu.

Keturios „Top 4“ etape rungtyniausiančios komandos buvo paskirstytos į du pusfinalius, kurie bus žaidžiami penktadienį.

Pirmajame susigrums Maskvos CSKA ir Stambulo „Anadolu Efes“ ekipos, o antrajame dėl vietos finale kausis „Barcelona“ ir Milano „Olimpia“ krepšininkai.

Abiejų pusfinalių nugalėtojai pateks į turnyro finalą, tuo tarpu pralaimėjimą patyrusios komandos turės tenkintis kova dėl trečiosios vietos. Abi dvikovos bus žaidžiamos sekmadienį.

Dėl COVID-19 pandemijos buvo nuspręsta, kad Kelno mieste nusileisianti Eurolygos uždanga tai padarys be žiūrovų arenoje.

Balandžio mėnesį buvo svarstyta galimybė, kad krepšinio šventę gyvai galėtų stebėti bent 25 proc. „Lanxess“ arenos tribūnų vietų galinčių užpildyti žiūrovų, tačiau pasitarus su vietos specialistais buvo nuspręsta, kad Eurolygos finalinį ketvertą sirgaliams teks stebėti iš namų.

„Labai tikiuosi, kad šis Eurolygos finalinis ketvertas visiems patiks nepaisant to, kad jį teks stebėti iš televizoriaus, nešiojamo kompiuterio ar mobiliojo telefono.

Nuoširdžiai noriu palinkėti, kad kitą sezoną vėl susitiktumėme krepšinio arenose“, – į Eurolygos gerbėjus „Top 4“ etapo išvakarėse kreipėsi turnyro vadovas Jordi Bertomeu.

Maskvos CSKA – Stambulo „Anadolu Efes“

Pusfinalio pradžia: penktadienį, 19 val. Lietuvos laiku.

Tarpusavio akistatų istorija: 1:1. Gruodžio 15 dieną Maskvoje 100:65 laimėjo CSKA, kovo 4 dieną Stambule pergalę šventė „Anadolu Efes“.

„Top 8“ etapo lyderiai: Maskvos CSKA – Willas Clyburbas. Vidutiniškai per trejas rungtynes įmetė po 21 tašką, atkovojo po 5,3 kamuolio, atliko po 2 rezultatyvius perdavimus ir rinko po 22,7 naudingumo balo.

Stambulo „Anadolu Efes“ – Shane'as Larkinas. Vidutiniškai per penkerias rungtynes įmetė po 14,6 taško, atliko 4,8 rezultatyvaus perdavimo ir rinko po 17,2 naudingumo balo.

Rusijos ir Turkijos krepšinio milžinai paskutinį kartą Eurolygos finaliniame ketverte buvo susigrūmę 2019-ųjų finale. Tąsyk pergalę 91:83 šventė Maskvos CSKA.

Šį kartą ekipos ietis surems turnyro pusfinalyje, į kurį jos pateko visiškai skirtingų stilių krepšinio spektakliuose.

Maskvos klubas ketvirtfinalio seriją iki trijų pergalių prieš Stambulo „Fenerbahce“ laimėjo „sausu“ rezultatu 3:0. Tiesa, tąsyk turkai vertėsi be būrio žaidėjų, kuriuos iš rikiuotės išmušė į komandą įsisukęs koronavirusas ir patirtos traumos.

Tuo tarpu „Anadolu Efes“ kelias „Top 8“ etape buvo kiek kitoks.

Ergino Atamano auklėtiniai seriją iki trijų pergalių prieš Madrido „Real“ pradėjo sėkmingai ir užtikrintai laimėjo pirmąsias dvejas rungtynes (90:63 ir 91:68). Vis dėlto gera pradžia ne visada būna pusę darbo.

Ketvirtfinalio serijai persikėlus į Madridą įvykiai pasisuko kiek netikėta linkme – daugkartiniai Ispanijos čempionai dukart paeiliui palaužė svečius iš Stambulo ir komandoms viską teko aiškintis lemiamose rungtynėse.

Savo aikštėje jas žaidusi „Anadolu Efes“ nebeatrodė taip užtikrintai kaip pirmose dviejose namų rungtynėse. Dvikovą ir bilietą į Eurolygos finalinį ketvertą E.Atamano kariaunai pavyko iškovoti tik paskutinėmis penktųjų serijos rungtynių akimirkomis.

Į „Top 4“ etapą tiek Maskvos CSKA, tiek ir Stambulo „Anadolu Efes“ atvyksta pakilios nuotaikos – abi ekipos žengė į savo vietinių pirmenybių finalus.

Sekmadienį pusfinalio seriją užbaigusi „Anadolu Efes“ nepaliko vilčių Stambulo „Besiktas“ krepšininkams, tuo tarpu CSKA įveikė Sankt Peterburgo „Zenit“ komandos barjerą.

Dar daugiau užtikrintumo Rusijos klubui, o ypač jo strategui Dimitriui Itoudižiui, turėtų pridėti CSKA vadovybės išreikštas pasitikėjimas krepšinio specialistu iš Graikijos. Likus kelioms savaitėms iki Eurolygos finalinio ketverto Maskvos ekipa nusprendė pratęsti sutartį su nuo 2014-ųjų šioje komandoje dirbančiu D.Itoudžiu.

„Anadolu Efes“ yra puiki komanda. Ar tai bus 2019-ųjų metų Eurolygos finalo peržaidimas? Nemanau. Šiuo metu mes turime visiškai kitų žaidėjų kartą.

Jei žvilgsniu nusikeltume į tąsyk vykusį finalą pamatytume, kad mūsų komandoje praktiškai visi krepšininkai yra pasikeitę, tuo tarpu „Anadolu Efes“ klubas išliko praktiškai toks pat.

Šiuo metu esame komandos „statymo“ procese, tačiau tai nereiškia, kad mes į finalinį ketvertą atvykstame atostogauti. Turime stengtis pasimokyti iš naujų klaidų ir kaupti patirtį. Man kiekvienos rungtynės yra rimtas iššūkis, kiekvienose rungtynėse galima atrasti kažką naujo.

Mes vykstame kautis dėl savo komandos, mes vykstame kautis dėl savo sirgalių ir žinoma – mes vykstame kautis dėl pačių savęs“, – prieš Eurolygos finalinį ketvertą samprotavo CSKA treneris.

50 metų krepšinio specialistui ir Graikijos pritarė ir „Anadolu Efes“ klubo kroatas Kronoslavas Simonas.

„Bus panašumų, tačiau aš nenorėčiau lyginti artėjančios dvikovos su 2019-ųjų finalu. Per šiuos dvejus metus daug kas pasikeitė. Mes turime keletą naujų žaidėjų. Bus kitokios rungtynės. Manau, kad šios akistatos likimą nulems detalės ir mes turime būti tam pasiruošę. Privalome viską padaryti geriausiai ir laimėti šią akistatą.

Mes nusipelnėme vietos finaliniame ketverte. Esame tarp keturių geriausių turnyro komandų – mėgaukimės tuo ir pasistengsime laimėti paskutines dvejas šio sezono rungtynes“, – kalbėjo 35-erių K.Simonas.

„Barcelona“ – Milano „Olmpia“

Pusfinalio pradžia: penktadienį, 20 val. Lietuvos laiku.

Tarpusavio akistatų istorija: 2:0 „Barcelona“ naudai. Gruodžio 11 dieną Katalonijoje šventė pergalę 87:71, kovo 19 dieną laimėjo Milane 72:56.

„Top 8“ etapo lyderiai: „Barcelona“ – Brandonas Daviesas. Vidutiniškai per penkerias rungtynes įmetė po 14,8 taško, atkovojo po 6,8 kamuolio ir rinko po 20,2 naudingumo balo.

Milano „Olimpia“ – Shavonas Shieldsas. Vidutiniškai per rungtynes įmetė po 16,4 taško, atkovojo po 4 kamuolius ir rinko po 16,8 naudingumo balo.

„Septyneri metai be Eurolygos finalinio ketverto? To jau per daug. Mes privalome kautis dėl visų trofėjų. Šiemet jau iškovojome Karaliaus taurę, tačiau mūsų pagrindinis prioritetas yra Eurolyga“, – dar „Top“ 8“ etapo metu užsiminė naujasis „Barcelona“ ekipos sporto direktorius ir klubo legenda Juanas Carlonas Navarro.

Katalonijos klubas paskutinį kartą Eurolygos stipriausiųjų ketverte žaidė 2014 metais. Vis dėlto prie „Barcelona“ vairo stojus Š.Jasikevičiui šis laukimas pasibaigė – katalonai vėl sieks iškovoti Eurolygos titulą ir pakartoti 2010 metų sėkmę.

Tuo tarpu krepšinio profesoriumi vadinamo Ettore Messinos treniruojama Milano „Olimpia“ nutraukė dar ilgesnį „Top 4“ etapo badą.

Modernios Eurolygos metu Italijos klubas turnyro finaliniame ketverte nerungtyniavo nė karto, o apskritai tarp keturių stipriausių Europos klubų „Olimpia“ sugrįžo po beveik 30 metų pertraukos.

Paskutinį kartą tuo metu vadinamoje FIBA Europos lygos finaliniame ketverte ši komanda kovojo 1992 metais.

Tiek „Barcelona“, tiek „Olimpia“ ilgai lauktą bilietą iškovojo tik po penktųjų ketvirtfinalio serijos rungtynių.

Š.Jasikevičiaus kariauna po atkaklios kovos palaužė Sankt Peterburgo „Zenit“ krepšininkus. Sėkmingiausios katalonams buvo paskutinės serijos rungtynės, kurias jie laimėjo užtikrintai 79:53.

Visose kitose keturiose dvikovose „Zenit“ privertė savo varžovus kaip reikiant paprakaituoti. Xavi Pascualio kariauna turėjo puikią galimybę visiškai priremti prie sienos „Barcelona“ dar antrose serijos rungtynėse (pirmauti serijoje iki trijų pergalių 2:0 – red.), tačiau pergalę per pagrindinį laiką galėjęs išplėšti Kevino Pangoso dvitaškis skriejo pro šalį.

Ne ką mažiau dramos buvo ir kitoje ketvirtfinalio poroje, kurioje Milano „Olimpia“ įveikė Miuncheno „Bayern“ klubą.

Svarbiausiu penktųjų serijos rungtynių metu vos neprisižaidę italai išnešė sveiką kailį.

„Visą savo darbą sugriovėme per paskutinę minutę. Darėme klaidas praktiškai kiekvienoje įmanomoje situacijoje. Visa laimė, kad sėkmingai gynyboje sužaidęs Kyle'as Hinesas sugebėjo šią rungtynių baigti pakreipti tinkama linkme“, – tąsyk kalbėjo E.Messina.

Vietiniuose čempionatuose abi ekipos yra atsidūrusios skirtingose sezono padėtyse.

„Barcelona“ tik praėjusį šeštadienį užbaigė Ispanijos reguliarųjį sezoną ir jame finišavo antroje pozicijoje. Pirmenybių ketvirtfinalyje Š.Jasikevičiaus kariaunos lauks Badalonos „Joventut“ krepšininkai.

Tuo tarpo „Olimpia“ kelias Italijos atkrintamosiose varžybose jau yra kaip reikiant įsibėgėjęs. Milano klubas ketvirtfinalyje jau įveikė „Trento“ ekipą ir čempionato pusfinalio serijoje iki dviejų pergalių prieš „Venezia“ pirmauja 2:0.

Kai kurie šio Eurolygos pusfinalio dalyviai pergalės turnyre atveju gali palikti ryškų pėdsaką savo karjeroje.

Keturis kartus kaip žaidėjas Eurolygoje triumfavęs Š.Jasikevičius kaip treneris to dar nėra padaręs nė karto.

Jei „Barcelona“ pavyktų laimėti čempionų titulą, Šaras prisijungtų prie Armenako Alachachano, Lolo Sainzo ir Stevislavo Pesičiaus bei taptų ketvirtuoju žmogumi, kuris laimėtų Eurolygą tiek kaip žaidėjas, tiek ir kaip ir treneris.

Šis finalo ketvertas ypatingas ir „Olimpia“ klube rungtyniaujantiems K.Hinesui ir Sergio Rodruigezui. Jei šiems krepšininkams pavyks perlipti „Barcelona“ barjerą ir sekmadienį tapti Eurolygos čempionais, jie bus šiame turnyre triumfavę su trimis skirtingomis komandomis.

Įdomu, kad vienintelis toks krepšininkas yra tik Š.Jasikevičius, kuris Eurolygą yra laimėjęs su „Barcelona“, Tel Avivo „Maccabi“ ir Atėnų „Panathinaikos“ ekipomis.

„Finalinio ketverto metu viskas yra svarbu. Reikia mokėti tvarkytis su savo emocijomis, išlikti alkanu ir tinkamai panaudoti taktiką. Stengsnmės dirbti su kiekvienų būtinu dalyku, o išskirti kažuo svarbesnę detalę yra labai sunku.

Stebiu savo auklėtinius ir manau, kad jie su nekantrumu laukia finalinio ketverto. Pastartuoju metu turėjome laiko poilsiui, sėkmingai dirbome treniruotėse. Tikiuosi, kad Kelne dar labiau patobulinsime savo žaidimą“, – samprotavo Š.Jasikevičius.

„Olimpia“ lyderis S.Shieldsas teigė, kad finalinio ketverto metu svarbiausia yra turėti tinkamą žaidimo planą.

„Turime tinkamai pasirengti. Manau, kad treneriai mums paruoš puikų žaidimo planą, o mes stengsimės jį išpildyti kuo geriau. Privalome šį svarbų vakarą būti geresni. Turime atlikti korekcijas ir daryti viską, kad laimėtume rungtynes“, – kalbėjo naudingiausias „Olimpia“ atkritnamųjų varžybų krepšininkas.