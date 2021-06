2016 m. rudenį klubo vairą iš ilgamečio jo vadovo Adomo Klimavičiaus perėmęs M.Žukauskas direktoriumi dirbo iki 2019 m., kai šias pareigas perleido Mindaugui Stankevičiui, o pats buvo paskirtas į sau kaip buvusiam krepšininkui labiau artimą sporto direktoriaus poziciją.

„Esame labai nuliūdinti šio sprendimo. Kone prieš penkerius metus būtent Mindaugas buvo tas, kuris ėmėsi atsakomybės vesti klubą į priekį pačiu sunkiausiu metu, kai buvo kilusi grėsmė jam išnykti iš krepšinio žemėlapio. Jo dėka klubas atsispyrė nuo dugno, buvo stabilizuota finansinė situacija, buvo pasiektos gražios pergalės krepšinio aikštelėje.

Dėkojame Mindaugui už jo didžiulį indėlį į klubo augimą. Žinome, kad klubas, kuriam jis atidavė daug kaip žaidėjas, o vėliau ir kaip vadovas, yra labai brangus. Todėl „Šiaulių“ klubo durys jam visada yra atviros ir tikimės, kad išsiskiriame tik laikinai“, – sakė klubo valdybos pirmininkas Artūras Nacickas.

Savo ruožtu, M.Žukauskas pripažino, kad sprendimo priežastimis tapo tiek nuovargis, tiek tai, jog nepavyko pasiekti norimo rezultato.

„Atėjo laikas pailsėti. Dirbant krepšinio klube veiksmas vyksta ištisus metus, nes baigiantis sezonui jau yra pradedami dėlioti būsimo čempionato rėmai, kurie sulipdomi tarpsezoniu.

Daugiau nei keturi metai be normalių atostogų yra ilgas laiko tarpas. Tuo pačiu, ateidamas į klubą užsibrėžiau tikslą jam sugrįžti į stipriausiųjų ketvertuką Lietuvos krepšinio lygoje. To pasiekti, deja, per šį laikotarpį nepavyko. Galbūt atėjo laikas naujomis mintims, naujoms idėjoms, kurių vedamam klubui pavyks tą tikslą pasiekti.

„Šiauliai“ yra daugkartinis šalies prizininkas vyrų krepšinyje, todėl norisi, kad jam pavyktų kuo greičiau sugrįžti ten, kur jis turėtų būti“, – linkėdamas klubui sėkmės apie pasitraukimo priežastis kalbėjo M.Žukauskas.

Tiesa, pastarasis feisbuke teigė, kad į komandos valdymą pradėjo kištis politikai, o tai tapo didele problema.

Pasitraukęs iš pareigų M.Žukauskas išliks vienu klubo dalininkų. Kol bus surasta pamaina, jo funkcijas perims klubo direktorius Donatas Slanina.