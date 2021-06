Finalo seriją „Žalgirio“ krepšininkai pasitiks atnaujinę marškinėlius

Visos finalo serijos metu ant pagrindinės marškinėlių pozicijos puikuosis kovo 30-ąją startavusios mokamos turinio platformos „Žalgiris Insider“ logotipas. Pasak klubo direktoriaus Pauliaus Motiejūno, tokiu žingsniu žalgiriečiai atkreips dėmesį į šį sezoną pristatytą naują projektą, kuris sudaro galimybę prisidėti prie komandos gerovės, o prenumeratoriai gali matyti daugiau išskirtinio turinio.

„Prieš du mėnesius startavome su „Žalgiris Insider“ platforma ir jaučiame augantį sirgalių susidomėjimą. Tikime, kad specialiai finalo serijai ant komandos marškinėlių atsiradęs mūsų naujo projekto logotipas padės dar plačiau paskleisti žinią apie platformą.

Norime padėkoti visiems jau prisijungusiems prenumeratoriams ir kviečiame kitus prisijungti prie išskirtinio sirgaliams skiriamo turinio. Jaučiamės turėdami labai stiprų užnugarį – jau daugiau nei dešimt metų vystomą „Žalgirio“ Garbės Klubą, kuris apjungia sirgalius į stiprią, finansiškai prie Kauno „Žalgirio“ norinčią prisidėti bendruomenę, ir „Insider“ prenumeratorius, kurie susitelkia ir komandą palaiko virtualioje platformoje“, – teigė P.Motiejūnas.

Per „Betsafe–LKL“ finalo seriją „Žalgiris Insider“ platformoje bus rengiamos tiesioginės transliacijos iš „Žalgirio“ arenos, kurių metu žiūrovų lauks rungtynių apžvalga, viktorinos bei galimybė pasirinkti po rungtynių spaudos konferencijoje kalbėsiančius žalgiriečius ir užduoti jiems klausimus.

Be specialiai finalams skirtų vaizdo klipų ir tekstų „Žalgiris Insider“ platformos prenumeratoriai kiekvieną savaitę gali matyti tik jiems skirtus pokalbius su žalgiriečiais, buvusiais „Žalgirio“ žaidėjais ir Eurolygos žvaigždėmis. Be to, čia talpinami reportažai iš krepšininkų gyvenimo, nuotaikingų rubrikų klipai, analitiniai tekstai bei organizuojami protmūšiai ir konkursai.

Mokama vaizdo ir tekstinio turinio „Žalgiris Insider“ platforma startavo kovo 30-ąją dieną ir per du mėnesius jau pritraukė beveik 700 prenumeratorių.