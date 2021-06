Prieš LKL finalą – įdomieji skaičiai: dominuoja žalgirietis ir legendiniai „Lietuvos ryto“ krepšininkai

Keista padėtis susidarė ne vien dėl to, kad komandų sudėtys nuolat keičiasi. „Žalgiryje“ ir „Ryte“ mažai finalų patirties turinčių krepšininkų liko ir dėl to, kad pernai finalas visai nebuvo surengtas dėl COVID-19 pandemijos. Dėl to Kauno komandoje yra keletas žaidėjų, kurie jau tapo LKL čempionais, bet dar niekada nežaidė LKL finale.

Dviejų į šįmetį finalą patekusių komandų paraiškose šiuo metu yra tik devyni anksčiau finaluose žaidę krepšininkai: šeši – „Žalgiryje“, trys – „Ryte“.

Šią vasarą LKL finale debiutuoja ne tik daug krepšininkų, bet ir abiejų komandų treneriai austras Martinas Schilleris („Žalgiris“) ir Giedrius Žibėnas („Rytas“).

Labiausiai patyręs žaidėjas yra „Žalgirio“ kapitonas Paulius Jankūnas. 37 metų puolėjas dalyvavo 12 finalo serijų, per jas žaidė 57 rungtynes ir pelnė 646 taškus. Visi trys skaičiai yra LKL finalų rekordai.

LKL čempionu P.Jankūnas tapo jau 14 kartų – daugiau negu žaidė finalo serijų. Taip atsitiko dėl to, kad praėjusiais sezonais puolėjas tris finalo serijas praleido dėl traumų.

LKL finaluose yra žaidę dar penki žalgiriečiai. Artūras Milaknis dalyvavo aštuoniose finalo serijose, Lukas Lekavičius – trijose, Marius Grigonis, Thomasas Walkupas ir Rokas Jokubaitis – vienoje (neskaičiuojant sezonų, kai krepšininkai buvo komandos sudėtyje, bet dėl kurių nors priežasčių finale nežaidė nė vienerių rungtynių).

Iš viso dabartiniai Kauno komandos žaidėjai kartu sudėjus dalyvavo 26 finalo serijose, žaidė 118 rungtynių ir pelnė 1032 taškus.

LKL čempionais iki šio sezono tapo devyni žalgiriečiai. Be lygos rekordininko P.Jankūno, auksinei komandai atstovavo A.Milaknis (devynis kartus), L.Lekavičius (penkis), R.Jokubaitis (tris), M.Grigonis, Th.Walkupas (po du) bei finaluose nežaidę Nigelas Hayesas, Martinas Gebenas ir Karolis Lukošiūnas (po vieną).

Vilniaus komandoje yra tik trys iki šio sezono LKL finalo serijoje žaidę krepšininkai. Mindaugas Girdžiūnas dalyvavo keturiose, Arnas Butkevičius – trijose, Martynas Echodas – dviejose finalo serijose. Jie kartu sudėjus žaidė 37 rungtynes (mažiau negu vienas A.Milaknis) ir pelnė 313 taškų.

„Ryto“ gretose yra vos vienas LKL čempionu tapęs krepšininkas. Tai – 2019 metų čempionas Lukas Uleckas.

Tačiau užpernai „Žalgirio“ aprangą vilkėjęs L.Uleckas finalo serijoje nerungtyniavo. Jis žaidė nemažai rungtynių 2018-2019 metų reguliariajame sezone, rungtyniavo ir per atkrintamąsias varžybas, bet per finalo seriją tuometinis „Žalgirio“ treneris Šarūnas Jasikevičius nė karto neįtraukė jaunojo puolėjo į dvyliktuką. Paskutinė dvyliktoji vieta paraiškoje užpernai buvo skirta kitam jaunam krepšininkui Erikui Venskui.

Daugiausiai sezonų finale žaidė

12 – P.Jankūnas („Žalgiris“).

11 – R.Javtokas („Lietuvos rytas“, „Žalgiris“).

9 – M.Lukauskis („Lietuvos rytas“, „Lietkabelis“), D.Šalenga („Žalgiris“), K.Šeštokas („Žalgiris“, „Lietuvos rytas“), A.Šležas („Lietuvos rytas“).

8 – A.Jomantas („Lietuvos rytas“), A.Milaknis („Žalgiris“).

7 – V.Ginevičius („Žalgiris“, „Lietuvos rytas“), M.Kalnietis („Žalgiris“).

6 – T.Delininkaitis („Lietuvos rytas“, „Žalgiris“), M.Gecevičius („Lietuvos rytas“), S.Jasaitis („Lietuvos rytas“), T.Masiulis („Žalgiris“), D.Maskoliūnas („Žalgiris“), R.Šiškauskas („Lietuvos rytas“), S.Štombergas („Atletas“, „Žalgiris“), E.Ulanovas („Neptūnas“, „Žalgiris“), E.Žukauskas („Žalgiris“, „Lietuvos rytas“).

(Neskaičiuojami sezonai, kuriuose krepšininkas buvo komandos paraiškoje, bet finale nežaidė nė vienerių rungtynių)

Daugiausiai rungtynių finalo serijose žaidė

57 – P.Jankūnas.

46 – R.Javtokas.

45 – D.Šalenga.

43 – A.Šležas.

38 – A.Jomantas, A.Milaknis.

36 – M.Lukauskis.

34 – M.Kalnietis, K.Šeštokas.

32 – V.Ginevičius.

Daugiausiai taškų finalo serijose pelnė

646 – P.Jankūnas.

469 – D.Šalenga.

448 – R.Šiškauskas.

438 – T.Beardas.

419 – R.Javtokas.

335 – A.Macijauskas.

291 – S.Štombergas.

268 – A.Jomantas.

252 – K.Šeštokas.

Visi LKL čempionų treneriai

6 kartus – J.Kazlauskas („Žalgiris“ – 1995, 1996, 1997, 1998 ir 1999 m., „Lietuvos rytas“ – 2002 m.).

5 kartus – Š.Jasikevičius („Žalgiris“ – 2016, 2017, 2018, 2019 ir 2020 m.).

3 kartus – A.Sireika („Žalgiris“ – 2003, 2004 ir 2005 m.),

2 kartus – R.Grigas („Žalgiris“ – 2007 ir 2008 m.), R.Kurtinatis („Lietuvos rytas“ – 2009 ir 2010 m.), G.Krapikas („Žalgiris“ – 2014 ir 2015 m.).

1 kartą – J.Salumetsas (Estija; „Žalgiris“ – 1994 m.), Š.Sakalauskas („Lietuvos rytas“ – 2000 m.), A.Brazys („Žalgiris“ – 2001 m.), N.Spahija (Kroatija; „Lietuvos rytas“ – 2006 m.), I.Zouros (Graikija; „Žalgiris“ – 2011 m.), A.Trifunovičius (Serbija; „Žalgiris“ – 2012 m.), J.Plaza (Ispanija; „Žalgiris“ – 2013 m.).

„Žalgirio“ krepšininkų patirtis LKL finaluose

Krepšininkas Sez. R. Tšk.

Č. P.Jankūnas 12*** 57 646 14;

A.Milaknis 8** 38 228 9;

L.Lekavičius 3* 14 99;

5 R.Jokubaitis 1* 3 2 3;

M.Grigonis 1 3 34 2;

Th.Walkupas 1 3 23 2;

N.Hayesas 0 – - 1;

K.Lukošiūnas 0 – - 1;

M.Gebenas 0 – - 1;

M.Blaževičius 0* – - 0;

P.Garino 0 – - –;

P.Murauskas 0 – - –;

M.Rubštavičius 0 – - –;

A.Rubitas 0 – - –;

S.Vasturia 0 – - –;

J.Lauvergne‘is 0 – - –.

Iš viso 26 118 1032 38 Sez. – kelis sezonus žaidė finale, R. – žaistos rungtynės, Tšk. – pelnyti taškai, Č. – laimėti čempiono titulai.

*Krepšininkas buvo registruotas komandoje, bet finalo serijoje nežaidė nė vienerių rungtynių (šie sezonai neįtraukti į sezonų skaičių).

Dauguma „Žalgirio“ krepšininkų čempionais tapo daugiau kartų, negu žaidė finaluose, nes 2020 m. atkrintamosios varžybos nebuvo surengtos, o „Žalgiris“ paskelbtas čempionu pagal nutraukto reguliariojo sezono rezultatus.

„Ryto“ krepšininkų patirtis LKL finaluose

Krepšininkas Sez. R. Tšk.

Č. M.Girdžiūnas 4 19 156 0;

A.Butkevičius 3* 10 67 0;

M.Echodas 2 8 90 0;

L.Uleckas 0* – - 1;

A.Goudelockas 0 – - –;

D.Bičkauskis 0 – - –;

A.Adomavičius 0 – - –;

G.Radzevičius 0 – - –;

A.Marčiulionis 0 – - –;

K.Kitsingas 0 – - –;

R.Ivanauskas 0 – - –;

A.Šimonis 0 – - –;

R.Gustys 0 – - –;

I.Buva 0 – - –.

Iš viso 9 37 313 1

Sez. – kelis sezonus žaidė finale, R. – žaistos rungtynės, Tšk. – pelnyti taškai, Č. – laimėti čempiono titulai.

*Krepšininkas buvo registruotas komandoje, bet finalo serijoje nežaidė nė vienerių rungtynių (šie sezonai neįtraukti į sezonų skaičių).