Bendraudamas su Serbijos žiniasklaida strategas teigė, kad 26-erių 211 cm ūgio krepšininke neįžvelgė jokio potencialo. N.Jokičius šį sezoną buvo pripažintas naudingiausiu NBA žaidėju.

„Žinau, kad skautai, kurie analizavo jį, man sakė, kad jis yra stambus, todėl net neverta į jį dėti vilties. Dabar aš dėl to gailiuosi. Tai yra „Partizan“ klubo silpnybė. Kai N.Jokičius mums buvo per stambus, Miško Raznatovičius įžvelgė jame potencialą ir pakvietė į savo komandą. Labai dėl to apgailestauju“, – portalui „Mozzart Sport“ sakė D.Vujoševičius.

N.Jokičius 2012 m. pasirašė sutartį su „KK Mega“ klubu, o jau po trejų metų 41-uoju šaukimu buvo pakviestas „Denver Nuggets“ klubo.

„Jei kas nors man būtų pasakęs, kad N.Jokičius ir Luka Dončičius bus NBA žvaigždės, būčiau keistai į juos pažiūrėjęs. Nemaniau, kad kažkas tokio yra įmanoma“, – sakė treneris.

N.Jokičius šiame reguliariajame sezone nepraleido nė vienų rungtynių – per 72 mačus rinko po 26,4 taško, 10,8 atkovoto kamuolio, 8,3 rezultatyvaus perdavimo.