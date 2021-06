Daugybei sporto sirgalių pasaulyje stebint Europos futbolo čempionatą Lietuvos rinktinė Kaune penktadienį sužaidė pirmąsias draugiškas rungtynes, kuriose visiškai nesunkiai 95:62 (28:20, 22:21, 23:9, 22:12) nugalėjo Dominikos Respublikos krepšininkus.

Tik trečiadienį prie savo komandos prisijungęs treneris priverstas taikytis prie neįtikėtinai trumpo ir greito grafiko.

Teisybės labui reikėtų pridurti, kad tai buvo veikiau kiek rimtesnė treniruotė nei rungtynės – Lietuvos komanda į stovyklą rinktis pradėjo dar tik trečiadienį, tad kone iškart puolė mokytis derinius ir jau dabar galėjo išbandyti kai kurias situacijas. Iškalbinga ir tai, kad varžovų komandoje nė vienas krepšininkas nepelnė dviženklio taškų skaičiaus – rezultatyviausi buvo po 19 taškų surinkę V.Lizas ir R.Mendoza.

„Buvo ir pozityvo, buvo ir daug broko, bet tai absoliučiai suprantama. Pagrindinis pozityvas – visi žaidėjai yra čia. Jie yra sveiki. Jie neturėjo daug atostogų, tada neturėjo laiko išeiti iš formos. Nereikia stipraus fizinio pasiruošimo. Momentais atrodome neblogai, bet turime kažkiek laiko, keletą kontrolinių rungtynių, bandysime daryti, kad būtų dar geriau, – sakė D.Maskoliūnas. – Mano akimis didžiausias pozityvas – nepaisant trumpų atostogų ir poilsio, visi krepšininkai susirinko. Jie užsivedę, nori. Rinktinėje labiausiai džiugina žaidėjų noras. Šįvakar kažką pasakyti išskirtinio sunku. Buvo gera energija, ypač antroje pusėje. Tas noras bėgti į priekį. Žaidėme gynybą, kuri su šiais dviem dideliais žmonėmis nėra tokia priimtina, bet norėjome pasibandyti ir kartais atrodėme neblogai.“

Kauno „Žalgirio“ arenoje jau buvo galima įsitikinti, kad Lietuvos rinktinę į priekį trauks puikiai pasiruošę NBA bokštai Jonas Valančiūnas ir Domantas Sabonis, kurioms buvo paruoštos įvairios taktinės schemos puolime. D.Sabonis pelnė 9 taškus, atkovojo 6 kamuolius.

J.Valančiūnas per 16 minučių pelnė 17 taškų, atkovojo 6 kamuolius. Įžaidėjas Lukas Lekavičius pelnė 12 taškų.

Tiesa, abu NBA bokštai keitė vienas kitą. D.Maskoliūnas paaiškino, kodėl.

„Korekcijų visada gali įvykti. Puikiai suprantate, kad turėjome tiktai dvi treniruotes. Per vieną poziciją stringame deriniuose, nors stengiamės, kad jie būtų kuo paprastesni, sugrupuoti serijomis, jog krepšininkams būtų lengviau atsiminti. Nenorėjome apkrauti Domui smegenų, kad jis žinotų ketvirtosios pozicijos derinius. Bet visko gali būti, – sakė Lietuvos rinktinės treneris. – Mes matome, kaip mūsų būsimi varžovai žais ir kokia sudėtimi. Be to, kartais tokiems žaidėjams kaip Domas ir Jonas gali būti mažai baudos aikštelės, o kai jie žaidžia atskirai, tai aš sunkia įsivaizduoju, kas prieš juos vienas prieš vieną pakovotų.“

D.Maskoliūno komanda dvitaškius mėtė net 79 procentų taiklumu – pataikė 31 iš 39 metimų. Iš baudos aikštelės lietuviai sumetė 53 taškus. Komanda padarė 14 klaidų.

„Pozityvo daugiau paieškosime padarę video analizę. Vyrams rodėme treniruočių video, o dabar rodysime ir rungtynių. Pasiruošimo laikas trumpas, tad per video peržiūras jie daugiau pamato, įsitikina ir įtiki tuo, ką mes akcentuojame.“ – savo pagrindinius ginklus aptarė D.Maskoliūnas.

Tačiau Lietuvos rinktinė ruošiasi ne tokiam iššūkiui, koks ekipą pasitiko penktadienį. Atrankos į Tokijo žaidynes Kaune Lietuvos rinktinės pagrindinė varžovė – Slovėnijos komanda, kurią į priekį traukia krepšinio sensacija ir NBA žvaigždė Luka Dončičius.

Čia žūtbūt prireiks ir krepšininko, kurio Kaune aikštėje nebuvo – po traumos su rinktine stovykloje pagal individualų planą pluša pagrindinis įžaidėjas Mantas Kalnietis. Pastarasis D.Maskoliūno sprendimu šiose rungtynėse dar nepasirodė.

„Mantas dirba individualiai ir yra prižiūrimas mūsų medikų. Jis žymiai geriau jaučiasi, pilna jėga darė tam tikrų pratimų. Ryt laisva diena, o jam – procedūros. Kiek kalbėjau su juo, sekmadienį jis pasijungs. Neaišku, ar galės visu 100 procentų, bet vakarinėje treniruotėje bus su visa komanda“, – apie M.Kalnietį kalbėjo D.Maskoliūnas.

Olimpinės krepšinio atrankos turnyras Kaune prasidės birželio 29 dieną. Lietuvos rinktinė A grupėje kovos su Venesuela ir Pietų Korėja. B grupėje – Angola, Lenkija ir Slovėnija. Tik viena komanda gaus kelialapį į olimpines žaidynes.

Tačiau iki lemiamo turnyro D.Maskoliūno komandos laukia dar du draugiški susitikimai.

Birželio 22 dieną Lietuvos rinktinė Kaune susitiks su Rusijos krepšininkais, o birželio 24-ąją – pakartos rungtynes su Dominikos Respublika.