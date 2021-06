Nuvilnijus eilinei atsisakymų bangai, treneris Sergejus Bazarevičius į rinktinės stovyklą pakvietė net ir kelis Rusijos antrosios lygos komandose žaidžiančius krepšininkus.

Olimpinei atrankai besirengianti Rusijos komanda šiomis dienomis stovyklauja Kaune ir antradienį žais draugiškas rungtynes su Lietuvos rinktine.

Geriausi žaidėjai į Tokiją nenori

Iš žaisti Rusijos rinktinėje atsisakiusių krepšininkų būtų galima sudaryti žymiai stipresnę komandą negu ta, kuri kitą savaitę Splite kovos dėl olimpinio kelialapio.

Praradimų sąrašo viršūnėje – rezultatyviausio Eurolygos žaidėjo Aleksejaus Švedo pavardė. Šią vasarą rusams trūks ne tik „Chimki“ lyderio, bet ir dar kelių Eurolygoje rungtyniavusių krepšininkų. Į rinktinę neatvyko Nikita Kurbanovas ir natūralizuotas ukrainietis Joelis Bolomboy iš Maskvos CSKA, Vitalijus Fridzonas ir Dmitrijus Chvostovas iš Sankt Peterburgo „Zenit“, Sergejus Karasiovas, Viačeslavas Zaicevas ir Jevgenijus Valijevas iš „Chimki“.

Keisčiausiai pasielgė „Zenit“ puolėjas Andrejus Zubkovas. Jis dalyvavo pirmosiose rinktinės treniruotėse, bet po kelių dienų netikėtai susikrovė daiktus ir pareiškė, kad „nėra pasiruošęs aukoti asmeninius interesus dėl rinktinės“.

„Šiame etape jaučiu, kad mano fizinė būklė nėra gera ir aš rizikuoju patirti traumą, kuri man sutrukdytų kitą sezoną“, – po kėlių dienų socialiniuose tinkluose teisinosi A.Zubkovas.

S.Karasiovas ir D.Chvostovas iš anksto pranešė, jog ketina šią vasarą gydytis įsisenėjusias traumas, tačiau kiti žaidėjai neigiamą atsakymą S.Bazarevičiui atsiuntė tik prieš pat stovyklą arba jai jau prasidėjus. Trenerį labiausiai nuliūdino A.Švedo ir buvusio rinktinės kapitono V.Fridzono sprendimas.

„V.Fridzono sprendimas mane nustebino, – prisipažino S.Bazarevičius. – Visi galvojome, kad jis žais olimpinėje atrankoje. Nors ši staigmena buvo nemaloni, Vitalijus pasielgė sąžiningai. Jis įvertino savo būklę ir suprato, kad nėra pasiruošęs. A.Švedo sprendimas nebuvo netikėtas. Dar pernai jis sakė, kad nėra įsitikinęs, ar žais rinktinėje“.

Buvęs treneris rinktine netiki

Rusijos krepšinio federacijos (RFB) prezidentas, buvęs ilgametis rinktinės žaidėjas Andrejus Kirilenka nuo rinktinės nusisukusiems krepšininkams nepriekaištavo: „Taip visada buvo ir bus. Kai kurie krepšininkai dėl įvairiausių priežasčių negali padėti rinktinei. Tai normalus reiškinys. Visi, kurie buvo pasiruošę atvykti į rinktinę, į ją atvyko. Tie, kurie negalėjo – neatvyko“. Tiesa, galima prisiminti, kad žaidėjo karjeros laikais A.Kirilenka ir pats į rinktinę nesiverždavo.

„Sport Ekspress“ leidinys iškėlė versiją, kad atsisakymų bangą sukėlė netinkamas rinktinės vadovybės, pirmiausiai jos vadybininko Sergejaus Panovo ir vyriausiojo trenerio Sergejaus Bazarevičiaus, požiūris.

„Sezono metu S.Panovas ir S.Bazarevičius faktiškai nesidomi krepšininkais (vienas trenerio ar vadybininko skambutis per pusę metų yra norma), krepšininkams nepadedama asmeniniais klausimais (pavyzdžiui, A.Zubkovas prašė, kad jam būtų leista į stovyklą atvykti vėliau), žaidėjai apie kvietimą į rinktinę kartais sužino tik iš federacijos interneto svetainės, visai negauna oficialaus kvietimo ir patys turi aiškintis su RFB darbuotojais“, – rašė „Sport Ekspress“ apžvalgininkas Timuras Ganejevas.

Žvelgdami į rinktinės vidaus problemas, prieš olimpinį atrankos turnyrą optimizmu netrykšta net ir Rusijos krepšinio specialistai. „Iškovoti olimpinį kelialapį įmanoma, bet bus labai sunku. Visos komandos – panašaus lygio, truputį išssiskiria tik Kroatijos rinktinė. O mūsų rinktinė pastaraisiais metais nusirito žemyn“, – „Sport Ekspress“ leidiniui sakė buvęs ilgametis Rusijos rinktinės žaidėjas ir treneris Vasilijus Karasiovas.

Grįžo po ilgos pertraukos

Priešinga kryptimi nei dauguma geriausių Rusijos krepšininkų patraukė atgaivinti karjerą bandantis Timofejus Mozgovas. Vidurio puolėjas po ilgos pertraukos grįžo į Rusijos rinktinę.

T.Mozgovas aštuonis sezonus praleido NBA komandose, su „Cleveland Cavaliers“ netgi tapo šios lygos čempionu ir 2016 metais pasirašė milžinišką keturių sezonų 64 mln. dolerių vertės sutartį su „Los Angeles Lakers“.

„Lakers“ sprendimas tuomet suglumino daugelį krepšinio apžvalgininkų, nes rusas ir iki tol buvo patekęs į traumų gniaužtus. O nuo 2018 metų pavasario jis visai nežaidė dėl sunkios kelio traumos. Stipriausioje pasaulio lygoje T.Mozgovui vietos nebeliko ir jis 2019 metų vasarą sudarė sutartį su „Chimki“ klubu, iš kurio kadaise iškeliavo į Šiaurės Ameriką.

Tačiau sveikatos problemos dar nebuvo išspręstos. T.Mozgovas į aikštę po trejų metų pertraukos grįžo tik šių metų balandį. Jis per du sezonus nė karto neapsivilko „Chimki“ aprangos per Eurolygos varžybas, o Rusijos lygoje šių metų pavasarį žaidė 6 rungtynes, per kurias pelnydavo 8,3 taško ir atkovodavo 4,2 kamuolio.

Vis dėlto RFB prezidentas A.Kirilenka neabejojo, kad vidurio puolėjas gali praversti rinktinei: „Žinoma, T.Mozgovas gali padėti rinktinei. 216 cm ūgio krepšininkas yra pastiprinimas bet kuriai komandai. Dėl sunkių traumų bus keblumų ir tik nuo paties Timofejaus priklauso, ar jis įgys gerą sportinę formą“.

A.Kirilenka neklydo – šią vasarą T.Mozgovas per visas draugiškas Rusijos rinktinės rungtynes būna vienas rezultatyviausių žaidėjų.

Visi žaidžia Rusijos klubuose

T.Mozgovas didelę karjeros dalį praleido už Atlanto, o vienintelis didelę Eurolygos patirtį sukaupęs dabartinės Rusijos rinktinės krepšininkas yra Andrejus Voroncevičius. Tiesa, pernai Maskvos klubas nebepratęsė sutarties su šiuo puolėju. Jis kelis mėnesius laukė tinkamo pasiūlymo, o galiausiai prisiglaudė „Nižnij Novgorod“ komandoje.

Įdomu, kad „Nižnij Novgorod“ į šalies rinktinę delegavo net penkis krepšininkus – daugiau nei bet kuris kitas klubas.

Tai nėra atsitiktinumas. „Nižnij Novgorod“ – vienintelis Vieningos lygos klubas, kuris remiasi ne užsieniečiais, bet Rusijos krepšininkais. Ši strategija netgi buvo veiksminga ir pastarąjį sezoną serbo Zorano Lukičiaus treniruojama Žemutinio Naugardo komanda užėmė penktąją vietą. Komandos pergales užtikrino į rinktinę pakviesti A.Voroncevičius (10,5 tšk.), Antonas Astapkovičius (13 tšk.), Artiomas Komolovas (11,6 tšk.), Ivanas Strebkovas (10 tšk.) ir Jevgenijus Baburinas (9,5 tšk.).

Vieningoje lygoje rezultatyviai žaidė ir Krasnojarsko „Jenisej“ gynėjas Michailas Kulaginas (13,5 tšk.), bet jo komanda buvo autsaiderė ir užėmė tik 11-ąją vietą.

Visų kitų į rinktinę pakviestų krepšininkų rezultatyvumas Rusijos pirmenybėse buvo vienženklis.

Treniruotis pradėjo anksti

S.Bazarevičius pirmąją rinktinės treniruočių stovyklą surengė dar gegužės antroje pusėje. Tiesa, į šią įžanginę stovyklą buvo pakviesti ne pagrindiniai krepšininkai, bet perspektyviausi 18-20 metų žaidėjai. Paaiškėjus, kad neatvyks nemažai labiausiai patyrusių krepšininkų, penki pirmojoje stovykloje dalyvavę vaikinai liko treniruotis pagrindinėje rinktinėje, o du Maskvos CSKA dublerių žaidėjai 20-metis Filipas Gafurovas ir 19-metis Antonas Kardanachišvilis joje yra iki šiol.

Pagrindinę stovyklą rusai irgi pradėjo gerokai anksčiau nei stipriausios Europos šalių rinktinės – gegužės 31 dieną. Tiesa, toje stovykloje dar nebuvo Rusijos lygos finale kovojusio ir čempionu tapusio CSKA klubo krepšininkų. Beje, iš kitos finale žaidusios komandos Kazanės „Uniks“ į rinktinę nebuvo pakviestas nė vienas krepšininkas.

Rusijos rinktinė šią vasarą žaidė ketverias draugiškas rungtynes. Užpraeitą savaitgalį rusai laimėjo keturių komandų turnyrą Glivicuose (Lenkija). Rusijos krepšininkai turnyro pusfinalyje sutriuškino Tunisą 69:42, o finale įtikinamai nugalėjo Lenkiją 78:63. Praėjusį savaitgalį rusai Stambule pasidalijo po pergalę su turkais 62:80 ir 77:64.

Rusijos rinktinės sudėtis

Semionas Antonovas (32, 202, Maskvos CSKA), Antonas Astapchovičius (27, 202, „Nižnij Novgorod“), Jevgenijus Baburinas (34, 190, „Nižnij Novgorod“), Filippas Gafurovas (20, 205, Maskvos CSKA-2), Vladimiras Ivlevas (31, 207, Permės „Parma“), Antonas Kardanachišvilis (19, 192, Maskvos CSKA-2), Artiomas Kamolovas (28, 194, „Nižnij Novgorod“), Michailas Kulaginas (27, 191, Krasnojarsko „Jenisej“), Antonas Kvitkovskichas (21, 202, Saratovo „Avtodor“), Grigorijus Motovilovas (23, 188, Krasnodaro „Lokomotiv“), Timofejus Mozgovas (35, 215, „Chimki“), Ivanas Strebkovas (30, 190, „Nižnij Novgorod“), Ivanas Uchovas (26, 193, Maskvos CSKA), Andrejus Voroncevičius (34, 207, „Nižnij Novgorod“).

Olimpinė atranka

Olimpinės atrankos turnyras vyks birželio 29 – liepos 4 dienomis. Kaune žais šešios komandos. Pirmojo etapo A grupėje kovos Lietuva, Korėja ir Venesuela, B grupėje – Lenkija, Slovėnija ir Angola. Po dvi geriausias komandas pateks į pusfinalį, o pusfinalių nugalėtojai susitiks finale. Kelialapį į Tokijo olimpines žaidynes iškovos tik atrankos turnyro nugalėtojai.

Tuo pačiu metu vyks kiti trys atrankos turnyrai. Viktorijoje (Kanada) varžysis Kanados, Kinijos, Graikijos, Turkijos, Čekijos ir Urugvajaus rinktinės, Splite (Kroatija) – Kroatijos, Brazilijos, Tuniso, Vokietijos, Rusijos ir Meksikos rinktinės, Belgrade – Serbijos, Filipinų, Dominikos Respublikos, Italijos, Senegalo ir Puerto Riko rinktinės.

Teisę dalyvauti Tokijo olimpinėse žaidynėse jau turi aštuonios komandos: Japonija, Prancūzija, Ispanija, JAV, Argentina, Australija, Nigerija ir Iranas.

Rusijos rinktinės žaidėjų statistika Rusijos lygoje (2020-2021 m. sezone)

Krepšininkas Gimė Ūgis Klubas R. Min. Tšk. A.k. R.p.

Michailas Kulaginas 1994 191 Krasnojarsko „Jenisej“ 21 23,0 13,5 2,7 2,6

Antonas Astapkovičius 1994 202 „Nižnij Novgorod“ 20 28,6 13,0 4,3 2,7

Artiomas Komolovas 1993 194 „Nižnij Novgorod“ 25 26,2 11,6 1,8 1,8

Andrejus Voroncevičius 1987 207 „Nižnij Novgorod“ 11 29,9 10,5 5,7 1,3

Ivanas Strebkovas 1991 190 „Nižnij Novgorod“ 26 25,3 10,0 2,9 4,1

Jevgenijus Baburinas 1987 190 „Nižnij Novgorod“ 24 31,1 9,5 3,0 3,1

Timofejus Mozgovas 1986 215 „Chimki“ 6 16,9 8,3 4,2 0,8

Ivanas Uchovas 1995 193 Maskvos CSKA 33 17,6 6,3 2,1 1,9

Antonas Kvitkovskichas 2000 202 Saratovo „Avtodor“ 21 21,1 5,8 3,2 1,1

Semionas Antonovas 1989 202 Maskvos CSKA 32 17,8 5,3 3,2 1,0

Vladimiras Ivlevas 1990 207 Permės „Parma“ 26 17,9 4,9 4,3 1,1

Grigorijus Motovilovas 1998 188 Krasnodaro „Lokomotiv“ 25 8,3 2,5 0,7 0,8

Filippas Gafurovas 2001 205 Maskvos CSKA-2 – – – – –

Antonas Kardanachišvilis 2002 192 Maskvos CSKA-2 – – – – –

F.Gafurovas ir A.Kardanachišvilis žaidė CSKA dublerių komandoje Rusijos antrojoje lygoje.