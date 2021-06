Ar NBA konferencijų finaluose atsities Atlantos ir Los Andželo komandos?

Atlantos krepšininkai laimėjo pirmąsias serijos rungtynes, tačiau paskui Milvokio ekipa triumfavo dukart iš eilės. Trečiajame mače čiurnos traumą patyrė ‚Hawks“ lyderis Trae Youngas, todėl nežinia, ar jis galės pasirodyti ketvirtojoje dvikovoje.

Šis įžaidėjas atkrintamosiose varžybose vidutiniškai pelno 29,4 taško, atlieka 9,9 rezultatyvaus perdavimo. Milvokio klubas turi du aiškius puolimo vedlius. Giannis Antetokounmpo įmeta 28,9 taško, sugriebia 13,2 kamuolio. Khrisas Middletonas renka po 22 taškus.

„Bucks“ krepšininkai atkrintamosiose varžybose pelno 109,6 taško. Tai geriausias rezultatas iš čempionatą tęsiančių keturių komandų ir antras apskritai. „Hawks“ sąskaitoje – 105,9 taško.

Be to, Milvokio ekipa tarp visų į antrąjį pirmenybių etapą patekusių klubų geriausiai grumiasi dėl atšokusių kamuolių – vid. 50,9. „Bucks“ varžovai konferencijos finale atkovoja tik po 43. Milvokio krepšininkai vieni iš lyderių ir pagal gynybos rodiklius – nusileidžia tik „Suns“. „Elniai“ praleidžia 102,5 taško, o „Hawks“ – 107. „Bucks“ NBA didžiajame finale pastarąjį kartą rungtyniavo 1974 metais.

„Clippers“ Vakarų konferencijos finale verčiasi be traumuotos žvaigždės Kawhi Leonardo ir yra ties iškritimo slenksčiu. Los Andželo ekipai daugiausia nemalonumų pridaro trys „Suns“ žvaigždės. Devinas Bookeris atkrintamosiose varžybose vidutiniškai renka 27,1 taško, Deandre Aytonas – 16,6. Be to, jis atkovoja 11,4 kamuolio. Chriso Paulo kraityje – 15,8 taško, 8,8 rezultatyvaus perdavimo. „Clippers“ klubui Paulas George‘as įmeta 26,4 taško.

„Suns“ antrajame čempionato etape demonstruoja geležinę gynybą. „Saulės“ leidžia oponentams pelnyti tik 100,8 taško. Fynikso krepšininkai taip pat rečiausiai klysta iš visų klubų – vid. 9,6 klaidos. „Suns“ pastarąjį kartą į didįjį lygos finalą pateko 1993-aisiais.

Nuo NBA konferencijų finalų etapo visas rungtynes tiesiogiai rodo „TV3 Sport“ kanalas ir naujos kartos televizija „Go3“.

Transliacijų tvarkaraštis:

birželio 29 d.

4.00 val. „Suns“ – „Clippers;

Birželio 30 d.

3.30 val. „Hawks“ – „Bucks“;

liepos 1 d.

4.00 val. „Suns“ – „Clippers (jeigu reikės);

Liepos 2 d.

3.30 val. „Bucks“ – „Hawks“;

Liepos 3 d.

4.00 val. „Suns“ – „Clippers (jeigu reikės);

Liepos 4 d.

3.30 val. „Bucks“ – „Hawks“ (jeigu reikės);

Liepos 6 d.

3.30 val. „Bucks“ – „Hawks“ (jeigu reikės).