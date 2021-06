Pirmoji Lietuvos krepšininkų varžovė – Venesuelos rinktinė: nesenstančių veteranų kompanija

Pristatome pirmąją lietuvių varžovę.

Valstybė

Pavadinimas – Venesuelos Bolivaro Respublika (Republica Bolivariana de Venezuela). Gyventojų – 29 mln. Plotas – 916,5 tūkst.kv.km. Sostinė – Karakaso Leono Santjagas (sutrumpintai Karakasas, 2,25 mln. gyventojų). Oficiali kalba – ispanų. Nepriklausomybė – 1811 m. nuo Ispanijos. Valstybės vadovas – prezidentas Nicolasas Maduro (nuo 2013 m.).

Olimpinės žaidynes

Venesuelos rinktinė dalyvavo dvejose olimpinėse žaidynėse. Venesueliečiai, kaip ir lietuviai, debiutavo 1992 m. Barselonos žaidynėse, kuriose dukart nugalėjo Kiniją (grupėje ir rungtynėse dėl priešpaskutinės vietos), patyrė penkis pralaimėjimus ir užėmė 11-ąją vietą. 2016 m. 2016 m. Rio de Žaneiro žaidynėse Venesuelos krepšininkai vėl nugalėjo tik Kiniją, patyrė keturis pralaimėjimus ir užėmė 10-ąją vietą.

Pasaulio pirmenybės

Pasaulio pirmenybėse venesueliečiai dalyvavo keturis kartus. Jie geriausią rezultatą pasiekė debiutiniame turnyre 1990 m., kai užėmė 11-ąją vietą.

Užpernai Kinijoje vykusiose pasaulio pirmenybėse Venesuelos rinktinė užėmė 14-ąją vietą. Venesueliečiai nugalėjo Dramblio Kaulo Krantą ir (vėl!) Kiniją, bet pralaimėjo Lenkijai, Argentinai ir Rusijai. Komandos lyderiai buvo H.Guillentas (13 tšk., 6,2 rez.perd.), M.Carrera (10 tšk.), N.Colmenaresas (9,2 tšk., 5,8 atk.kam.) ir M.Ruizas (4,2 tšk., 7,6 atk.kam.).

Amerikos pirmenybės

Didžiausias Venesuelos krepšinio laimėjimas – 2015 m. Amerikos pirmenybėse iškovoti aukso medaliai. To turnyro finale venesueliečiai nugalėjo beveik stipriausios sudėties Argentinos rinktinę 76:71. Be to, Venesuelos rinktinė po kartą laimėjo Amerikos pirmenybių sidabro (1992 m.) ir bronzos (2005 m.) medalius.

Pietų Amerikos pirmenybėse, kurios jau neberengiamos, Venesuelos krepšininkai tris kartus laimėjo aukso medalius (1991, 2014 ir 2016 m.), tris kartus – sidabro ir penkis kartus – bronzos.

Treneris

Venesuelos rinktinę nuo 2018 m. treniruoja argentinietis Fernando Duro. 60-metis specialistas visą karjerą dirbo Pietų Amerikoje ir daug metų praleido ilgamečio Argentinos ir Brazilijos rinktinių trenerio Rubeno Magnano padėjėjo pareigose.

Anksčiau Venesuelos rinktinę treniravo kitas argentinietis Nestoras Garcia (2013-2017 m.). Jam vadovaujant komanda išgyveno didžiausią pakilimą: tapo Amerikos ir dukart Pietų Amerikos čempione.

Lyderiai

Keli pagrindiniai krepšininkai Venesuelos rinktinėje žaidžia labai seniai, net aštuoniems žaidėjams yra 30 ar daugiau metų. Praėjusį sezoną Europos klubuose rungtyniavo G.Vargasas (Klužo „Universitatea“, Rumunija), M.Carrera (Jeidos „Forca“, Ispanijos antroji lyga) ir D.Cubillanas („Huesca“, Ispanijos antroji lyga), tačiau pabaigę sezoną Europoje jie pavasarį dar atstovavo ir Venesuelos lygos klubams.

Kartu su šiais krepšininkais komandos lyderiai turėtų būti H.Guillentas, W.Graterolis ir jaunosios kartos atstovas G.Sojo.

Sudėtis

Gregory Vargasas (35, 180, Karakaso „Cocodrilos“), Garly Sojo (21, 195, Karakaso „Broncos“), Davidas Cubillanas (33, 182, Karabobo „Trotamundos“), Pedro Chourio (31, 186, „DC Spartans“), Jose Vargasas (39, 196, Gvajanos „Gigantes“), Luisas Bethelmy (34, 200, Karakaso „Cocodrilos“), Anyelo Cisnerosas (24, 199, Mirandos „Diablos“), Miguelis Ruizas (30, 202, Karabobo „Trotamundos“), Windi Graterolis (34, 204, „DC Spartans“), Heissleris Guillentas (34, 183, Margaritos „Guaiqueries“), Yohanneris Sifontesas (25, 188, „DC Spartans“), Michaelis Carrera (28, 196, Margaritos „Guaiqueries“).

Pasiruošimas

Venesuelos rinktinė į Europą atvyko birželio 13 d. ir surengė stovyklas Stambule bei Milane. Venesueliečiai planavo žaisti trejas draugiškas rungtynes su Europos šalių rinktinėmis, bet jos buvo atšauktos paaiškėjus, kad trys Venesuelos krepšininkai užsikrėtė koronavirusu. Venesuelos rinktinė šiapus Atlanto žaidė tik su C.Osmano krepšinio akademijos komanda ir sutriuškino jaunuosius turkus 84:47 (G.Sojo 14, J.Ascanio 13, W.Graterolis 11).

Venesueliečiai neskelbė, kurie krepšininkai užsikrėtė koronavirusu, bet tikriausiai tarp jų buvo du pagrindinio penketo žaidėjai J.Zamora ir N.Colmenaresas. Jie atskrido į Europą, bet neatvyko į Kauną.

Venesuela prieš Lietuvą

Šios komandos žaidė dvejas oficialias rungtynes. Abu kartus nugalėjo Lietuva.

1992 m. per Barselonos žaidynes lietuviai laimėjo 87:79 (Š.Marčiulionis 27, A.Sabonis 24, G.Krapikas 13, R.Kurtinaitis 12).

2012 m. per Karakase vykusį olimpinės atrankos turnyrą Lietuvos rinktinė nugalėjo 100:82 (L.Kleiza 28, M.Kalnietis 13, M.Pocius 12, J.Mačiulis ir Š.Jasikevičius po 11/ G.Vasquezas 24, D.Cubillanas 13).

Lietuvos rinktinėje nuo praėjusių rungtynių, vykusių 2012 m., liko M.Kalnietis ir J.Valančiūnas (jis prieš devynerius metus pelnė 5 taškus), Venesuelos rinktinėje – G.Vargasas, D.Cubillanas, J.Vargasas ir W.Graterolis.