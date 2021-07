„Išėjome labiau susikaupę, išpildėme tai, ką treneriai rodė per vaizdo peržiūras. Puolimas tikrai atrodė solidžiau, išsimetėme daug laisvų metimų, žinoma, ne visus juos pataikėme. Gynyba momentais taip pat gana gerai atrodė, dėjome žingsnį į priekį, tikėkimės, kad ir toliau tobulėsime“, – po rungtynių kalbėjo 20-metis R.Jokubaitis.

Gynėjas per 16 minučių pelnė 13 taškų (5/7 dvit., 1/3 trit.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir surinko 16 naudingumo balų.

„Šįkart žaidėme laisviau, vienas kitą geriau jautėme, gynyboje nebuvo tiek daug klaidų, o kai apsigini, tada lengviau bėgti į puolimą. Buvome susikoncertavę, be jokių pašalinių minčių, be to, atmosfera buvo nuostabi, tikiuosi, kad finaluose žmonių bus kiek įmanoma daugiau“, – sirgaliams dėkojo būsimas „Barcelona“ žaidėjas.

Lietuvos rinktinė pusfinalyje susitiks su Lenkijos krepšininkais, kurie antradienį 83:64 įveikė Angolą, o ketvirtadienį skaudžiai pralaimėjo Slovėnijai 77:112.

„Stebėjome abi jų rungtynes. Tai yra gana gerai sukomplektuota komanda, žaidžia su mintimi, bus ką veikti.

Visgi žinojome, kad šis atrankos turnyras nebus lengvas, todėl pusfinalyje reikės rodyti geriausią žaidimą.

Prieš tokias rungtynes visada būna spaudimas, dar žaidžiame prieš sirgalius, kur atsakomybė didesnį. Vis dėlto tai mums suteiks dvigubą stimulą, norėsime Lietuvai suteikti šventę. Reikia pamiršti, kas bus, jeigu bus. Išeisime, kovosime ir parodysime viską, ką galime daugiausia“, – teigė krepšininkas.

Kitame pusfinalyje susitiks Venesuelos ir Slovėnijos rinktinės. R.Jokubaitis įvertino pastarosios komandos, kurią į priekį veda NBA žvaigždė Luka Dončičius, žaidimą.

„Kol kas galiu pasakyti – 10 iš 10. Žiūrėsime, kaip bus“, – lakoniškai sakė krepšininkas.

Pusfinalių mačai vyks šeštadienį, o finalas – sekmadienį. Į Tokijo olimpiadą pateks tik turnyro nugalėtojas.