„45 taškai pirmoje pusėje ir 24 taškai antroje pusėje. Pirmoje dalyje padarėme tik 5 komandines pražangas, daug lengvų taškų, kurių duoti negalėjome. Antroje pusėje vyrai išėjo ir padarė tai, ką turėjo“, – po pergalės kalbėjo 50-metis D.Maskoliūnas.

Apie 6 tūkst. sirgalių stebėjo, kaip D.Maskoliūno auklėtiniai bandė perlaužti rungtynių eigą. Manto Kalniečio vedamiems lietuviams tai pavyko padaryti tik antroje mačo dalyje, kai trečiojo kėlinio metu lenkai įmetė vos 6 taškus.

Prie to nemažai prisidėjo gynėjas Rokas Jokubaitis, kuris aštriais prasiveržimais pjaustė lenkiškas barikadas.

Lemiamo ketvirčio metu vadeles į savo rankas perėmė Jonas Valančiūnas, po kurio dviejų taiklių metimų lietuvių pranašumas išaugo iki 13 – 70:57.

„Pirmoje pusėje problema gynyboje buvo dėl gynėjų, be to, mūsų didelis per žemai stovėjo po krepšiu. Todėl varžovai labai patogiai jautėsi, įėję į baudos aikštelę. Antroje pusėje juos pasitikome arčiau, todėl vaizdas pasikeitė. Rytoj mes tai turime daryti nuo pat pradžių“, – kalbėjo D.Maskoliūnas.

Lietuvių atrankos finale laukia Slovėnijos rinktinė, kuri 98:70 susitvarkė su Venesuelos krepšininkais. Rungtynės dėl bilieto į Tokijo olimpiadą vyks sekmadienį.

„Gynyba bus raktas į pergalę. Jie turi žaidėjus, kuriuos sunku sustabdyti. Vis dėlto mes turime planus, bandysime sumažinti Luka Dončičiaus rezultatyvius perdavimus, neleisime žaisti kitiems žaidėjams. Visi žino, kad sunku sustabdyti L.Dončičių, kuris NBA renka trigubus dviženklius, todėl rytoj stebuklų nesitikiu“, – kalbėjo treneris.

– Treneri, šįkart nemažai laiko kartu žaidė Domantas Sabonis ir Jonas Valančiūnas, ar tai matysime ir finale? – buvo paklausta D.Maskoliūno.

– Rytoj mes juos taip pat matysime kartu, tai yra mūsų smogiamoji jėga, varžovai neturi ginklų prieš juos. Faktas, mums reikia susitarti dėl gynybos, nes žinome, kokio profilio jų aukšti. Vis dėlto finale smūgiuosime su jais dviem, vienareikšmiai.

– Kaip sustabdyti L.Dončičių? Ar turite tam planą?

– Kaip ir minėjau, aš nesu burtininkas, jį bando sustabdyti stipriausi pasaulio žaidėjai, kaip matote, ne visiems pavyksta.

Mes suprantame, kokio kalibro yra L.Dončičių – iš jo ateina ne tik taškai, iš jo ateina ir pražangos, ir rezultatyvūs perdavimai. Reikia, kad jis jaustųsi kiek įmanoma mažiau patogiai. Mūsų žaidėjai yra ambicingi, jie turi norėti, tikiu, kad jie nori parodyti, kad jį galima pristabdyti. Mes negalime jam leisti daryti visko.