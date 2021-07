Tokijo olimpinė atranka: akivaizdus Europos pranašumas, čekų žygdarbis ir kroatų depresija

Sekmadienį paaiškės paskutinės keturios Tokijo olimpinių žaidynių vyrų krepšinio turnyro dalyvės

Europiečiai

Tokijo olimpinių žaidynių vyrų krepšinio turnyro dalyvių sąrašą papildys bent trys Europos komandos.

Kaune, Belgrade ir Viktorijoje vykstančiuose atrankos turnyruose į finalą pateko Senojo žemyno šalių rinktinės.

Sekmadienį Kaune lemiamoje dvikovoje susirems Lietuva ir Slovėnija, Belgrade kovos Serbija ir Italija, o Viktorijoje pirmąsias pusfinalio rungtynes laimėjusi Čekija grumsis su Graikija.

Tarpžemyninis mūšis vyks tik Splite, kur pusfinalio rungtynes laimėjo Vokietija ir Brazilija.

Penkeriose iš šešerių Europoje vykusių pusfinalio rungtynių nugalėtojų pranašumas buvo aiškus. Lietuva nugalėjo Lenkiją 88:69, Slovėnija – Venesuelą 98:70, Serbija – Puerto Riką 102:84, Italija – Dominikos Respubliką 79:59, Brazilija – Meksiką 102:74.

Atkakli kova vyko tik vienose rungtynėse, kuriose Vokietija palaužė Kroatiją 86:76.

Vis dėlto labiausiai įtemptą trilerį surengė Čekijos ir Kanados krepšininkai. Čekijos rinktinė per pratęsimą išplėšė pergalę 103:101.

Teisę dalyvauti Tokijo olimpinėse žaidynėse anksčiau gavo aštuonios komandos: Japonija, Prancūzija, Ispanija, JAV, Argentina, Australija, Nigerija ir Iranas.

Šeimininkai

Rengti olimpinės atrankos turnyrus ėmėsi šalys, kurios tikėjosi, kad jų krepšininkai gaus bilietus į Tokiją. Ir išties visuose keturiuose turnyruose šeimininkai yra arba labai aiškūs favoritai, arba vieni pagrindinių favoritų.

Vis dėlto pateisinti favorito vardą pavyko ne visiems. Kroatijos rinktinė jau grupės varžybose žaidė labai silpnai, o pusfinalyje nusileido Vokietijos komandai.

Lygiai vykusiose rungtynėse kroatų sirgaliai pradėjo plačiau šypsotis, kai jų komanda ketvirtojo kėlinio pradžioje įgijo didžiausią rungtynėse 10 taškų persvarą (68:58). Tačiau jau po kelių minučių nuotaikos pasikeitė. Šeimininkai nugarmėjo žemyn, o paskutines jų viltis nubraukė likus 35 sek. iki sirenos nesportinę pražangą gavęs Željko Šakičius.

4 taškais pirmavę vokiečiai pataikė du baudos metimus, po kelių sekundžių – dar du, ir Kroatijos rinktinės padėtis tapo beviltiška.

„Vokiečiai buvo verti pergalės, – pripažino Kroatijos rinktinės treneris, buvęs „Žalgirio“ žaidėjas Veljko Mršičius. – Mes žaidėme statiškai ir nepakankamai greitai perduodavome kamuolį. Varžovai yra gera komanda, joje žaidžia šeši Eurolygos ir du NBA krepšininkai, jie buvo greitesni ir šviežesni“.

Tiesa, Vokietijos rinktinėje šeštadienį liko tik vienas NBA krepšininkas. Trečiojo kėlinio pradžioje susižeidė ir į aikštę nebegrįžo „Washington Wizards“ puolėjas Isaacas Bonga.

Siužetas

Namų sienos nepadėjo ir Kanados rinktinei, kuriai krepšinio pamoką davė Čekijos rinktinės veteranas Blake‘as Schilbas. 37 metų natūralizuotas amerikietis nuo pandemijos pradžios nežaidė jokiame klube, bet per 15 mėnesių, atrodo, puikiai pasiruošė olimpinės atrankos turnyrui.

B.Schilbas šeštadienį žaidė net 42,5 min., į kanadiečių krepšį įmetė 31 tašką (4/7 dvitaškių, 7/12 tritaškių, 2/2 baudų) ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus.

Čekai atrankos turnyro grupės varžybose žaidė silpnai. Jie beviltiškai pralaimėjo turkams ir tik vieno taško skirtumu įveikė urugvajiečius. Tačiau žaisdama su Kanados rinktine, kuriai atstovauja net aštuoni NBA krepšininkai, Čekijos komanda parodė geriausią savo versiją.

Šių rungtynių siužetas buvo pašėlęs. Per pagrindinį laiką kanadiečiai nė karto nepirmavo, o iki ketvirtojo kėlinio pabaigos likus vos 50 sek. atsiliko 10 taškų skirtumu 82:92.

Tačiau Kanados rinktinei užteko laiko, kad išlygintų rezultatą 94:94 (čekai paskutinę minutę dukart suklydo išmesdami kamuolį iš užribio).

Kai pratęsimo pradžioje Kanados komanda išsiveržė į priekį 99:94, atrodė, kad svečiai iš Europos neturi jokių šansų atsigauti. Tačiau viskas dar kartą apsivertė aukštyn kojomis ir likus 1,8 sek. iki pratęsimo pabaigos Tomašas Satoransky įmetė pergalingą dvitaškį.

Per pratęsimą čekai žaidė be Jano Vesely, kuris ketvirtajame kėlinyje gavo penktą pražangą. Nedaug trūko, kad Čekijos komanda būtų praradusi ir kitą aukštaūgį Ondřejų Balviną. Jam ketvirtojo kėlinio pabaigoje per susidūrimą su varžovu buvo smarkiai prakirstas pakaušis. Nors iš žaizdos pasruvo kraujas, gydytojai sustabdė kraujavimą ir O.Balvinas grįžo į aikštę, o per pratęsimą savo baudos aikštelėje pastatė nepraeinamą sieną, į kurią atsitrenkė kelios kanadiečių atakos.

Iš viso O.Balvinas pelnė 14 taškų ir atkovojo 19 kamuolių.

Kitame pusfinalyje Graikija susitvarkė su Turkija 81:63, nors turkai galingai pradėjo rungtynes ir laimėjo pirmąjį kėlinį 22:8.

Po dviejų kėlinių turkai dar pirmavo 34:27, tačiau antrąją pusę jie pralaimėjo net 29:54.

„Mūsiškiai“

Sekmadienį dėl olimpinių kelialapių kovos keli buvę Lietuvos klubų krepšininkai.

Pusfinalio rungtynėse labiausiai pasižymėjo buvęs Kauno „Žalgirio“ gynėjas Vasilije Micičius iš Serbijos rinktinės. Jis įmetė 21 tašką. Kitas buvęs žalgirietis Bobanas Marjanovičius šįkart žaidė ramiau ir prie pergalės pridėjo 5 taškus.

Beje, Serbijos rinktinė rungtyniavo be susižeidusių Nikolos Kaliničiaus ir Stefano Jovičiaus. Raumenį stipriai pasitempęs S.Jovičius tikrai praleis ir finalo rungtynes.

Finalui ruošiasi ir „Žalgirio“ naujokas Nielsas Giffey. Vokietijos rinktinės gynėjas šeštadienį pelnė 4 taškus.

Brazilijos rinktinei patekti į finalą padėjo buvęs Kėdainių „Nevėžio“ gynėjas Rafaelis Luzas. Jis šeštadienį pelnė 12 taškų.

Tuo tarpu Slovėnijos rinktinėje žaidžiantis buvęs Panevėžio „Lietkabelio“ vidurio puolėjas Žiga Dimecas pusfinalyje taškų nepelnė.

Šeštadienį nė taško nepelnė ir buvęs Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ vidurio puolėjas meksikietis Danielis Amigo, kurio komanda iškrito iš olimpinės atrankos turnyro. Rezultatyviausiai Meksikos komandoje žaidė buvęs Vilniaus „Ryto“ gynėjas Paco Cruzas. Jis pelnė 18 taškų.

Nusivylimas

Kroatas Bojanas Bogdanovičius šeštadienį buvo pusė komandos. Jis aikštėje praleido 37,5 min. ir pelnė 38 taškus (7/8 dvitaškių, 4/11 tritaškių, 12/14 baudų) – lygiai pusę Kroatijos rinktinės taškų. Tai – atrankos turnyrų rekordas.

„Dėkoju mus palaikiusiems sirgaliams. Net neprisimenu, kada buvo tokia puiki atmosfera žaidžiant rinktinei, – dėkojo B.Bogdanovičius. – Tikėjome, kad po dvejų prastų rungtynių galime atsitiesti, tačiau nuvylėme sirgalius. Kroatija ėmėsi rengti turnyrą dėl to, kad tikėjo mūsų galimybėmis. Deja, lūkesčių nepateisinome“.

Kroatijos krepšinio visuomenės nusivylimas buvo didelis. „Nusivylimas, kartėlis, depresija. Tik tokius jausmus mums sukelia Kroatijos krepšinis“, – parašė „Sportnet“ interneto svetainė.

„Krepšinio federacijos vadovai ir treneris patyrė didelį fiasko. Krepšiniui vadovaujantys žmonės turėtų mokytis iš slovėnų, – rašė „Jutarnij list“ dienraštis. – Rinktinė turėjo mažai laiko, kad pasiruoštų, žaidė ne visi geriausi krepšininkai, bet tokioje pačioje padėtyje buvo visos komandos, todėl federacijos vadovai neturėtų tuo teisintis. Vokiečiams šią savaitę taip pat trūksta būrio geriausių žaidėjų. Kalta ne laiko stoka, bet profesionalumo trūkumas. Kroatijos krepšinis pasižymi neįtikėtina savybe kartoti tas pačias klaidas“.

Beveik visi kroatai laukė, kad atrankos turnyro finale šeimininkai susitiks su Brazilijos rinktine, kurią treniruoja kroatas Aleksandaras Petrovičius. Tačiau Kroatijos rinktinė žaidė labai prastai.

A.Petrovičius duodamas interviu „Sportklub“ televizijai tvirtino, jog ketino pralaimėti kroatams grupės varžybose vykusias rungtynes. „Tačiau negalėjau to padaryti, nes Kroatijos rinktinė žaidė labai blogai“, – sakė treneris, kurio vadovaujama Brazilijos rinktinė sutriuškino šeimininkus 94:67.

Po paskutinės nesėkmės kroatų žurnalistai paklausė trenerio V.Mršičiaus, ką jis galvoja apie savo ateitį rinktinėje. „Mano statusas lieka toks pats, kaip prieš turnyrą“, – nuo tiesaus atsakymo išsisuko V.Mršičius.

Pusfinalis

Kauno turnyras

Lietuva – Lenkija 88:69. D.Sabonis 17, J.Valančiūnas 15, M.Kalnietis 14, R.Jokubaitis 13, M.Grigonis 10, A.Butkevičius 9, E.Bendžius 8, L.Lekavičius 2, G.Masiulis, T.Dimša ir R.Giedraitis po 0, M.Kuzminskas nežaidė/ A.J.Slaughteris 19, J.Garbaczas, M.Ponitka ir A.Balcerowskis po 10.

Slovėnija – Venesuela 98:70. M.Tobey 27, 12 atk.kam., L.Dončičius 23, 13 rez.perd., Z.Dragičius 12, E.Muričius 7, ... Ž.Dimecas 0/ M.Carrera ir P.Chourio po 16, D.Cubillanas 10.

Splito turnyras

Brazilija – Meksika 102:74. V.Benite 22, R.Luzas 12, A.Garcia 11/ P.Cruzas 18, G.Ayonas 16, O.Mendezas 12, P.Stollas 11, ... D.Amigo 0.

Vokietija – Kroatija 86:76. M.Lo 29, J.Saibou 13, A.Obstas 11/ B.Bogdanovičius 38, M.Hezonja 14, ... Ž.Šakičius 6.

Belgrado turnyras

Italija – Dominikos Respublika 79:59. S.Fontecchio 17, S.Tonutas 17, A.Polonara 9/ B.Francisas 12, A.Henriquezas 10.

Serbija – Puerto Rikas 102:84. V.Micičius 21, N.Bjelica 18, F.Petruševas ir D.Andžušičius po 15, M.Teodosičius 11, 10 rez.perd./ I.Pineiro 23, G.Condittas 20, G.Clavellis 17, G.Browne‘as 12, 10 rez.perd.

Viktorijos turnyras

Čekija – Kanada 103:101 (po pratęsimo). B.Schilbas 31, T.Satoransky 18, P.Auda 16, O.Balvinas 14, 19 atk.kam., J.Vesely 8/ R.J.Barrettas 23, A.Wigginsas 22, N.Alexanderis-Walkeris 21, T.Lylesas 10, 11 atk.kam., A.Nicholsonas 10.

Graikija – Turkija 81:63. N.Calathes 18, K.Sloukas 15, G.Larentzakis ir G.Papagiannis (13 atk. kam.) po 14, K.Mitouglou 10 (12 atk kam.)/ F.Korkmazas 20,A.Sengunas 12, B.Tunceras 8.

