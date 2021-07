„Šiaulių“ veteranas ekipoje lieka dar metams

Praėjusiame sezone į Šiaulius sugrįžęs 35 metų amžiaus puolėjas pademonstravo antrą jaunystę, žaisdamas bene geriausią krepšinį per savo karjerą Lietuvos krepšinio lygoje. Per 32 rungtynes „Betsafe-LKL“ čempionate jis vidutiniškai aikštėje praleisdavo po 24 minutes, per kurias įmesdavo po 12,1 taško ir atkovodavo po 5,7 kamuolio, rinkdamas po 13,9 naudingumo balo.

Žaidėjo sąskaitoje buvo ir penki dvigubi dubliai. „Puikus praėjęs Armino sezonas nepaliko jokių abejonių, kad šį krepšininką privalėjome išlaikyti sudėtyje.

Puikiai pažįstame jį, o jis puikiai pažįsta mus. Vienas labiausiai patyrusių lygos žaidėjų yra puikus profesionalumo pavyzdys jaunimui treniruotėse ir rungtynių metu, o taip pat ir autoritetas rūbinėje, todėl labai smagu, kad jis ir kitą sezoną vilkės mūsų komandos marškinėlius“, – džiaugsmo dėl pasirašytos sutarties neslėpė klubo direktorius Donatas Slanina.

A.Urbutis tapo pirmuoju „Šiaulių“ žaidėju, su kuriuo tarpsezoniu buvo pasirašyta sutartis.