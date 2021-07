Sistema

Olimpiniame krepšinio turnyre varžysis po 12 vyrų ir moterų komandų. Nors dalyvių skaičius jau kelis dešimtmečius nesikeičia, šiais metais varžybos vyks truputį kitokia sistema.

Anksčiau pirmajame etape būdavo sudaromos dvi grupės po šešias komandas. Tuo tarpu per Tokijo žaidynes komandos paskirstytos į tris grupes. Į atkrintamąsias varžybas pateks po dvi stipriausias visų grupių komandas bei dvi geriausios trečiąją vietą užimsiančios komandos.

Atkrintamosios varžybos bus rengiamos taip pat, kaip anksčiau. Krepšininkai žais ketvirtfinalio, pusfinalio ir finalo rungtynes.

Pakeitus pirmojo etapo sistemą, sumažės rungtynių skaičius. Anksčiau keturios stipriausios komandos per dvi savaites žaisdavo po aštuonerias rungtynes.

Šiais metais dėl medalių kovosiančios komandos į aikštę eis tik po šešis kartus.

Vyrų turnyro grupių varžybos vyks liepos 25 – rugpjūčio 1 dienomis, ketvirtfinalio rungtynės bus žaidžiamos rugpjūčio 3 dieną, pusfinalio – rugpjūčio 5 dieną, finalo – rugpjūčio 7 dieną.

Moterys žais viena diena vėliau.

Įdomu, kad tvarkaraštyje numatyta, kad rugpjūčio 7 dieną anksti ryte (11 val. 30 min. Japonijos laiku) bus žaidžiamos vyrų finalo rungtynės, po to – moterų rungtynės dėl trečiosios vietos ir vakare – vyrų rungtynės dėl trečiosios vietos. Rugpjūčio 8 dieną anksti ryte (11 val. 30 min. Japonijos laiku) numatomos moterų finalo rungtynės.

Tvarkaraštis taip sudarytas pageidaujant oficialiai Tarptautinio olimpinio komiteto (IOC) partnerei NBC televizijai. Amerikiečiai tikisi, kad finaluose žais šios šalies rinktinės, todėl nori, kad lemiamos rungtynės vyktų jiems patogiausiu metu.

Tuo metu, kai Japonijoje būna vėlyvas rytas, Amerikos žemyne jau būna vakaras. Tuo tarpu Lietuvoje tuo metu, kai prasidės krepšinio turnyrų finalai, bus vėlyva naktis arba ankstyvas rytas – 5 val. 30 min.

Visos krepšinio rungtynės vyks Saitamos Superarenoje. Ši arena buvo atidaryta 2000 metais ir per sporto renginius gali priimti apie 20 tūkst. žiūrovų. Saitamos Superarenoje vyko 2006 metų pasaulio vyrų krepšinio pirmenybių atkrintamosios varžybos.

Amerikiečiai

Nors šiame amžiuje JAV rinktinei ne visose olimpinėse žaidynėse ir pasaulio pirmenybėse pavyksta įrodyti, kad ji išties yra stipriausia pasaulyje, amerikiečiai į visus turnyrus vyksta kaip pagrindniai favoritai.

Tokijo žaidynės nėra išimtis. Net nepaisant to, kad žaisti atsisakius daugeliui geriausių krepšininkų, šįmetę JAV olimpinę komandą sunku pavadinti tikra JAV rinktine.

Į geriausių pastarojo NBA sezono žaidėjų tris pirmuosius penketus buvo išrinkti dešimt amerikiečių (kiti penki – europiečiai ir afrikietis), tačiau tik vienas iš jų sutiko ginti šalies garbę Tokijo žaidynėse. Tai – antrajame geriausių penkete atsidūręs „Portland Trail Blazers“ gynėjas Damianas Lillardas.

Tuo tarpu į pirmąjį penketą išrinkti Kawhi Leonardas ir buvęs pasaulio čempionas Stephenas Curry, į antrąjį penketą patekę Juliusas Randle‘as, olimpiniai čempionai LeBronas Jamesas ir Chrisas Paulas bei trečiajame penkete buvę Bradley Bealas, olimpiniai čempionai Jimmy Butleris, Paulas George‘as ir Kyrie Irvingas galimybe dalyvauti Tokijo žaidynėse nesusidomėjo.

Tokia galimybę šįkart nesusidomėjo ir kitos NBA žvaigždės, olimpiniai čempionai Jamesas Hardenas, Dwightas Howardas, Russellas Westbrookas ar Anthony Davisas, kurie vėl buvo įtraukti į platų kandidatų sąrašą.

Ryškiausia šįmetės JAV rinktinės žvaigždė – dukart NBA čempionas, šešis kartus į sezono geriausių žaidėjų pirmąjį penketą rinktas Kevinas Durantas. Tarp Tokijo dvyliktuke esančių krepšininkų tik K.Durantas ir D.Lillardas kada nors buvo rinkti į NBA geriausių žaidėjų pirmąjį penketą.

Europiečiai

Per liepos pradžioje pasibaigusį olimpinės atrankos turnyrą keturis paskutiniuosius kelialapius iškovojo Europos komandos: Slovėnija, Vokietija, Italija ir Čekija.

Trys iš jų remsis tomis pačiomis pajėgomis, kurios pasiekė didįjį tikslą prieš kelias savaites. Tačiau Italijos rinktinė sulaukė solidaus pastiprinimo. Danilo Gallinari negalėjo atvykti per atrankos turnyrą, nes tuo metu dar žaidė NBA atkrintamosiose varžybose, bet vos tik jo komanda pasitraukė iš kovos dėl čempionų žiedų, atskubėjo į rinktinę, kad padėtų Nico Mannionui, Nicolo Melli, Achille Polonarai bei kitiems geriausiems Italijos krepšininkams.

Tuo tarpu lietuvių skriaudikė Slovėnijos rinktinė, kaip ir per atrankos turnyrą, daugiausiai tikėsis iš šiais metais į geriausių NBA žaidėjų penketą išrinkto Lukos Dončičiaus, natūralizuoto amerikiečio Mike‘o Tobey, Klemeno Prepeličiaus ir Zorano Dragičiaus, Vokietijos rinktinė – iš Moritzo Wagnerio, Danilo Barthelio, Johenneso Voigtmanno ir Maodo Lo, Čekijos rinktinė – iš Tomašo Satoransky, Jano Vesely, Ondřejaus Balvino ir natūralizuoto amerikiečio Blake‘o Schilbo.

Ispanijos ir Prancūzijos krepšininkams šiais metais kovoti dėl olimpinių kelialapių nereikėjo. Jie bilietus į Tokijų rezervavo dar 2019 metais, kai laimėjo pasaulio pirmenybių medalius (ispanai – auksą, prancūzai – bronzą). Europos krepšinio lyderiams šią vasarą reikėjo užsitikrinti, kad į rinktines atvyks visi ar bent dauguma geriausių žaidėjų.

Suburti optimalios sudėties nepavyko nei ispanams, nei prancūzams, tačiau Ricky Rubio, brolių Willy ir Juancho Hernangomezų, brolių Marco ir Pau Gasolių pavardės Ispanijos sudėtyje bei Evano Fournier, Rudy Gobert‘o, Nicolas Batumo, Nando De Colo, Vincent‘o Poirier pavardės Prancūzijos sudėtyje užtikrina, kad šios komandos vėl gali siekti didelių tikslų.

Kiti žemynai

Per visą olimpinių krepšinio turnyrų istoriją tik vieną kartą medalių neiškovojo nė viena Europos komanda. Tai atsitiko 1936 metų Berlyno žaidynėse, per kurias krepšinis debiutavo olimpinėje programoje (tada ant garbės pakylos lipo JAV, Kanados ir Meksikos krepšininkai).

Pastaraisiais dešimtmečiais tarp prizininkų kartu su planetos krepšinio lydere JAV rinktine dažniausiai patekdavo dvi Europos komandos. Tradicija buvo sulaužyta tik 2004 ir 2008 metais, kai europiečiams liko vos vienas medalių komplektas, o į didįjį trejetą įsiveržė Argentinos rinktinė.

Argentinos rinktinėje vis dar žaidžia 2004 metų olimpinis čempionas 41-erių Luisas Scola, o jam talkinantys Facundo Campazzo, Gabrielis Deckas ir Luca Vildoza užtikrina, kad „balti-mėlyni“ būtų grėsmingi varžovai net ir galingiausioms pasaulio komandoms. Kad argentiniečių nurašyti negalima, priminė 2019 metų pasaulio pirmenybės, kuriose ši rinktinė vėl laimėjo sidabro medalius.

Gana grėsmingai atrodo ir Australijos rinktinė, kurios sudėtyje yra šeši NBA krepšininkai. Tiesa, iš šio šešeto pastaraisiais sezonais svarbius vaidmenis atlieka tik veteranas Patty Millsas ir Joe Inglesas. Tuo tarpu buvusiems NBA čempionams Matthew Dellavedovai ir Aronui Baynesui bei NBA naujokų biržoje penktuoju šaukimu pakviestam Dantei Exumui teko susitaikyti, kad ryškiomis žvaigždėmis netaps.

Labai sunkiai nuspėjama Nigerijos rinktinė, kurios dauguma žaidėjų yra šioje šalyje šaknų turintys amerikiečiai. Praėjusį sezoną NBA lygoje žaidė net aštuoni Nigerijos rinktinės krepšininkai, o pasirengimo etape ši komanda nustebino pergale prieš JAV rinktinę. Tiesa, visi NBA komandoms atstovaujantys Nigerijos pasų savininkai stipriausioje pasaulio lygoje atlieka nežymius vaidmenis, bet jų noras kuo geriau pasirodyti taip pat yra stipri varomoji jėga.

Pasigirti NBA žaidėjais gali ir Japonijos rinktinė. Jos lyderiai yra Šiaurės Amerikos publikai jau prisistatę Rui Hačimura bei Juta Vatanabė. Nors japonai dėl pandemijos neteko savų sirgalių palaikymo, namų sienos taip pat gali įkvėpti, todėl favoritams žaidžiant su šeimininkais nederėtų prarasti budrumo.

Atrodo, varžovams bus paprasčiau tik rungtyniaujant su Irano krepšininkais. Nors šiai rinktinei vis dar atstovauja patekti į NBA bandęs 36-erių Hamedas Haddadis, iraniečiai turėtų būti aiškūs olimpinio turnyro autsaideriai.

Pirmojo etapo grupės

A grupė: JAV, Prancūzija, Čekija, Iranas.

B grupė: Australija, Nigerija, Vokietija, Italija.

C grupė: Ispanija, Argentina, Slovėnija, Japonija.

Praeitis

Vyrų krepšinio turnyrai olimpinėse žaidynėse rengiami nuo 1936 metų. Iki šiol buvo išdalinti 19 medalių komplektų.

Olimpinėse krepšinio arenose pranašumą dažniausiai įrodydavo šio žaidimo tėvynės JAV rinktinė. Amerikiečiai laimėjo 15 aukso, 1 sidabro ir 2 bronzos medalių komplektus. JAV krepšininkai tapo prizininkais visuose turnyruose, kuriuose dalyvavo (1980 metų Maskvos žaidynes JAV boikotavo).

Kitos komandos čempionėmis tapo tik ketveriose žaidynėse. 1972 metais auksu džiaugėsi SSRS, 1980 metais – Jugoslavija, 1988 metais – vėl SSRS, 2004 metais – Argentina.

Žaisdami SSRS rinktinėje aukso medalius iškovojo lietuviai Modestas Paulauskas (1972 m.), Arvydas Sabonis, Šarūnas Marčiulionis, Rimas Kurtinaitis ir Valdemaras Chomičius (1988 m.).

2016 metų Rio de Žaneiro žaidynių finale JAV nugalėjo Serbiją 96:66. Bronzos medalius iškovojo Ispanija.

Lietuviai

Lietuvos rinktinė nuo 1992 iki 2016 metų dalyvavo septyniuose iš eilės olimpiniuose vyrų krepšinio turnyruose. Lietuvos krepšininkai 1992, 1996 ir 2000 metų žaidynėse iškovojo bronzos medalius, 2004 ir 2008 metais užėmė ketvirtąją vietą, o 2012 ir 2016 metais iš kovos dėl medalių pasitraukė ketvirtfinalyje.

Tris bronzos medalius žaisdamas Lietuvos rinktinėje laimėjo tik Gintaras Einikis. Po du medalius atstovaudami Lietuvai iškovojo Arvydas Sabonis, Šarūnas Marčiulionis, Rimas Kurtinaitis, Artūras Karnišovas (1992 ir 1996 m.), Saulius Štombergas ir Eurelijus Žukauskas (1996 ir 2000 m.). Iš viso medaliais buvo apdovanoti 27 krepšininkai.

Tik vienas Lietuvos rinktinės krepšininkas vyko į ketverias olimpines žaidynes. Tai – Šarūnas Jasikevičius. Trejose žaidynėse Lietuvos aprangą vilkėjo Gintaras Einikis, Saulius Štombergas, Ramūnas Šiškauskas, Darius Songaila, Eurelijus Žukauskas, Robertas Javtokas ir Jonas Mačiulis.

Amerikietės

Jei JAV vyrų rinktinė laikoma pažeidžiama, tai JAV moterų rinktinės nesėkmė būtų milžiniška sensacija. Ko gero, staigmena būtų galima vadinti bet kurį rezultatą, jei amerikietės rungtynes laimėtų mažesniu negu 20 taškų skirtumu. Didžiuosiuose turnyruose ši komanda nė vienerių rungtynių nepralaimėjo nuo 2006 metų pasaulio pirmenybių.

Į moterų rinktinę, skirtingai negu vyrų, paprastai atvyksta beveik visos geriausios JAV krepšininkės. Vis dėlto ir ši rinktinė patiria nuostolių. Pavyzdžiui, Tokijo žaidynėse nedalyvaus pernai į WNBA geriausių krepšininkių penketą išrinktos Courtney Vandersloot ir Candace Parker. Priežastis – gana neįprasta. Šios dvi krepšininkės įsižeidė, kai nebuvo pakviestos į olimpinę rinktinę per Rio de Žaneiro žaidynes. Po to C.Vandersloot netgi tapo Vengrijos piliete ir oficialiose varžybose atstovavo šiai šaliai.

Vis dėlto tokios istorijos yra išimtis. Dauguma JAV moterų krepšinio žvaigždžių veržiasi į nacionalinę komandą. 39-erių Diana Taurasi ir 40-metė Sue Bird šiais metais dalyvaus jau penktose olimpinėse žaidynėse, 35-erių Sylvia Fowles – ketvirtose.

D.Taurasi ir dabartinėje JAV rinktinėje vis dar turėtų būti viena pagrindinių žaidėjų. Vis dėlto svarbiausius vaidmenis trenerė Dawn Staley turėtų skirti jaunesnės kartos krepšininkėms Breannai Stewart, A‘jai Wilson, Brittney Griner ir Skylar Diggins-Smith.

Kitos pretendentės

Pagrindinės pretendentės laimėti kitus medalius yra trys Europos šalių komandos: Ispanija, Prancūzija ir Serbija. Birželio mėnesį europietės pasitikrino jėgas Ispanijoje ir Prancūzijoje vykusiose Senojo žemyno pirmenybėse. Jų finale Serbija nugalėjo Prancūziją 63:54. Ir Europos čempionės, ir vicečempionės į Tokijų atvyko beveik tos pačios sudėties (pasikeitė tik po vieną žaidėją).

Ispanijos rinktinė Europos pirmenybėse užėmė tik septintąją vietą, bet ši komanda prieš pat žemyno čempionatą patyrė didelį nuostolį – žaisti negalėjo koronavirusu užsikrėtusi Alba Torrens. Dabar viena ryškiausių Europos žvaigždžių vėl rikiuotėje, o jos sugrįžimas žymiai pakėlė Ispanijos komandos galimybes.

Šiais metais dideles viltis puoselėjo ir Australijos rinktinė, tačiau ji prieš pat žaidynes prarado geriausią krepšininkę Liz Cambage. Nors ji treniravosi rinktinės stovykloje, paliko komandą dėl psichologinio diskomforto.

Staigmenų galima tikėtis iš Nigerijos rinktinės, kurią, kaip ir šios šalies vyrų rinktinę, sudaro JAV užaugusios krepšininkės. Palankūs burtai suteikia šansą ir labai stiprias lyderes, bet trumpą atsarginių suolą turinčiai Belgijos ekipai, kuri šių metų Europos pirmenybėse iškovojo bronzos medalius.

Pirmojo etapo grupės

A grupė: Ispanija, Serbija, Kanada, Korėja.

B grupė: JAV, Prancūzija, Nigerija, Japonija.

C grupė: Australija, Belgija, Kinija, Puerto Rikas.

Praeitis

Moterų krepšinis į olimpinę programą buvo įtrauktas tik 1976 metais, o iki šiol buvo išdalinti 11 medalių komplektų.

Dviejuose pirmuosiuose olimpiniuose turnyruose čempione tapo SSRS rinktinė, kurioje žaidė Angelė Rupšienė (abu kartus 1976 ir 1980 m.) bei Vida Beselienė (1980 metais).

Po to prasidėjo JAV krepšininkių viešpatavimas, kurį tik kartą (1992 m.) nutraukė iš buvusių sovietinių respublikų sportininkių sudaryta Nepriklausomų Valstybių Sandraugos rinktinė.

Tuo tarpu amerikietės olimpinius aukso medalius iškovojo aštuonis kartus. Be to, jos po kartą laimėjo sidabro bei bronzos medalius ir nė sykio negrįžo iš olimpinių žaidynių be apdovanojimų.

Rio de Žaneiro žaidynių turnyro finale JAV krepšininkės nugalėjo ispanes 101:72. Bronzos medalius iškovojo Serbijos rinktinė.

Prieš penkerius metus moterų ir vyrų krepšinio turnyruose ant garbės pakylos stovėjo tų pačių šalių rinktinės. Skirtinga buvo tik Serbijos ir Ispanijos komandų iškovotų medalių spalva.