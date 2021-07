Pirmadienį JAV krepšinio bendruomenę sudrebino ESPN žurnalisto Adriano Wojnarowskio žinia, kad „Memphis Grizzlies“ ir „New Orleans Pelicans“ klubai sutarė dėl mainų.

Teigiama, kad į „Pelicans“ iškeliaus J.Valančiūnas, klubui taip pat atiteks 17 ir 51 artėjančios naujokų biržos šaukimai.

„Grizzlies“ už tai gaus aukštaūgį Steveną Adamsą ir gynėją Ericą Bledsoe. Be to, komandai atiteks 10 ir 40 2021 m. naujokų biržos šaukimai bei vienas iš 10-ies pirmųjų 2022 m. „Los Angeles Lakers“ komandai priklausantis šaukimas.

ESPN nusprendė įvertinti šiuos mainus ir pateikti vertinimą, kuriam klubui šie pokyčiai bus naudingesni.

„New Orleans Pelicans“ vertinimas

Pagrindinis pliusas, kurį iš šių mainų laimės „Pelicans“, – sumažėjęs finansinis įsipareigojimas. S.Adamso ir E.Bledsoe atlyginimai per metus komandai kainuoja 35 mln. JAV dolerių. Tuo tarpu J.Valančiūno dar metus galiosiantis kontraktas siekia vos 14 mln. dolerių.

Tai reiškia, kad komanda į vasaros žaidėjų turgų žengs turėdama laisvus 37 mln. dolerių.

Spėjama, kad „Pelicans“ vadovai gali vilioti „Phoenix Suns“ įžaidėją Chrisą Paulą, kuriam įsigyti minėtos sumos pilnai užtektų.

Tiesa, ESPN taip pat teigia, kad „Pelicans“ domisi ir „Toronto Raptors“ įžaidėju Kyle’u Lowry. Jei kubas nuspręs atsisveikinti su Lonzo Ballu, bus viliojamas būtent buvęs JV komandos draugas.

ESPN analitikai mano, kad J.Valančiūnas yra kur kas geresnis partneris „Pelicans“ žvaigždei Zionui Williamsonui nei S.Adamsas. Lietuvis žymiai pagerino taiklumą iš vidutinių nuotolių, o tai naudinga išplečiant aikštę.

„Pelicans“ trejus metus paeiliui negali patekti į NBA atkrintamąsias, tačiau šios vasaros ėjimai šį klubą ten gali sugrąžinti jau artimiausio sezono metu.

„Memphis Grizzlies“ vertinimas

Klubui bus labai svarbu, kaip jis „sužais“ vasaros turguje. ESPN teigia, kad S.Adamsas „Grizzlies“ komandoje turėtų atrodyti geriau nei „Pelicans“ klube.

Jis aikštėje galės rungtyniauti kartu su Jarenu Jacksonu, mat yra judresnis už J.Valančiūną, be to, geriau ginasi perimetre. Tiesa, J.Valančiūnas praėjusį sezoną demonstravo geriausią krepšinį per savo karjerą, krepšininkas rinko 17 taškų ir 12,5 atkovoto kamuolio bei buvo viena svarbiausių komandos dalių. Tai yra milžiniška netektis Memfio klubui, kurios S.Adamsas neužlopys.

E.Bledsoe karjera „Grizzlies“ klube gali baigtis net neprasidėjusi, tikėtina, kad klubas bandys iškeisti šį krepšininką.

Pastebima, kad J.Valančiūnas tikriausiai bet kokiu atveju kitos vasaros metu būtų atsisveikinęs su „Grizzlies“, mat jam reikėtų pasirašyti naują kontraktą, kuris Memfio klubui būtų finansiškai skausmingas.

