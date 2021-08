Pasaulio krepšinio pirmenybių atranka tęsis be danų, bet su E. Fridrikssonu ir A. Parachovskiu

Dviejose kelialapius iškovojusiose komandose puikiai žaidė buvę LKL krepšininkai baltarusis Arciomas Parachovskis ir islandas Elvaras Fridrikssonas, o tarp keturių nesėkmes patyrusių komandų buvo šių metų pradžioje Europos pirmenybių atrankos turnyre lietuviams daug baimės įvariusi Danijos rinktinė.

Pirmasis atrankos etapas

Išankstinio atrankos turnyro antrajame etape varžėsi dvylika komandų, kurios buvo suskirstytos į keturias grupes. Kelialapius į pagrindinį atrankos etapą gavo po dvi geriausias grupių komandas.

Anksčiausiai, dar praėjusią savaitę, kovas baigė Rygoje žaidusios D grupės komandos. Šioje grupėje dvi pirmąsias vietas užėmė Latvijos ir Baltarusijos rinktinės.

Latviai, kuriems pirmą kartą vadovavo naujas treneris italas Luca Banchi, ir vėl nesugebėjo suburti visų geriausių krepšininkų, tačiau rinktinėje buvo kelios garsios pavardės. Vesti komandą ėmėsi broliai Dairis ir Davis Bertanai bei Kauno „Žalgirio“ naujokas Janis Strėlniekas. Tiesa, J.Strėlniekas patyrė traumą ir žaidė tik vieneriose rungtynėse (pelnė 8 taškus), tačiau grupės varžybų šeimininkams nekilo jokių problemų – jie po du kartus nugalėjo Baltarusijos ir Rumunijos krepšininkus.

Antrąją vietą užėmė baltarusiai, laimėję abejas rungtynes su rumunais. Baltarusijos rinktinėje labai naudingai žaidė buvęs Vilniaus „Ryto“ vidurio puolėjas Arciomas Parachovskis. 33 metų milžinas pelnydavo 15,3 taško ir atkovodavo 9,7 kamuolio.

E grupėje spindėjo kitas buvęs LKL krepšininkas Elvaras Fridrikssonas. Praėjusį sezoną „Šiaulių“ aprangą vilkėjęs ir šiais metais sutartį su Antverpeno „Giants“ sudaręs Islandijos rinktinės lyderis įmesdavo 20,5 taško ir atlikdavo 4,5 rezultatyvaus perdavimo.

Podgoricoje vykusiose E grupės varžybose islandai dukart nugalėjo danus, dukart pralaimėjo šeimininkams juodkalniečiams ir užėmė antrąją vietą.

Grupės nugalėtoja tapo visas ketverias rungtynes laimėjusi Juodkalnijos rinktinė. Tuo tarpu praėjusiame Europos pirmenybių atrankos turnyre lietuviams daug baimės įvariusi Danijos rinktinė nelaimėjo nė karto, liko paskutinė ir pasitraukė iš kovos dėl kelialapio į pasaulio pirmenybes.

Jokios intrigos nebuvo ir C grupėje, kurios varžybos vyko Portugalijos mieste Matusinjuše. Ten šeimininkai portugalai ir švedai įtikinamai nugalėjo Liuksemburgo krepšininkus, o tarpusavyje pasidalijo po pergalę.

Iki paskutinių rungtynių įtampa neatslūgo tik F grupėje, kurios varžybas priėmė Skopjė. Šioje grupėje prieš paskutines rungtynes kelialapio nebuvo užsitikrinusi nė viena komanda, o viskas paaiškėjo trečiadienį per Šiaurės Makedonijos ir Slovakijos krepšininkų dvikovą.

Slovakai nugalėjo 88:72, bet šis rezultatas tiko ir jiems, ir pralaimėjusiems makedonams. Visos trys grupės komandos iškovojo po dvi pergales, bet dėl geresnio įmestų ir praleistų taškų skirtumo pirmąją vietą užėmė Šiaurės Makedonija, antrąją – Slovakija, trečiąją – Šveicarija.

Beveik visoms atrankos turnyre kovojusioms komandoms trūko geriausių krepšininkų. Pavyzdžiui, Danijos rinktinė žaidė be praėjusį sezoną staiga išgarsėjusio Iffe Lundbergo ir natūralizuoto amerikiečio Shavono Shieldso, Juodkalnijos – be Bojano Dubljevičiaus ir Nikolos Vučevičiaus, Islandijos – be Martino Hermanssono, Švedijos – be Jonaso Jerebko (tačiau su Marcusu Erikssonu).

Atrankos turnyro grupių lentelės

C grupė: Švedija – 3, Portugalija – 3, Liuksemburgas – 0.

D grupė: Latvija – 4, Baltarusija – 2, Rumunija – 0.

E grupė: Juodkalnija – 4, Islandija – 2, Danija – 0.

F grupė: Šiaurės Makedonija – 2, Slovakija – 2, Šveicarija – 2.

Atrankos sistema

Pasaulio pirmenybės numatomos 2023 metų rugpjūčio 25 – rugsėjo 10 dienomis trijose Azijos šalyse: Japonijoje, Filipinuose ir Indonezijoje.

Pirmenybėse dalyvaus 32 komandos. Europai skirtos 12 vietų, Azijai ir Okeanijai – 8, Amerikai – 7, Afrikai – 5.

Paraiškas dalyvauti Europos zonos atrankos turnyre padavė 40 nacionalinių krepšinio federacijų. Tačiau pretendentų sąrašas sutrumpėjo, kai dėl sveikatos krizės paraišką atsiėmė Austrijos krepšinio vadovai.

Pagrindiniame atrankos etape varžysis 32 komandos, o septynios silpniausios rinktinės buvo nusijotos išankstiniame atrankos etape.

Į pasaulio pirmenybių atrankos pagrindinį etapą iškart pateko 24 komandos, kurios iškovojo teisę žaisti 2022 metų Europos pirmenybėse. Dėl likusių aštuonių kelialapių išankstiniame atrankos etape varžėsi 15 rinktinių.

Išankstinės atrankos pirmajame etape, kuris baigėsi šių metų vasarį, iškrito trys komandos: Kipras, Albanija ir Kosovas. Šį mėnesį vykusiame antrajame etape nesėkmes patyrė Liuksemburgo, Rumunijos, Danijos ir Šveicarijos krepšininkai.

Pagrindinis atrankos turnyras taip pat bus suskirstytas į du etapus. Pirmajame etape 32 rinktinės bus padalintos į aštuonias grupes. Šio etapo burtai bus traukiami rugpjūčio pabaigoje.

Po tris geriausias grupių komandas pateks į antrąjį atrankos etapą. Jame bus sudarytos keturios grupės po šešias komandas ir įskaityti pirmajame atrankos etape surinkti taškai.

Ta pačia sistema vyko 2019 metų pasaulio pirmenybių atrankos turnyras.

Pasaulio pirmenybių atrankos Europos zonos komandos

24 komandos, kurioms nereikėjo žaisti išankstiniame atrankos etape: Ispanija, Slovėnija, Prancūzija, Serbija, Italija, Lietuva, Graikija, Vokietija, Čekija, Lenkija, Rusija, Turkija, Kroatija, Ukraina, Suomija, Gruzija, Belgija, Vengrija, Didžioji Britanija, Izraelis, Bosnija ir Hercegovina, Nyderlandai, Estija, Bulgarija.

8 komandos, kurios iškovojo kelialapius išankstiniame atrankos etape: Latvija, Juodkalnija, Islandija, Baltarusija, Švedija, Portugalija, Šiaurės Makedonija, Slovakija.