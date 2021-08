Pirmąją dieną – juokas „Žalgirio“ rūbinėje: susitiko trys seni pažįstami

Pasiruošimą sezonui žalgiriečiai pradeda nuo fizinio rengimo treniruočių su treneriais Sigitu Kavaliausku ir Nerijumi Navicku, o „Žalgirio“ krepšininkams antrą sezoną iš eilės vadovausiantis Martinas Schilleris, prieš pradedant darbus su savo auklėtiniais, jiems pristatė personalą bei pagrindines ekipos vidaus taisykles.

Nors M.Schillerio bei jo trenerių štabo sugalvotų taktinių žaidimo schemų „Žalgirio“ krepšininkai artimiausias kelias dienas dar nešlifuos, specialistas įdėmiai stebėjo fizinio rengimo treniruočių procesą bei kartu su „Žalgiris TV“ džiaugėsi dėl prasidėjusio pasiruošimo sezonui.

„Esu laimingas ir nekantrauju pamatyti, kaip šlifuosis komandos žaidimas. Dabar pradėjome pasiruošimo sezonui procesą ir kaip visi turime savų iššūkių susijusių su tuo. Mane labai domina pasižiūrėti, kaip viskas klostysis toliau“, – tvirtino treneris.

Kamuolį į rankas žalgiriečiai paims dar šią savaitę, tačiau treniruočių intensyvumas bus keliamas palaipsniui siekiant išvengti problemų prieš pradedant draugiškų rungtynių ciklą bei oficialias sezono kovas.

„Pirmasis tikslas – paruošti kūnus. Mums labai svarbu, kad žaidėjai per kelias pirmąsias pasiruošimo dienas nesusitraumuotų. Nors tai skamba pakankamai negatyviai, bet tokia jau tiesa. Visuomet galima persistengti per treniruotes ir patirti raumenų traumų. Mes to tikrai nenorime. Norime žaidėjus palengva įvesti į krūvius ir po savaitės pradėti treniruotis su didesniu intensyvumu“, – sakė M.Schilleris.

Būtent tokią raumens traumą Latvijos rinktinės stovykloje neseniai patyrė „Žalgirio“ naujokas Janis Strelniekas. Į krepšinio aikštelę jis galės sugrįžti po 2 savaičių.

Su žaliais „Žalgirio“ marškinėliais trečiadienį po ilgos pertraukos buvo galima išvysti ir anksčiau Kaune ne vieną sezoną žaidusį gynėją Mantą Kalnietį. Gynėjas džiaugėsi sugrįžimu į gimtojo miesto komandą bei dalijosi įspūdžiais prieš pirmąją treniruotę.

„Nepaisant, kad jau senokai vilkėjau „Žalgirio“ marškinėlius, jaučiuosi savas. Kaip bebūtų, prieš pirmąją treniruotę yra apėmęs toks jaudulys. Atrodo, kaip prieš dvidešimt metų. Smagu“, – kalbėjo krepšininkas.

Nors M.Kalnietis „Žalgiryje“ suvienys jėgas su puikiai pažįstamais veidais – Artūru Milakniu, Pauliumi Jankūnu, Luku Lekavičiumi ir Edgaru Ulanovu, tačiau, apskritai, naująjį sezoną žalgiriečiai pasitinka su nemažai pasikeitusia komandos sudėtimi, lyginant su praėjusiu sezonu.

„Aišku, viena yra vertinti komandos komplektaciją „popieriuje“, tačiau reiks įdėti daug darbo, kad nebūtume atskirų žaidėjų šutvė, o komanda. Dar visi tikslai nėra įtraukti į mūsų planą, dabar svarbiausia traumų prevencija ir fizinis pasiruošimas, o apie kitus dalykus dar negalvojame“, – mintimis dalijosi M.Kalnietis.

Rūbinėje M.Kalnietis sėdės šalia kitų dviejų veteranų – A.Milaknio ir P.Jankūno. Paklaustas, ar tai bus garsiausias rūbinės kampelis, krepšininkas šypsojosi, bet išlaikė rimtį.

„Viskas priklausys nuo sezono eigos, kad būtų ta gera nuotaika. Visada gali prijuokauti, bet juokas nėra pirmoje vietoje – norisi pergalių“, – aiškino M.Kalnietis.