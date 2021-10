Triukšminga Belgrado „Štark“ arena privertė J.Zdovcą debiutuoti serbiškame pragare, kuris trečiadienį „Žalgiriui“ buvo per karštas. Kauniečiai patyrė trečiąjį pralaimėjimą Eurolygoje, kai išvykoje nusileido vietos „Crvena zvezda“ komandai – 61:73.

„Iškart po rungtynių nėra gerai daryti greitus pareiškimus, bet mes nežaidėme nei gerai, nei blogai. Buvome rungtynėse 39 minutes, tačiau pabaigoje mums pritrūko ir kokybės, ir fiziškumo, ir disciplinos“, – po pralaimėjimo kalbėjo J.Zdovcas, kurio žodžiai sirgaliams galėjo priminti Šarūno Jasikevičiaus citatas po pralaimėtų Eurolygos rungtynių.

Prabėgus penkioms pirmojo kėlinio minutėms ties „Žalgirio“ komandos žaidėjų efektyvumu degė -1 naudingumo balas.

Tai privertė iš savo vietos pakilti ir komandos direktorių Paulių Motiejūną. Pastarasis pasitaisė medicininę kaukę ir ėmė raginti kauniečius, kurie netrukus surengė įspūdingą spurtą 14:5 ir perėmė rungtynių kontrolę – 21:17.

Vis dėlto kauniečių spurtas serbiško kraujo nenugesino. Trečiojo kėlinio antroje pusėje „Crvena zvezda“ pataikė keletą sudėtingų metimų, kurie perlaužė rungtynes jų naudai 45:37.

Ketvirtojo kėlinio viduryje du Tylerio Cavanaugh tritaškiais ištirpdė šeimininkų pranašumą iki 2 taškų 60:58, tačiau šie netrukus atsakė spurtu 8:0 (68:58), kuris „Žalgiriui“ sudavė nokautą.

„Žinojome, kad jie žaidžia fiziškai. Mes bandėme juos išstumti iš jų sistemos. Kartais puolime pasigendu papildomų perdavimų. Mes neturime stiprių žaidėjų, galinčiu aštriai veržtis po krepšiu. Mes negalėjome rasti lengvų metimų net po užtvarų, nes serbai mus labai spaudė. Bet mes žinome šias problemas, nepaisant to, mes pataikėme nemažai sunkių metimų, būtinų norint laimėti išvykoje“, – aiškino slovėnas.

Po pralaimėjimo J.Zdovcas užsiminė apie papildomas traumas „Žagiryje“ ir dalykus, kurie džiugino.

– Treneri, nepaisant pralaimėjimo, kas žaidime šįkart džiugino?, – lrytas.lt paklausė J.Zdovco.

– Gynyba prieš varžovų du prieš du žaidimą buvo tikrai gera. Mes jiems neleidome atakuoti iš toli laisviems. Jie turėjo kovoti dėl kiekvieno metimo. Dalis varžovų žaidėjų pasirodė žemiau savo galimybių, ko ir siekiame.

– Kiek komandai trukdė tai, kad negalėjo padėti Joffrey Lauvergne‘as. Mažai žaidė ir Paulius Jankūnas.

– Mums reikia fiziškumo ir kovos dėl kamuolių, tad tai tikrai nepadėjo. Be to, komandoje yra ir daugiau žaidėjų, turinčių traumų. Kol kas nenoriu nieko sakyti, bet P.Jankūno sitaucija nėra gera, be to, Janis Strielnekas jaučia kojos skausmus. Maža to, Nielsas Giffey naktį jautė peršalimo simptomus. Žinoma, tai nėra pasiteisinimas.

– Minėtas N.Giffey šįkart nemažai žaidė ketvirtoje pozicijoje, pataikė tolimų metimų. Ar patiko, kaip vokietis išnaudojo savo šansus?

– Jis toks žaidėjas, kuris gali rungtyniauti keliose pozicijose. Šiandien mums trūko aukštų žaidėjų, todėl žaidė puolėju. Be to, norėjome išplėsti aikštę, kad turėtume galimybę išsimesti tolimus metimus. N.Giffey man labai patinka.

– „Žalgirio“ gretose šįkart galingai sužaidė Joshas Nebo. Kaip vertinate jo pasirodymą?

– Tai buvo vienas iš šios dienos gerų dalykų. Jis neblogai gynėsi. Žinoma, jis buvo vienas, todėl pavargo, nes žaidė daug. Jis šįkart žaidė gal net per ilgai. Vertėjo jį dažniau keisti.

Pabaigoje bandėme žaisti taktiškai. „Centru“ žaidė Tyleris Cavanaugh, nes norėjome daugiau tritaškių. Vis dėlto tai nepavyko.

– Ką labiausiai norėjote pakeisti per pastarąsias dienas „Žalgirio“ žaidime?

– Minėjau prieš tai, kad pakeitėme gynybą, kuri šiandien buvo gera. Pridėjau keletą mažų dalykų, bet vis dėlto turėjome per mažai laiko, kad žaidėjai perprastų naujoves.

– Antroje mačo dalyje Emmanuelis Mudiay žaidė labai mažai. Ko jam dar trūksta?

– Žinoma, norime iš jo daugiau, žinome, kad jis gali žaisti geriau. Vis dėlto dar negaliu juo pilnai pasitikėti, o įžaidėjo pozicijoje turime ir kitų krepšininkų, tad jie ir žaidė. Jei matysime, kad jis neranda ritmo, žais kiti.

– Ką reikia pakeisti prieš artėjančias penktadienio rungtynes su Pirėjo „Olympiakos“?

– Būtų kvaila kažką keisti, nes mes neturime daug laiko. Be to, žiūrėsime, su kokiais krepšininkais galėsime žaisti. Minėjau, kad yra traumų. Puolime reikia daugiau energijos, bet laiko pokyčiams per mažai. Kartais mes atliekame per mažai perdavimų, kartais jų yra per daug. Mums reikia fiziškumo ir atletiškumo.