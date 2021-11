Lietuvos čempionai šį vakarą savo jėgas išmėgins su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama bei Roko Jokubaičio atstovaujama „Barcelona“ ekipa. Katalonų garbę gina ir kiti buvę žalgiriečiai: Brandonas Daviesas bei Nigelis Hayesas.

„Barcelona“ – „Žalgiris“

Kauno „Žalgirio“ ekipa Eurolygoje startavo net devyniais pralaimėjimais iš eilės, tačiau reabilitavosi ir dabar jau fiksuoja dviejų pergalių paeiliui seriją. Katastrofišką startą žalgiriečiai nutraukė mače su Atėnų „Panathinaikos“, kai namuose iškovojo pergalę 76:69. Dvigubą savaitę „Žalgiris“ užbaigė taip pat namuose įveikdamas ir Stambulo „Fenerbahce“ ekipą – 86:75.

Žaidimą pradėję gerinti kauniečiai kol kas dar iš Eurolygos dugno nepakilo, tačiau tai galėtų padaryti jau šį vakarą.

Jeigu „Žalgiris“ per 11 rungtynių iškovojo tik 2 pergales, tai „Barcelona“ per 11 rungtynių patyrė tik 2 nesėkmes. Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai sezoną pradėjo šešiais laimėjimais paeiliui, tačiau po to sekė du pralaimėjimai paeiliui: Tel Avivo „Maccabi“ (68:85) bei Milano „AX Armani“ (70:75).

Tiesa, „Barca“ reabilitavosi ir dabar fiksuoja trijų pergalių seriją įveikusi Vitorijos „Baskonia“ (93:67), Maskvos CSKA (81:73) ir Vilerbano ASVEL (80:60).

Tiek Š. Jasikevičius, tiek R. Jokubaitis apie „Žalgirį“ atsiliepia itin pagarbiai ir laukia atkaklaus mūšio. Vis dėlto, lažybininkai kauniečių šansus vertina minimaliai.

TOPsport ekspertai „Žalgirio“ galimybes iškovoti pergalę vertina vos 10 proc., kai „Barcelona“ šansai yra vertinami – 90 proc. Prognozuojama, jog rungtynės turėtų pasibaigti dviženkliu skirtumu.

TOPsport lažybininkai spėja, jog Rokas Jokubaitis turėtų pelnyti kiek daugiau negu 7 taškus, o rezultatyviausiu mačo žaidėju turėtų tapti Nikola Mirotičius.

Lietuva – Bulgarija

Lietuvos ir Bulgarijos rinktinės šį vakarą pradeda kovas pasaulio čempionato atrankoje, kur mėgins iškovoti vietą 2023-ųjų planetos pirmenybėse.

F grupėje be Lietuvos ir Bulgarijos taip pat varžosi Bosnijos ir Hercegovinos bei Čekijos rinktinės. Jos taip pat savo atrankos ciklą pradės šiandien.

Už Lietuvos rinktinės vairo debiutuosiantis K. Maksvytis yra priverstas verstis be „Žalgirio“ bei NBA rungtyniaujančių žaidėjų, tačiau į rinktinę atvyksta Vilniaus „Rytui“ atstovaujantys Arnas Butkevičius, Mindaugas Girdžiūnas bei Margiris Normantas.

Kiti Lietuvoje rungtyniaujantys krepšininkai, atstovausiantys rinktinę šį vakarą, yra Deividas Gailius (Klaipėdos „Neptūnas“) bei Vytenis Čižauskas (Kėdainių „Nevėžis“).

Nepanašu, kad net ir nestipriausiai Lietuvos rinktine bulgarai būtų pajėgūs mesti iššūkį. Vienintelis aukštesnis Bulgarijos rinktinės krepšininkas negu 208cm yra 19-metis Emilis Stoilovas, kurio ūgis siekia 212cm. Tiesa, centras Ispanijos lygoje rungtyniauja tik po 13 minučių ir renka po 7,8 taško.

Tuo tarpu Lietuvos rinktinės gretose po krepšiu tvirtai turėtų stovėti 213cm ūgio Laurynas Birutis, toje pačioje Ispanijos lygoje, fiksuojantis 12,7 taško ir 4,7 atkovoto kamuolio vidurkius.

Priekinėje Lietuvos rinktinės linijoje taip pat rungtyniaus ir Osvaldas Olisevičius, Eimantas Bendžius, Gytis Masiulis, Martynas Echodas bei Eigirdas Žukauskas.

Jėga, ūgiu ir meistriškumu savo būsimus varžovus lenkiantys lietuviai yra ryškūs šio vakaro favoritai. TOPsport ekspertai net neabejoja aikštės šeimininkų pergale ir Lietuvos galimybes triumfuoti vertina 96 proc. Bulgarijos rinktinei yra sutiekiamas vos 4 proc. šansas iškovoti sensacingą pergalę.

TOPsport ekspertai prognozuoja, jog Lietuvos rinktinė turėtų pasiekti pergalę didesniu negu 20 taškų skirtumu.