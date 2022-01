LKL teisėjų direktoriaus sprendimas: teisėjai klydo Pasvalio ir Kėdainių komandų akistatoje

Rungtynių „Pieno žvaigždės“ – „Nevėžis-Optibet“ ketvirtajame kėlinyje likus žaisti 3 sekundes, Kėdainių komandos žaidėjas Tahjonas Starksas veržėsi ir šoko metimui į krepšį. Besiginantis Pasvalio ekipos žaidėjas Markellis Johnsonas dešine ranka pirmu veiksmu švariai stuktelėjo per kamuolį, bet po to neleistinai sudavė per kairį puolėjo žastą. Šiuo atveju, teisėjai turėjo fiksuoti žaidėjo pražangą.

Po šio kontakto puolėjas prarado kamuolio kontrolę ir išleido jį iš rankų, bet jau kojomis lietė grindis. Šiuo atveju, teisėjai puolėjui turėjo fiksuoti pažeistą žingsnių taisyklę. Jei kamuolys būtų išleistas puolėjui dar esant ore, pažeidimo nebūtų.

„Tai labai sudėtingas epizodas, kurį tinkamai išanalizuoti nėra lengva net su televizijos įrašo pagalba. Deja, skubaus pakartojimo sistemos naudojimo taisyklės šiuo atveju leido tik patikslinti likusį rungtynių laiką (iš 2,8 į 3,3 sek.)“, – situaciją komentavo LKL teisėjų direktorius A.Pavilonis.

„Vertindami šį epizodą, teisėjai suklydo. Už klaidą atsakingiems teisėjams LKL nuostatų nustatyta tvarka bus taikomos sankcijos.“