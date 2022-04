NBA atkrintamosiose varžybose – staigmenų geismas, kurį kursto ir J. Valančiūnas

Nors „Pelicans“ pirmąsias serijos rungtynes 99:110 nusileido „Suns“ krepšininkams, tačiau J. Valančiūnas žaidė puikiai. Jis atkovojo net 25 kamuolius. Tai lietuvio karjeros rekordas atkrintamosiose varžybose. J. Valančiūnas pakartojo savo geriausią rezultatą lygoje (įskaitant ir reguliarųjį sezoną).

Be to, vidurio puolėjas pagerino „Pelicans“ klubo rekordą per atkrintamąsias varžybas šioje statistikos kategorijoje. Uteniškis tapo pirmuoju žaidėju NBA nuo 1975 metų, kuria atkrintamosiose rungtynėse sugriebė bent po 12 kamuolių ir puolime, ir gynyboje. J. Valančiūnas tame mače pelnė 18 taškų.

„Pelikanai“ pirmajame čempionato etape liko devinti, tačiau į atkrintamąsias varžybas prasibrovė įkrintamuosiuose mačuose. „Suns“ reguliariajame sezone buvo geriausia ne tik Vakarų konferencijos, bet ir visos lygos komanda. Praėjusį sezoną Finikso krepšininkai žaidė didžiajame NBA finale, kuriame turėjo pripažinti „Milwaukee Bucks“ pranašumą.

Dalaso krepšininkai Vakarų konferencijos ketvirtfinalyje kovoja su „Utah Jazz“. Serijos iki keturių pergalių rezultatas lygus 1:1. „Pelicans“ atsilieka 0:1 akistatoje su „Phoenix Suns“.

Snaiperis iš Latvijos D. Bertanis pirmojoje serijos dvikovoje pelnė 4 taškus, atkovojo 3 kamuolius, pataikė 1 iš 3 tritaškių. Antrajame mače puolėjui nesisekė. Jis taškų nesurinko, prametė vieną tritaškį.

„Mavericks“ ekipai pirmosiose dvejose rungtynėse dėl traumos negalėjo padėti lygos superžvaigždė Luka Dončičius. Jis turėtų įbėgti į aikštę trečiajame mače.

Reguliariajame sezone Dalaso klubas Vakaruose užėmė ketvirtąją vietą, o „Jazz“ – penktąją.

Čempionai „Bucks“ dabar ketvirtfinalio serijoje 1:0 pirmauja prieš „Chicago Bulls“ klubą, kurio viceprezidentas yra Artūras Karnišovas. Tokiu pat santykiu „Miami Heat“ priekyje mūšyje su „Atlanta Hawks“, o „Boston Celtics“ laimėjo pirmąsias rungtynes prieš „Brooklyn Nets“. „Philadeplhia 76ers“ jau dukart nugalėjo „Toronto Raptors“ ekipą.

„Minnesota Timberwolves“ 1:0 pirmauja prieš „Memphis Grizzlies“, o „Golden State Warriors“ 2:0 – prieš „Denver Nuggets“.

Balandžio 19-24 dienomis bus parodytos net septynios NBA atkrintamųjų rungtynės.

Transliacijų tvarkaraštis:

Balandžio 20 d.

5.00 val. „Suns“ – „Pelicans“ („TV3 Sport“, „Go3“);

Balandžio 21 d.

4.30 val. „Bucks“ – „Bulls“ („TV3 Sport“, „Go3“);

Balandžio 22 d.

2.30 val. „Timberwolves“ – „Grizzlies“ („TV3 Sport“, „Go3“);

Balandžio 23 d.

3.30 val. „Bulls“ – „Bucks“ („TV3 Sport“, „Go3“),

22.30 val. „Jazz“ – „Mavericks“ („TV3 Sport 2“, „Go3“);

Balandžio 24 d.

22.30 val. „Nuggets“ – „Warriors“ („TV3 Sport“, „Go3“).