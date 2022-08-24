Sėkmingiausi Lietuvos krepšininkai, vilkėję numerį 7

Lietuvos krepšininkai vilkėję numerį 7
Skirtingose kultūrose galima matyti, kad skaičius 7 turi išskirtinę reikšmę ir nuolat yra siejamas su sėkme. Biblijoje teigiama, kad Dievas pasaulį sukūrė per šešias dienas, o septintą ilsėjosi. Judaizme ir islame yra septyni rojai, o pagal Yin ir Yang septyni reiškia harmoniją.
Ar kada susimąstėte, kad yra septyni pasaulio stebuklai, septynios dienos savaitėje bei septynios spalvos vaivorykštėje. Skaičių 7, kaip sėkmės simbolį, galime matyti ir populiariausiuose Las Vegaso lošimo automatuose.
Akivaizdu, kad šis skaičius daugeliui žmonių turi išskirtinę reikšmę. Tikėjimas, kad tai atneš sėkmę, tampa priežastimi, kodėl krepšininkai ar kitų sporto šakų atstovai renkasi šį numerį.
Viena iš didžiausių sporto ikonų Cristiano Ronaldo savo karjerą Mančesterio „United“ pradėjo vilkėdamas 7 pažymėtais marškinėliais. Pats futbolininkas minėjo, kad nuo tada tai yra jo pats sėkmingiausias skaičius, kas leido sukurti išskirtinį „CR7“ įvaizdį. Krepšininkai Martynas Pocius ir Luka Dončičius irgi yra minėję, kad 7 yra jų mėgstamiausi skaičiai.
Nors daug kur septynetas sporto šakose gali atrodyti kaip atsitiktinumas, nereikia pamiršti, kad tai sėkmės simbolis. Sėkmė yra neatsiejama sporto dalis, todėl nieko keisto, kad šis skaičius vyrauja sporto pasaulyje. Šį skaičių galime matyti ir populiariausiose Lietuvos sporto šakoje – krepšinyje. Nors rungtynių metu žaidžia po penkis žaidėjus kiekvienoje komandoje, ant suoliuko sėdi būtent septyni krepšininkai.
Per visą šalies istoriją matėme ne vieną garsų krepšininką vilkint Lietuvos rinktinės bei kitų krepšinio komandų marškinėlius su numeriu 7. Artėjančio Eurobasket 2022 proga su jais šiame straipsnyje ir kviečiame susipažinti iš arčiau.
Geriausi Lietuvos krepšinio rinktinės žaidėjai vilkėję numerį 7
1992 metais, pirmose Olimpinėse žaidynėse Lietuvai, 7 numerį vilkėjo Darius Dimavičius. Debiutinėse nepriklausomos Lietuvos Olimpinėse žaidynėse krepšininkas iš karto galėjo džiaugtis bronzos medaliu. D.Dimavičius iki 2007 metų žaidė įvairiuose Lietuvos ir Europos klubuose, yra atstovavęs tiek Kauno „Žalgiriui“, tiek Vilniaus „Lietuvos Rytui“. Baigęs karjerą D.Dimavičius tapo treneriu. Vis tik, 7 numerį rinktinėje vilkėjo ir daug garsesni krepšininkai, su kuriais ir kviečiame susipažinti.
Saulius Štombergas
Septintuoju numeriu Lietuvos rinktinėje 1998–2004 metais žaidė vienas iš geriausių lengvųjų kraštų per visą šalies istoriją.
Saulius Štombergas gerai žinomas ne tik dėl puikaus žaidimo už rinktinę, bet ir dėl asmeninių pasiekimų klubiniame krepšinyje.
Apsivilkęs 7 numerį rinktinėje jis 2000 metais Olimpinėse žaidynėse iškovojo sidabro medalį, o 2003 metais tapo Europos čempionu bei buvo išrinktas į geriausių turnyro žaidėjų penketą.
S.Štombergas klubiniame krepšinyje pasiekė ne vieną skambią pergalę, tačiau pati įsimintiniausia buvo pasiekta Eurolygos finale.
Vienintelį kartą savo karjeroje krepšininkas tapo Eurolygos čempionu vilkėdamas numerį 7. Į „Žalgirį“ sugrįžęs 2002–03 metais, jis vėl užsivilko septynetu pažymėtus marškinėlius ir sužaidė vieną iš geriausių savo asmeninių sezonų Eurolygoje.
Darjušas Lavrinovičius
Itin ilgą laiką 7 numeris Lietuvos rinktinėje buvo užimtas to paties žaidėjo – Darjušo Lavrinovičiaus. Vienas iš brolių visą karjerą žaidė šiuo numeriu, kuris jam tikrai buvo sėkmingas.
D.Lavrinovičius rinktinėje šiuo numeriu žaidė nuo 2005 iki 2014 metų. Per šį laikotarpį jam pavyko 2007 metais laimėti Europos čempionato bronzos medalį, o 2013 metais su Lietuvos rinktine užimti antrą vietą.
Klubiniame krepšinyje Darjušas Lavrinovičius 7 numeriu žaidė visą savo karjerą. Maskvos „CSKA“, Madrido „Real“ ir net karjeros pabaigoje Londono „City Royals“ šis skaičius lydėjo krepšininką.
Įdomu tai, kad Kazanės „Unics“ komandoje D.Lavrinovičius vienu metu žaidė su Sauliumi Štombergu, kuriam numeris 7 irgi buvo labai artimas. Tada komandoje šis skaičius atiteko būtent D.Lavrinovičiui. Tai tik parodo, koks svarbus skaičius septynetas buvo krepšininko karjeroje.
Martynas Pocius
Martynas Pocius Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje debiutavo 2010 metais ir iš karto užsivilko marškinėlius su numeriu 7. Tai buvo sėkmingiausias rinktinės pasirodymas per visą istoriją, o M.Pociui pats čempionatas turėjo įsiminti visam gyvenimui. Tik debiutavęs rinktinėje jis buvo vienas iš svarbiausių žaidėjų, kuris svariai prisidėjo prie to, kad būtų iškovoti pirmieji bronzos medaliai istorijoje.
Septynetu pažymėtais marškinėliais jis žaidė ne tik Kauno „Žalgiryje“, kur praleido savo geriausius karjeros metus, bet taip pat ir Madrido „Real“ komandoje. Nors gana trumpą krepšininko karjerą užbaigė traumos, M.Pocius spėjo tris kartus tapti LKL čempionu bei po kartą laimėti Ispanijos lygą ir „Copa del Rey“ turnyrą.
Mindaugas Timinskas
Mindaugą Timinską klubiniame krepšinyje dažnai galėjome matyti žaidžiantį numeriu 10 arba 41. Tačiau 1995 ir 1997 metais 7 numeris buvo ant jo Lietuvos rinktinės marškinėlių.
Sutapimas ar ne, bet 1995 metais būdamas dar studentu, su Lietuvos rinktine Graikijoje jis tapo Europos čempionato vicečempionu. Tai buvo vienintelis krepšininko medalis iškovotas Europos čempionatuose.
Tomas Pačėsas
Dabar geriau žinomas kaip treneris arba klubo direktorius, Tomas Pačėsas Lietuvos rinktinėje 1996 ir 1998 metais žaidė 7 numeriu pažymėtais marškinėliais. Atlantoje vykusiose Olimpinėse žaidynėse krepšininkui su visa Lietuvos rinktine pavyko iškovoti bronzos medalius.
Dabar esantis vienas iš septynių LKF viceprezidentų karjeros metu išbandė įvairius marškinėlių numerius, tačiau pakartoti tokių pasiekimų, kaip su Lietuvos rinktine krepšininkui nebepavyko. Įdomu tai, kad krepšininko sūnus Tomas Pačėsas jaunesnysis Alytaus komandoje pastaruosius sezonus rungtyniavo taip pat 7 numeriu pažymėtais marškinėliais.
Adas Juškevičius
Adas Juškevičius klubiniame krepšinyje yra žaidęs 5, 3, 33, 6, 8 numeriais pažymėtais marškinėliais, tačiau Lietuvos rinktinė buvo ta vieta, kur sėkmingasis skaičius atsidūrė ant krepšininko nugaros. 2016 metais Olimpinėse žaidynėse ir 2017 m. Europos čempionate galėjome matyti Adą žaidžiantį su 7 numeriu.
Nors Olimpinėse žaidynėse daug pasireikšti A.Juškevičius negavo, nes puikų žaidimą demonstravo Mantas Kalnietis, jau kitais metais Europos Čempionate krepšininkas buvo svarbus rinktinės žaidėjas. Rinkdamas po 7,2 taškus per rungtynes, jis tritaškius metė net 50 proc. taiklumu. Žaidžiantį septintuoju numeriu mes jį galėjome matyti ir Vilniaus „Lietuvos Ryto“ komandoje.
Jurgita Štreimikytė-Virbickienė
Šį krepšininkų vilkėjusį 7 numerį Lietuvos rinktinėje sąrašą galime užbaigti su viena iš geriausių Lietuvos krepšininkių.
Jurgita Štreimikytė-Virbickienė buvo rezultatyviausia Lietuvos rinktinės narė 1997 metais Europos moterų čempionate, kur Lietuva iškovojo aukso medalius. Tai buvo geriausias pasiekimas per visą šalies istoriją. Ji taip pat buvo rinktinės narė 2006 metais, kai Lietuva pasaulio moterų čempionate užėmė šeštą vietą ir pasiekė geriausią rinktinės rezultatą.
Šis numeris krepšininkę lydėjo beveik visos karjeros metu ne tik rinktinėje, bet ir klubiniame krepšinyje.
J.Štreimikytė-Virbickienė yra iki šiol vienintelė Lietuvos krepšininkė, kuriai pavyko debiutuoti WNBA lygoje. „Indiana Fever“ komandoje žaidusią lietuvę buvo galima stebėti su septynetu pažymėtais marškinėliais.
Lietuvos krepšininkai vilkėję 7 numerį klubiniame krepšinyje
Rinktinėje gauti savo norimą numerį pavykdavo ne visiems žaidėjams, o vienas iš jų – Arvydas Macijauskas. Tai žaidėjas, kurį 7 numeris ant marškinėlių lydėjo jo geriausiais metais klubiniame krepšinyje, tačiau rinktinėje A.Macijauską matydavome dėvintį 6 numeriu pažymėtais marškinėliais. Lietuvos krepšininkų, kurie klubiniame krepšinyje pasižymėjo vilkint numerį 7 buvo tikrai ne vienas.
Arvydas Macijauskas
Tikriausiai vienas garsiausių Lietuvos krepšininkų, kuris vilkėdamas numerį 7 žavėjo visą Europą. Geriausius savo karjeros metus praleidęs Vitorijos „TAU Ceramica“ bei Pirėjo „Olympiacos“ komandose, lietuvis visur žaidė su septynetu ant nugaros.
Pirmaisiais karjeros metais Lietuvoje, jis su Vilniaus „Lietuvos Rytu“ du kartus tapo LKL čempionu ir abu kartus buvo išrinktas finalų MVP. Jau tada galėjome pamatyti, kad septintuoju numeriu žaidžiantis lietuvis yra išskirtinio talento krepšininkas. Išvykęs į Ispaniją, jis 2005 metais laimėjo Ispanijos taurę.
Itin nesėkmingai A.Macijauskui karjera susiklostė už Atlanto. NBA lygoje „Charlotte Hornets“ komandoje žaidęs lietuvis apsivilko 6 numeriu pažymėtais marškinėliais ir tai buvo jo patys nesėkmingiausi metai karjeroje.
Beveik visą laiką praleidęs ant atsarginių suolelio, galiausiai sugrįžo į Europą, kur Graikijos klube ir vėl apsivilko sau įprastus marškinėlius.
Artūras Gudaitis
Vienas iš geriausių žaidžiančių Lietuvos aukštaūgių Artūras Gudaitis visą savo karjerą yra lydymas skaičiaus 7.
Geriausius karjeros metus Lietuvoje praleidęs krepšininkas vilkėjo numerį 7 – iš pradžių Kauno „Žalgirio“ komandoje, vėliau Vilniaus „Lietuvos Ryte“. Su „Žalgirio“ ekipa lietuvis du kartus tapo LKL čempionu.
Išvykęs rungtyniauti į užsienį, A.Gudaitis pasikeitė savo numerį, tačiau nuo 7 nenutolo. Sankt Peterburgo „Zenit“, Milano „AX Armani Exchange“ komandose jis žaidė 77 numeriu, kas dar labiau patvirtina, koks tai svarbus skaičius krepšininko karjeroje.
Gytis Radzevičius
Nors Gytis Radzevičius yra vis dar gana jaunas 27-erių krepšininkas, jau dabar galima matyti, kad 7 yra neatsiejamas skaičius karjeroje.
LKL su Utenos „Juventus“ komanda debiutavęs krepšininkas iš karto užsivilko marškinėlius su numeriu 7 ir greitai tapo vienu iš komandos svarbiausių žaidėjų. Šį numerį ant krepšininko marškinėlių galėjome matyti dar NKL lygoje, kai atstovavo „Vyčio“ komandai.
Septynetas nėra tolimas ir asmeniniame krepšininko gyvenime. Liepos mėnesio (7 metų mėnuo) 17-ą dieną gimęs krepšininkas į Vilniaus „Rytą“ persikėlė prieš du metus.
Praėjusį sezoną jau buvo vienas iš svarbiausių krepšininkų, kuris svariai prisidėjo prie to, kad „Rytas“ po 11-os metų pertraukos ir šeštą kartą taptų Lietuvos čempionu.
Martynas Mažeika
Geriausius karjeros metus Klaipėdos „Neptūne“ praleidęs krepšininkas buvo neatsiejamas nuo 7 numeriu pažymėtų marškinėlių.
Rungtyniaudamas užsienyje atletas yra užsivilkęs ir kitais numeriais pažymėtus marškinėlius, tačiau visus kartus, kai sugrįždavo rungtyniauti į Klaipėdą, M.Mažeikos laukdavo marškinėliai su 7 numeriu.
Nors skambių pergalių karjeroje pasiekti nepavyko, 2017 metais krepšininkas buvo išrinktas geriausiai besiginančiu LKL krepšininku.
Po praeito sezono M.Mažeika atsisveikino su Klaipėdos „Neptūno“ komanda, kur ilgai bus prisimenamas, kaip vienas iš klubo simbolių.
Septintu numeriu pažymėtais marškinėliais krepšininkas pasižymėjo kaip tikras kovotojas bei tapo vienu mėgstamiausiu krepšininku Klaipėdoje, taigi nebūtų nuostabu, jeigu vieną dieną Klaipėdos ekipa iškels šiuo numeriu pažymėtus M.Mažeikos marškinėlius į arenos palubes.
Martynas Pocius, Martynas Mažeika, Jurgita Štreimikytė-Virbickienė
