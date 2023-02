Buvęs NBA krepšininkas buvo per aukštas dirbti „McDonald's“: dabar neria į marihuanos verslą

„Aš net negalėjau priimti užsakymų „Drive In“ langelyje dėl svo ūgio, – nuogąstavo 213 cm ūgio milžinas. - Aš tiesiog stoviu ten, o klientai, tikrąja to žodžio prasme, kalba man į tarpkojį. Nebuvau sutvęrtas šiam pasauliui.“

D.Harrisono viešnagė „McDonald’s“ tetruko vos porą dienų, bet tai suteikė jam bent trumpalaikį darbą, po to kai 4-erius metus trukusi NBA karjera nutrūko dėl keletos aplinkybių: dalyvavimo „Malice in the Palace“, nesutarimų su treneriu ir lygos suspendavimo dėl marihuanos vartojimo.

Nepaisant finansinių bėdų, atvedusių jį prie darbo greito maisto tinkle, depresijos ir kelerių metų Kinijoje, D.Harrisonas atsistojo ant kojų, ir tikisi, kad jis pagerins situaciją marihuanos pramonėje, susiduriančioje su bankininkystės iššūkiais.

D.Harrisonas ir vienas iš įkūrėjų Chrisas Yimas kartu su buvusiu valstijos atstovu Danu Donovanu (Niujorko rūmų atstovas 2015–2019 m.) įkūrė „Token HiFi“ įmonę, kuri marihuanos verslui pasiūlys skaitmeninio turto ir mainų platformą, palengvinsiančią ir apsaugosiančią finansinius indėlius ir sandorius.

D.Donovanas, „Token HiFi“ pirmininkas, prie kompanijos prisijungė po pokalbių su D.Harrisonu.

„Deividas labai aistringas ir tiki tuo, ką daro, – sakė D.Donovanas. – Jis sugalvojo kažką žmonėms, turintiems licenciją plėtoti verslą, tiesiog neturintiems galimybės naudotis tradiciniais finansavimo būdais.“

Per savo karjerą NBA D.Harrisonas sužaidė 195 rungtynes, per kurias vidutiniškai pelnė 4,9 taško ir atkovojo 2,8 kamuolio.