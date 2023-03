Domantas Sabonis ir toliau šiurpina varžovus stebuklingu žaidimu

Tai buvo 42-oji „Kings“ pergalė šiame sezone – klubas galiausiai baigs reguliarųjį NBA sezoną turėdamas daugiau pergalių nei pralaimėjimų.

De'Aaronas Foxas pridėjo 18 taškų, šešis atkovotus kamuolius ir penkis rezultatyvius perdavimus. „Kings“ nebuvo taip galingai žaidusi pastaruosius 17 metų, kai 2005 metų sezone buvo laimėjusi 44 mačus ir nusileidusi 38 kartus.

Į Sakramentą persikėlusi „Kings“ pastaruosius 29 sezonus rodė nekokį rezultatą, tačiau šiame sezone galiausiai gali nutraukti nesėkmių sausrą vadovaujant treneriui Mike'ui Brownui.

„Manau, kad būdamas čia daugiau nei ketverius metus ir matydamas dugną – patį dugną – ir gerbėjų bei organizacijos nusivylimą, galiausiai jaučiu malonumą, kad atsidūrėme kitoje pusėje“, – tikino ekipos veteranas Harrisonas Barnesas – Daugelis žmonių neturi galimybių likti organizacijoje pakankamai ilgai, kad pamatytų gerus ar blogus laikus, todėl dažniausiai visi mato tik blogąją pusę. Todėl manau, kad man pasisekė, kad galiu būti šios gerosios akimirkos dalimi“.

Po „Visų žvaigždžių“ savaitgalio „Kings“ žaidžia puikią atkarpą, laimėdami dvikovas bendru rezultatu 10:2.

Sakramentas susitvarkė su Bruklinu be jokių antrųjų šansų. Dvikovoje per pirmąją mačo dalį 26-erių D.Sabonis buvo pelnęs 20 taškų, „Kings“ pirmavo net 17 taškų skirtumu, bet „Nets“ darė viską, kad priartėtų.

Lietuvis tapo šiame sezone pirmuoju krepšininku, kuris per pirmąsias 24 minutes buvo pelnęs 20 taškų ir atsikovojęs daugiau kaip 10 kamuolių.

Be to lietuvis pasiekė naują „Kings“ rekordą – tapo daugiausiai kamuolių per sezoną atkovojusiu krepšininku kubo istorijoje. D. Sabonio sąskaitoje – 841 po krepšiu atsikovotas kamuolys.

Iki tol rekordas priklausė Otisui Thorpe'ui, kuris buvo pasižymėjęs šioje statistikoje 837 kartus.

Rezultatas lygus buvo net 41 kartą, bet jau pirmoje mačo dalyje „Kings“ spurtavo 13:0 ir pabėgo 54:41. „Nets“ mačo pabaigoje priartėjo iki 84:89, tačiau tai buvo viskas, ką galėjo padaryti Bruklynas.

„Jie tiesiog žaidė galingiau ir ir mus stabdė“, – tikino geriausiai varžovų ekipoje žaiodęs Mikalas Bridgesas.

„Kings“: Domantas Sabonis 24 (21 atk. kam., 4 blok.), De'Aaronas Foxas 18, Malikas Monkas 12, Trey Lylesas, Harrisonas Barnesas ir Keeganas Murray po 11.

„Nets“: Mikalas Bridgesas 23, Spenceras Dinwiddie 18, Sethas Curry ir Nicas Claxtonas (14 atk. kam.) po 14.