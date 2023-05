M. Fosterio lyderystę giriantis ir į ritmą grįžtantis K. McCullumas: „Jonavoje bus dar vienos kautynės“

Antrąjį mačą „Rytas“ ir Jonavos „Cbet“ žais šiandien, 18:50 val., o šiuo metu serijoje iki 3 pergalių 1:0 pirmauja „Rytas“. Jeigu šiandien „Rytas“ laimi, Giedriaus Žibėno auklėtiniams liks vos vienas žingnis iki didžiojo „Betsafe-LKL“ finalo.

Kitame pusfinalyje vakar pergalę 69:58 šventė Kauno „Žalgiris“. Šioje serijoje rezultatas kol kas taip pat 1:0.

Po pirmųjų rungtynių „Jeep“ arenoje portalas lrytas.lt pasikalbino geriausią mačą šiame sezone sužaidusį Kendale'ą McCulluma, kuris į „Cbet“ ekipos krepšį įmetė 20 taškų, išprovokavo 7 varžovų pražangas ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.

„Dabar yra pusfinaliai ne be priežasties. Jonava yra puiki komanda. Mums svarbiausias dalykas buvo didinti tempą, bėgti greitai į priekį, nestabdyti kamuolio puolime, – po mačo portalui lrytas.lt kalbėjo K.McCullumas. – Aš galvoju, kad rungtynių pradžioje tai darėme labai gerai ir pirmavome 18:0.

Po to šiek tiek atsipalaidavome, o Jonava pajautė ritmą ir jiems viskas tapo kur kas lengviau. Antroje rungtynių pusėje geriau dirbome gynyboje – ypač pick and rolle (du prieš du – red.) prieš Glynną Watsoną. Jis antroje pusėje įmetė tik 5 taškus. Antrosios serijos rungtynės bus it dar vienos kautynės.“

Kaip ir minėta – pirmosios serijos rungtynės prieš Jonavos „Cbet“ K.McCullumui buvo vienos geriausių tiek šioje sezono fazėje, tiek nuo prisijungimo prie „Ryto“.

Nepaisant visos statistikos, gynėjas puikiai kontroliavo rungtynių tempą, gudriai perėmė kamuolius iš varžovų, o galop antroje pusėje gan neblogai dirbo tiek individualioje gynyboje, tiek komandinėje gynyboje.

„Jeigu kalbant atvirai – manau, kad gerų rungtynių išdava buvo ta, kad komandos draugai ir treneriai manimi pasitikėjo. Tai buvo pirmas kartas po traumos, kada galėjau būti savimi, – dėstė gynėjas. – Dar skausmą jaučiu, bet aš bandau į jį pernelyg daug dėmesio nekreipti. Pirmame mače man viskas ėjosi viskas gerai. Nežiūrint į statistiką – svarbiausia yra tai, kad laimėjome. Aš nekantrauju vėl įeiti į ritmą ir būti savimi šimtu procentu.“

Pirmose rungtynėse Goranas Huskičius akivaizdžiai rizikavo prieš Kendale'ą McCollumą ir paliko jį visiškai laisvą prie tritaškio linijos. Nors amerikietis prametė prieš tai mestus tritaškius – tai jo psichologiškai neišmušė ir „Ryto“ gynėjo metimas skrodė tinklelį.

„Nejaučiu, kad varžovai negerbia mano metimo. Aš galvoju, kad man tiesiog reikia grįžti į ritmą, atgauti pasitikėjimą tiek savo metimu, tiek alkūne, – aiškino „Ryto“ gynėjas. – Nesiteisinant – skausmas dar yra ir sunkoka mesti per skausmus. Skausmas galop baigsis, bet aš bandau perlipti save. Aš galvoju, kad per paskutines kelias atakas neturėjome gerų metimų, tad buvo labai svarbu rasti būdą aukštaūgių prisilietimams prie kamuolio arčiau krepšio. Nesijaučiu negerbiamas kitų – jei esu laisvas, mesiu.“

Pirmąjį „Betsafe-LKL“ pusfinalio mačą velniškai gerai pradėjo Marcusas Fosteris.

„Ryto“ lyderis demonstravo gerą žaidimą abejose aikštės pusėse, o tai lėmė, jog matėme įspūdingą spurtą rungtynių pradžioje.

Po galingos pradžios M.Fosteris dar turėjo savo momentų antroje susitikimo dalyje ir demonstravo, kodėl yra vienas geriausių sostinės komandos žaidėjų.

„Jis yra toks vyrukas, kuris pasiima energiją iš sirgalių anksti. Kai jis pataiko vieną svarbų metimą – jis iškart į tai įtraukia visus sirgalius. Tai matėte pirmose rungtynėse – įmetus metimą prie mūsų prisijungė sirgaliai ir tada turėjome gerą spurtą, – gyrė savo komandos lyderį K.McCullumas.

Viskas veikė puikiai. Marcusas puikiai įtraukia ir kitus komandos draugus į rungtynes. Mes pasikrauname nuo jo rodomos energijos. Net negalima apibūdinti žodžiais, kokį darbą, kaip lyderis, daro M.Fosteris.

Susikaupimas kiekvienoje atakoje, varžovų derinių atpažinimas ir šaukimas, jo kiekvieno komandos draugo palaikymas ir raginimas negalvoti apie pramestus metimus, klaidas... Jis yra pirmasis vyrukas, kuris paplos. Būdamas lyderiu – jis daro puikų darbą.“