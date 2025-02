G. Žibėnas atskleidė, kada Vilnių pasieks „Ryto“ naujokas, o Ž. Urbonas apžvelgė kubilą Šiaulių arenoje

„Rytas“ (14/3) sudėtingoje kovoje 89:79 palaužė „Šiaulius“ (6/10) ir iškovojo šeštąją pergalę iš eilės Lietuvos krepšinio lygoje.

Pirmąją mačo dalį vilniečiai pralaimėjo 40:52, o antrąją susitikimo pusę G.Žibėno vyrai laimėjo 49:27.

„20 minučių mums šį sezoną neužteks niekur. Šiandien gal užteko, bet daugiau niekur neužteks. Dvi absoliučiai skirtingos komandos su tuo pačiu pavadinimu. Šiandien sužinojau dar vieną atsakymą į klausimą: „Kodėl mes mažiausiai (lygoje) (vilniečių vidurkis 23,1 – red.) metame tritaškius?“

Taip yra todėl, nes mes nemetame laisvi. Šį vakarą mūsų metimų pasirinkimas buvo prastas. Vietoje to, kad mestume metimą, kuomet kamuolys nukeliauja į kampą, mes rinkdavomės ypač prastus metimus, ypač pirmoje rungtynių pusėje. Iš to atsidarydavo aikštelė šeimininkams ir dėl to jie pajuto kraujo skonį.

52 taškai, iš kurių 42 – keturių gynėjų. Žinojome, kad tai komanda, kuri yra orientuota į gynėjus, bet... rungtynės pasikeitė kaip lietuviškas oras“, – dėstė G.Žibėnas.

„Rytas“ iškart po mačo Šiauliuose keliauja į Rygą, o sekmadienį paryčiais keliaus į Malagą, kur antradienį Lietuvos grandai FIBA Čempionų lygoje bandys mesti iššūkį „Unicaja“ klubui.

Ko tame mače, norint laimėti, prireiks vilniečiams?

„Išvengti amerikietiškų kalnelių, nes ta komanda yra apie spurtus. Turime to išvengti, nes net ir šiose rungtynėse atrodė, kad turime saugų pranašumą: +11. Staiga žiūri jau +5, kažkas, kai baudų dar turime, tritaškį prasileidžia iš geriausio metiko. Arba antra šansą varžovai turi, kur jie patys palietė lanką. Riekia išvengti tokių atkarpų, po kurių mes tikrai negrįšime“, – svarstė G.Žibėnas.

„Ryto“ vairininkas taip pat atskleidė, kada į sostinę atvyks naujausias „Ryto“ pirkinys Parkeris Jacksonas-Cartwrightas.

„Jis į Vilnių atvyksta vasario 8 dieną. Jis dar yra traumuotas, per FIBA langus šiek tiek atsigavinės ir po lango jis jungsis prie komandos į kontaktines treniruotes. Tikimės, kad su jo gijimu viskas yra tvarkoje. Realistiniu variantu jo pirmos rungtynės bus kovo 1 d. su Kėdainių „Nevėžiu“, – aiškino G.Žibėnas.

Apie mačą kalbėjęs Ž.Urbonas šįsyk nebuvo nusivylęs savo auklėtinių pasirodymu.

„Pirmoje mačo pusėje pataikėme tuos metimus, kuriuos norėjome pataikyti, o antroje pusėje – atvirkščiai. Tikrai turėjome laisvų metimų, bet pataikėme tik du (tritaškius). Natūralu, kad nepataikymas šiek tiek numušė nuotaiką.

„Rytas“ atvirkščiai – pirmoje mačo dalyje įmetė 3 tritaškius, o antroje jiems pavyko su paskutinių sekundžių metimais... negaliu pykti dėl žaidėjų atsidavimo ir mūsų gynybos. Reikėjo keleto metimų iš perimetro, kurie mums būtų davę šviežio oro.

Mes stabtelėjome prieš „Ryto“ gynybą. Taip truputėlį vaikiškai, nors atlikome vos 7 klaidas. Sakyčiau, kad pastaruoju metu šį skaičių mažiname ir solidžiai branginame kamuolį, bet mes neišnaudojome Mindaugo (Kupšo) prie susikeitimų ir izoliacinių situacijų.

Gaila, nes rungtynės iš mūsų pusės tikrai nebuvo blogos. Tikrai nedėjome žingsnio atgal, o kaip tik įgavome patirties. Aišku, šiose rungtynėse mums trūko žaidėjo perimetre, trečio numerio, nes jie mus pradėjo vėliau stumdyti, žaisti nugara į krepšį. Ar Luko (Ulecko), ar Tauro (Jogėlos)... jie labai būtų tikę. Yra, kaip yra. Žaidžiame su tuo, ką turime“, – pasakojo Saulės miesto ekipos vedlys.

Rungtynių metu šalia aikštės buvo kubilas, kuris buvo pilnai veikiantis. Jame sėdėjo ir vandenyje murkdėsi trys sirgaliai, kurie sukėlė šypsenas ne tik arenoje susirinkusiems sirgaliams, bet ir Ž.Urbonui.

„Manau, kad ateity ateis tokie laikai, kai treneris per ilgąją pertrauką galės greitai atsigaivinti (šypsosi – red.). Ne, iš tikrųjų nesu matęs, labai linksma, labai įdomu, kažkas kitokio ir truputėlį crazy (beprotiškas – red.) dalykas. Mums (treneriams, žaidėjams) rungtynės yra karas, bet žmonėms tai turi būti pramoga“, – sakė Ž.Urbonas.