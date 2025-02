„Lakers“ vadovas pirmąkart po skandalingųjų mainų nutraukė tylą: „Tai ilgiems metams“

Tai buvo dar didesni mainai nei apsikeitimas žvaigždėmis: „Mavericks“ be L.Dončičiaus atsisakė Maxi Klebero ir Markieffo Morriso, o „Lakers“ be Anthony Daviso atidavė Maxą Christie ir 2029-ųjų NBA naujokų biržos pirmojo rato šaukimą.

Į mainus taip pat buvo įtraukta ir „Utah Jazz“ ekipa, kuriai atiteko „Lakers“ centras Jalenas Hoodas-Schifino.

Praėjus trims dienoms po mainų, „Lakers“ krepšinio operacijų viceprezidentas ir generalinis ekipos direktorius Robas Pelinka pirmą kartą prakalbo apie L.Dončičiaus mainus, taip pat apie A. Daviso išvykimą.

„Esame be galo dėkingi už Anthony už praleistus šešis sezonus „Lakers“ ir jo pagalbą žengiant čempionišku keliu. Be to jis įsitvirtino kaip ilgametis NBA visų „Žvaigždžių žaidėjas“, – R.Pelinkos žodžius citavo ESPN žurnalistas Dave'as McMenaminas. – Didžiuojamės Maxo Christie, kaip „Laker“ žaidėjo, tobulėjimu, nes jis išaugo į įspūdingą krepšininką bei vertiname Jaleno Hoodo-Schifino darbą, kurį jis įdėjo siekdamas parodyti profesionalumą visuose lygiuose.

Sportas – tai besitransformuojančios akimirkos. Esame įkvėpti šių akimirkų, kurias „Lakers“ gerbėjai žino, jų tikisi ir myli komandą“.

Kalbėdamas apie L.Dončičiaus įsigijimą, R.Pelinka pasidžiaugė, kad „Lakers“ įsigijo unikalų talentą, kuris dar ilgą laiką bus šių mainų superžvaigždė.

„Luka yra unikalus, jis jauna pasaulinė superžvaigždė. Jis dar ilgiems metams bus pagrindine mūsų žvaigžde, – tikino R.Pelinka. – Jo žudiko instinktai ir pasiryžimas laimėti čempionatus taps komandos varomąja jėga.

Kursime atkakliai krepšininkų sąrašą pagal trenerio JJ Redicko viziją šiai krepšinio komandai ir esame nepajudinamai įsipareigoję tarnauti mūsų atsidavusiems sirgaliams“.

Jau dabar konstatuojama, kad po L.Dončičiaus mainų „Lakers“ bandys sulipdyti trumpalaikę sudėtį aplink jį ir LeBroną Jamesą, po pasitraukus LeBronui – ilgalaikę sudėtį aplink L.Dončičių.