Kosminį pasirodymą surengęs M. Buzelis: „Galiu daryti bet ką“

„Bulls“ namų arenoje po atkaklios kovos 133:124 pranoko „Heat“ krepšininkus.

Puolėjas sumetė per rekordinę 31 minutę sumetė 24 taškus (rekordas) (6/6 dvit., rekordas, 4/4 trit. – pakartotas rekordas).

Lietuviui aikštelėje atsirado daugiau galimybių dėl to, nes išmainytas buvo Zachas LaVine‘as, o nauji žaidėjai, papildę „Bulls“, kol kas dar nerungtyniavo.

„Manau, kad aš galiu padaryti bet ką, nuoširdžiai, – iškart po mačo teigė M.Buzelis. – Mano tėvai mane taip auklėjo, todėl tikiu, kad galiu daryti tai, ką tik noriu. Tiesiog turiu išlaikyti šį pagreitį ir toliau dirbti“.

Lietuvis tapo pirmuoju žaidėju „Bulls“ istorijoje, sumetęs bent 10 metimų 100 procentų tikslumu.

Negana to, M.Buzelis tapo 6-uoju NBA naujoku, kuriam pavyko pademonstruoti 100 proc. pataikymą, atlikus bent 10 metimų iš žaidimo. Be to, lietuvis tapo pirmuoju naujoku, kuriam pavyko užfiksuoti tokį pataikymą ir pataikius bent vieną tritaškį metimą.

„Viskas skamba gerai, tik dabar turiu tą patį daryti ir kitą dieną“, – sakė M.Buzelis.

Jau buvo paminėta, kad mainų būdu „Bulls“ atsisveikino su Z.LaVine‘u, kuris Čikagoje žaidė nuo 2017 metų. Jis šįmet fiksavo net 24 taškų statistiką.

Gynėjas buvo ne tik lyderis aikštelėje, bet kartu buvo ir svarbus žaidėjas rūbinėje.

„Žinoma, liūdna, kad Zachas (LaVine‘as) išvyko. Jis buvo puikus mentorius ir pavyzdys. Zachas nukreipė mane tinkama linkme“, – aiškino lietuvis.

Pats Z.LaVine‘as savo karjeroje pasižymėjo ryškiais šuoliais ir gražiais dėjimais.

Amerikietis 2015–2016 metais dalyvavo dėjimų konkurse, kurį sykį buvo laimėjęs.

Būtent šioje „Visų žvaigždžių“ savaitgalio renginio dalyje vasario 16 d. dalyvaus M.Buzelis, kuriam tai bus nauja patirtis NBA lygoje, o žinių lietuvis sėmėsi jau iš buvusio komandos draugo.

„Nuoširdžiai – Zachas buvo tas žmogus, kuris man padėjo su dėjimais. Mes dažnai vėlai vakare eidavome į treniruočių centrą ir dirbdavome su dėjimais. Manau, kad turiu ypatingų dėjimų, kuriuos parodysiu, tad nepraleiskite“, – dėstė M.Buzelis.