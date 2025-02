Žvėris: asmeninius rekordus gerinęs M. Buzelis nukalė „Bulls“ pergalę

Billy Donovano vadovaujama „Bulls“ 133:124 (32:37, 28:33, 34:33, 39:21) ketvirtajame kėlinyje įrodė savo pranašumą ir grįžo į pergalių kelią.

Pagrindiniu Čikagos ekipos pergalės kalviu tapo Matas Buzelis, kuris per 31 minutę į „Heat“ krepšį suleido 24 taškus (6/6 dvit., 4/4 trit.) ir pridėjo 3 atkovotus kamuolius bei 2 blokuotus metimus.

Lietuvis pirmoje mačo pusėje pelnė 15 taškų, o antroje pridėjo dar 9.

Praleistas laikas aikštėje, pelnyti taškai ir pataikyti dvitaškiai – tai nauji M.Buzelio rekordai NBA.

Iki tol lietuvis ilgiausiai aikštėje buvo praleidęs 29 minutes lapkričio 24 dieną mačą prieš „Memphis Grizzlies“, o prieš tai buvęs lietuvio geriausias taškų rekordas 20, kuomet jis surengė puikų pasirodymą gruodžio 3 d. prieš „Brooklyn Nets“ vyrus.

Iki šio susitikimo pataikytų dvitaškių rekordą (4) M.Buzelis buvo užfiksavęs mače prieš „Atlanta Hawks“ 2025 metų sausio 16 d.

Su 4 pataikytais tolimais metimais M.Buzelis pakartojo geriausią tritaškių šou, kurį jis buvo parodęs mače prieš tą pačią „Nets“ ekipą, kuomet jis buvo susmaigstęs 4 tolimus šūvius gruodžio 3 d.

Per pastarąsias 4 rungtynes M.Buzelis aikštėje praleidžia po 26 minutes, per kurias fiksuoja 15 taškų, 4,2 atkovotų kamuolių ir 1,5 blokuoto metimo statistiką.

Negana to, M.Buzelis tapo 6-uoju NBA naujoku, kuriam pavyko pademonstruoti 100 proc. pataikymą, atlikus bent 10 metimų iš žaidimo. Be to, lietuvis tapo pirmuoju naujoku, kuriam pavyko užfiksuoti tokį pataikymą ir pataikius bent vieną tritaškį metimą.

Pirmoje mačo dalyje „Bulls“ ekipa visą laiką buvo besivejančių vaidmenyje ir nė karto nepirmavo. Namų arenoje žaidę Čikagos krepšininkai į trečiąjį kėlinį nusinešė dviženklį deficitą (60:70).

Po ilgosios pertraukos į aikštę grįžę Čikagos vyrai pradėjo demonstruoti kitokį savo veidą ir laimėję atkarpą 18:7 pirmąkart šiose rungtynėse išsiveržė į priekį (78:77).

Tiesa, džiaugtis šeimininkai ilgai negalėjo, kadangi kėlinio pabaigoje jie pralaimėjo atkarpą 3:10, po kurios prieš lemiamą kėlinį „Bulls“ atsilikinėjo 9 taškais (94:103).

Visgi ketvirtajame kėlinyje „Bulls“ užkūrė savo taškų mašiną. Čikagos krepšininkai progresyviai mažino varžovų pranašumą, tačiau esminis rungtynių lūžis įvyko ketvirčio viduryje, kuomet šeimininkai atsilikinėjo 4 taškais (114:118).

Būtent tuo metu B.Donovano auklėtiniai laimėjo atkarpą 11:2 (125:120) ir likus 2,5 minutės pirmavo 5 taškais.

Per likusį rungtynių laiką šeimininkai atlaikė varžovų bandymus grįžti į rungtynes ir galiausiai 133:124 M.Buzelio rekordais paženklintose rungtynėse „Bulls“ šventė pergalę.

„Bulls“ ekipoje taip pat spindėjo australas Joshas Giddey, pelnęs 24 taškus (6/9 dvit., 2/5 trit., 6/8 baud.). Jis taip pat atliko 7 rezultatyvius perdavimus ir sugriebė 5 atšokusius kamuolius.

„Heat“ gretose po 23 taškus pelnė Bamas Adebayo ir Tyleris Herro.

„Bulls“: Matas Buzelis ir Joshas Giddey po 24, Coby White‘as 22 (3/9 dvit., 4/7 trit., 4/4 baud., 7 rez. perd., 3 atk. kam.), Ayo Dosunmu 21 (6/9 dvit., 2/2 trit., 3/3 baud., 9 rez. perd.), Nikola Vučevičius 12 (3/8 dvit., 2/5 trit., 0/2 baud., 10 atk. kam.), Patrickas Williamsas 10 (1/3 dvit., 2/5 trit., 2/2 baud., 7 atk. kam., 4 rez. perd.).

„Heat“: Bamas Adebayo (9/13 dvit., 1/4 trit., 2/5 baud., 8 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Tyleris Herro (2/4 dvit., 3/11 trit., 10/11 baud., 9 rez. perd., 8 atk. kam., 6 klaid.) po 23, Nikola Jovičius 20 (2/3 dvit., 5/7 trit., 1/2 baud.), Kel’el’as Ware’as 17 (7/10 dvit., 1/2 trit., 12 atk. kam.), Jaime Jaquezas 14 (4/8 dvit., 6/6 baud., 5 rez. perd., 4 atk. kam.).