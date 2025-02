Fantastiška žinia: M. Buzelis netikėtai iškviestas į „Kylančių žvaigždžių“ rungtynes

„Chicago Bulls“ naujokas netikėto iškvietimo sulaukė dėl to, nes traumą patyrė „New Orleans Pelicans“ aukštaūgis Yvesą Missi. Puolėjas susižeidė dešinį kelį ir dėl to negalės dalyvauti „Kylančių žvaigždžių“ mače. Apie šį pokytį paskelbė pati NBA.

„Kylančių žvaigždžių“ turnyras vyks San Fransisko „Chase Center“ arenoje. Mačai įvyks naktį iš penktadienio į šeštadienį (pradžia 4:00 val. šeštadienio naktį), o turnyro čempionai turės galimybę varžytis pagrindinėse „Visų žvaigždžių“ rungtynėse, kurios vyks naktį iš sekmadienio į pirmadienį.

„Pelicans“ puolėjas Y.Missi „Kylančių žvaigždžių“ rungtynėse negalės dalyvauti dėl patirtos dešinio kelio traumos.

M.Buzelis šįmet NBA sužaidė 53 rungtynes, per kurias fiksuoja 6,4 taško statistiką.

Tiesa, kuomet „Bulls“ išmainė savo žvaigždę Zachą LaVine‘ą, lietuvis sulaukė kur kas daugiau progų aikštėje, per kurias rodo efektyvesnį žaidimą.

Šiuo metu M.Buzelis išgyvena 8 rungtynių atkarpą, per kurią fiksuoja 14,1 taško vidurkį. Negana to, lietuvis per minėtą rungtynių atkarpą atkovoja po 3,3 kamuolio, blokuoja po 1,2 varžovo metimo ir aikštėje praleidžia po 26 minutes.

Primename, kad M.Buzelis jau pernai dalyvavo „Kylančių žvaigždžių“ rungtynėse, kuriose atstovavo tuometinei G lygos „Ignite“ komandai.

Taip pat primename, kad šoklusis M.Buzelis taip pat dalyvaus dėjimų konkurse, kuris Lietuvos laiku vyks naktį iš šeštadienio į sekmadienį.