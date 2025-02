Antrasis KMT pusfinalis: penkiskart iš eilės taurės savininkas „Žalgiris“ egzaminuoja „Lietkabelį“

Laikinosios sostinės krepšininkai į finalo ketvertą žengė užtikrintai ir jau po pirmųjų tarpusavio rungtynių turėjo 18 taškų persvarą prieš „Šiaulius-Casino Admiral“.

Tuo tarpu panevėžiečiams teko išlieti gerokai daugiau prakaito – pastarieji po pirmojo susitikimo turėjo vieno taško deficitą prieš Kėdainių „Nevėžį-Optibet“, o atsakomosiose rungtynėse tik trečio kėlinio pabaigoje perlaužė rungtynes bei užsitikrino vietą Citadele KMT pusfinalyje.

Vertinant abiejų komandų skaičius, „Žalgiris“ yra akivaizdus šios poros favoritas, daugumoje kategorijų stipriai lenkiantis Panevėžio „7bet-Lietkabelį“.

Kauniečiai per porą Citadele KMT rungtynių vidutiniškai pelnė po 20 taškų daugiau nei panevėžiečiai ir atliko gerokai daugiau rezultatyvių perdavimų – 9,5 daugiau nei būsimi pusfinalio varžovai.

Turbūt labiausiai stulbina tai, jog „Žalgiris“ ketvirtfinalyje atliko vos po 8 klaidas per rungtynes, kai „7bet-Lietkabelis“ klydo net po 16,5 karto.

Kauniečiai taip pat demonstravo ir įspūdingą pataikymą iš toli, atakuodami net 44,3 proc. taiklumu, tačiau prastai atakavo nuo baudų metimų linijos – vos 70,8 proc. taiklumas prieš panevėžiečių 82,1 proc.

Stipriausia Panevėžio ekipos pusė – aukštaūgių indėlis, mat panevėžiečiai atkovoja po 33 kamuolius per rungtynes, kai kauniečiams tai padaryti pavyksta 28,5 karto. Be to, Panevėžio krepšininkai pelno net po 39 taškus baudos aikštelėje, lyginant su kauniečių 29. Prie šių rezultatų stipriai prisideda į komandą gruodžio pabaigoje sugrįžęs Džoržde Gagičius bei nuostabų žaidimą demonstruojantis Gabrielius Maldūnas.

Kalbant apie komandų lyderius, „Lietkabelio“ vėliavnešys pastaruoju metu yra Oleksandras Kovliaras. Šis ukrainiečių gynėjas vidutiniškai pelno po 13 taškų ir kartu su Mantu Rubštavičiumi yra rezultatyviausi ekipos žaidėjai Citadele KMT turnyre.

Kauno „Žalgirio“ gretose efektyvumu lyderiauja Lonnie Walkeris bei Laurynas Birutis – jie abu fiksavo po 16,5 naudingumo balo vidurkius.

Reikia paminėti ir tai, kad kauniečių ekipoje net 7 krepšininkai Citadele KMT ketvirtfinalio kovose rinko dviženklį naudingumo balų skaičių, o panevėžiečių komandoje tai darė kone perpus mažiau – 4 krepšininkai.

Tad įdomu, ar šį sezoną stringančiai Panevėžio ekipai pakaks stiprios priekinės linijos tam, kad pasipriešintų praėjusių penkerių metų nenukarūnuotam Citadele KMT čempionui – „Žalgiriui“.