Vėl teisėjams priekaištų turėjęs A. Magro paaiškino pralaimėjimo „Lietkabeliui“ priežastį

Po apmaudaus pralaimėjimo pusfinalyje „Wolves“ į mažojo finalo rungtynes žengė su pykčiu, kuris komandai išėjo į naudą. A.Magro auklėtiniai pelnė pirmuosius 12 rungtynių taškų, o per pirmąjį kėlinį įsūdę 6 tritaškius pirmavo 31:23.

Visgi išlaikyti įspūdingo pataikymo iš toli „Vilkams“ nepavyko ir jau antrajame kėlinyje panevėžiečiams pavyko persverti rezultatą, o tęsdami sėkmingą žaidimą ir antroje pusėje lemiamą ketvirtį pasitiko pirmaudami 74:67.

„Lietkabelio“ krepšininkai tęsdami puolimo vakarėlį sugebėjo padidinti pranašumą iki 11 taškų (85:74), tačiau išsibaubdavus Džordže Gagičiui ir Gabrieliui Maldūnui, „Vilkai“ pajuto kraujo kvapą ir pradėjo sparčiai artėti prie panevėžiečių.

Likus žaisti 4 minutes A.Magro auklėtiniai sumažino atsilikimą iki 2 taškų (85:87). Kai atrodė, jog iniciatyva jau priklauso Vilniaus krepšininkams, „Lietkabelio“ vyrai sukilo į lemiamą šturmą ir pelnę 9 taškus paeiliui užsitikrino pergalę.

Po rungtynių Alessandro Magro įgarsino galybę „Wolves“ problemų bei atskleidė priežastį, dėl ko rungtynių pabaigoje jo auklėtiniams nepavyko atsilaikyti prieš varžovus.

„Turėjome gerą startą, privertėme juos mesti sunkius metimus, tačiau pirmoje rungtynių pusėje kiek prastokai kovojome dėl kamuolių ir padarėme kelias klaidas svarbiais momentais ir tai leido jiems sugrįžti į rungtynes.

Rungtynių metu netekome vieno žaidėjo dėl pražangų, kito dėl traumos, buvo priversti žaisti su maža rotacija. Manau rungtynių pabaigoje nusileidome, nes paprasčiausiai pritrūko energijos. O „Lietkabelis“ yra komanda, kuri niekados nenustoja rungtyniauti. Ypatingai su savo sistema, kuomet jie visada aria aikštėje, puikiai pasuojasi kamuoliu. O mums tai nėra palankiausias varžovas, kadangi jau pralaimėjome jiems 3 kartus šį sezoną.

Turime dabar atsigauti psichologiškai ir fiziškai. Tikiuosi Matui Jogėlai nieko blogo nenutiko. Dabar turime pasiruošti itin svarbioms rungtynėms Europos taurėje. Fokusuojamės į šias rungtynes“ – po nesėkmės kalbėjo A.Magro.

– Kodėl šiandien nerungtyniavo Anthony Cowanas?

– Turėjo problemų su ranka. Vakar vienu metu jis labai nesėkmingai nusileido ant parketo ir šiandien negalėjo sulenkti riešo.

– Gana anksti 5 pražangas susirinko Jeffery Tayloras. Kiek lemiamais momentais trūko jo pagalbos?

– Pasigedome jo ne tik dėl to, nes jis ne tik vienas labiausiai patyrusių žaidėjų, bet ir tikriausiai geriausiai besiginantis krepšininkas. Taip pat jeigu matėte rungtynes pastebėjote, jog visą laiką šlubavo ir Andrew Andrews. Jis turėjo problemų su Achilo sausgyslėmis, tačiau nepaisant to, jis nusprendė rungtyniauti. Be Vaido Kariniausko, A.Cowano, Kristupo Žemaičio pražangų problemos ir išsibaudavusio J.Tayloro turėjome rimtų problemų rotacijoje. Tačiau tai nėra pasiteisinimas, dėl ko mes pralaimėjome. Tačiau dar vieno krepšininko pagalba, gebančio įžaidinėti kamuolį būtų tikrai pravertusi.

– Žiūrint į ateitį, kur labiausiai reikia pagerinti žaidimą?

– Mūsų bendravimas aikštelėje yra labai vidutiniškas, čia privalome būti kur kas geresni. Gynyboje taip pat dar turime problemų. Bet tai nėra pasiteisinimai. Mes turime patobulėti ir tikrai tam turime vietos. Privalome geriau gintis vienas prieš vietą, rotuotis ir bendrauti. Prieš „Lietkabelį“ yra labai sunku pasiruošti, pas juos yra daug užtvarų, skirtingų derinių ir tam reikia geresnės komunikacijos. Dabar turėsime laiko patobulinti šiuos aspektus. Mums reikia gerai pasirodyti Europos taurėje ir užsitikrinti kuo geresnę poziciją prieš Lietuvos krepšinio lygos atkrintamąsias. Tikiu, kad mes tapsime geresni.

– Kaip manote, kodėl aikštelėje buvo tiek daug konfliktinių situacijų?

– Nežinau, galiu tik spėti. Buvau nusivylęs po vakarykščių rungtynių ir apie tai kalbėjau, bet tik vėliau galėjau peržiūrėti rungtynes. Buvau neramus dėl žaidėjų motyvacijos šioms rungtynėms, tačiau taip nebuvo. Taip, rungtynių pabaigoje pritrūko energijos ir sugriuvome, bet bandėme kovoti. Vadovai turi vadovauti, treneriai treniruoti ir žaidėjai žaisti, o teisėjai teisėjauti. Ir kartais mes tampame nervingi be jokios priežasties. Turime būti geresni.

– 60 pražangų, 76 mestos baudos. Nepasiilgote laikų, kuomet rungtynės vykdavo trumpiau nei 2 valandas?

– Nėra lengva pradėti rungtynes žinant, kaip bus traktuojamos pražangos. Aš manau, kad šiandienos įvykiams įtakos turėjo ir vakarykščiai mano žodžiai. Nesu įsitikinęs, bet taip spėju. Turi kas kelias dienas žaisti vis kitaip, nes leidžiami kitokie kontaktai ir tai nėra lengva. Rungtynėse prieš „Budučnost“ teisėjai niekados nefiksavo pražangų, tačiau tu tai supranti ir žaidi taip. O kartais būna, jog rungtynėse vienas teisėjas švilpia vienaip, o kitas kitaip ir negali suprasti koks kontaktas yra leidžiamas. Bet manau rungtynių pradžioje turime suprasti, koks kontaktas yra leidžiamas. Nėra smagu žiūrėti į rungtynes, kuomet metama 70 baudų metimų.