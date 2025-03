Beprotiškas vakaras Moterų krepšinio lygoje: B. Rimkevičiūtė surinko keturbugą dublį

Retą pasiekimą užfiksavusios Rimkevičiūtės sąskaitoje per 27 minutes buvo 28 taškai (8/13 dvit., 4/5 trit.), 10 atkovotų ir 12 perimtų kamuolių, 12 rezultatyvių perdavimų, bloką bei 57 naudingumo balų.

Gintarė Paulauskaitė per beveik 38 minutes pridėjo trigubą dublį – 20 taškų, 12 sugriebtų kamuolių, 10 rezultatyvių perdavimų, 6 blokus bei 39 efektyvumo balus.

Pralaimėjusioms Gerda Tamoševičiūtė per 25 minutes pelnė 12 taškų (0/1 dvit., 4/6 trit.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 1 rezultatyvų perdavimą bei surinko 8 efektyvumo balus.

„Atletas“: Gerda Tamoševičiūtė 12 (4/6 trit., 6 kld.), Kamilė Miltenytė 4 (2 atk. kam.).

„Aistės-LSMU“: Brigita Rimkevičiūtė 28 (8/13 dvit., 4/5 trit., 10 atk. kam., 12 rez. perd., 12 per. kam., 57 naud.), Gintarė Paulauskaitė 20 (8/12 dvit., 1/6 trit., 12 atk. kam., 10 rez. perd., 6 blok., 39 naud.), Gustė Dziatkauskaitė 19 (5/10 dvit., 3/4 trit., 7 rez. perd.), Austė Jurevičiūtė (4/5 dvit., 3/9 trit., 4 rez. perd.) ir Eva Pernavaitė (3/3 trit., 5 rez. perd., 3 per. kam.) po 17, Gedvilė Savostaitė (4/4 dvit., 12 atk. kam., 6 per. kam., 33 naud.), Miglė Kisarauskaitė (4/5 dvit., 1/7 trit., 5 per. kam.) ir Eglė Kisarauskaitė (6 atk. kam.) po 11.