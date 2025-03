Rekordais sužibęs „Ryto“ legionierius sulaukė FIBA Čempionų lygos įvertinimo

Giedriaus Žibėno auklėtiniai 98:74 pranoko BBSK ir šventė antrąją pergalę „Top 16“ etape.

Šiame mače įspūdingai rungtyniavo „Ryto“ legionierius R. J. Cole‘as, kuris pagerino šio sezono asmeninį taškų ir naudingumo balų rekordą.

Gynėjas per 25 minutes aikštėje į Kazio Maksvyčio ekipos krepšį suleido 23 taškus (3/7 dvit., 4/5 trit., 5/5 baud.), išskirstė 7 rezultatyvius perdavimus, perėmė 3 kamuolius ir mačą baigė su 31 efektyvumo balu.

Be to, toks R. J. Cole‘o pasirodymas rekordinis yra ne tik šio sezono FIBA Čempionų lygoje, bet ir bendrai per visus turnyrus.

Primename, kad aštuntąją FIBA Čempionų lygos savaitę geriausiu turnyro žaidėju buvo išrinktas Gytis Radzevičius.

Į simbolinį turo penketą taip pat pateko buvęs žalgirietis Tyrone‘as Wallace‘as, kuris šiuo metu atstovauja Stambulo „Galatasaray“ klubui. Gynėjas mače prieš Malagos „Unicaja“ pelnė 17 taškų, atkovojo 4 kamuolius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus.

Tarp penkių išrinktųjų pakliuvo ir Mindaugo Kuzminsko komandos draugas Atėnų AEK klube Grantas Goldenas, kuris užfiksavo 20 taškų (9/9 dvit., 2/2 baud.), 6 atkovotų kamuolių, 3 blokuotų metimų ir 31 naudingumo balo pasirodymą.

Kiti simbolinio penketo nariai – Kaiseris Gatesas (Mursijos UCAM) ir Desi Rodriguezas Nantero 92.