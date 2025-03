Į kitą lygį uteniškių puolimą pakeliantis L. Beliauskas: „Jaučiu, kad šį sezoną tobulėju“

Panašu, jog Kęstučio Kemzūros kariaunai pastaruoju metu pavyko atrasti savo sėkmės formulę ir nukreipti savo garvežį tinkama linkme. Iki FIBA „lango“ uteniškiai fiksavo trijų pergalių seriją, pamažu tvirtino savo pozicijas pirmaujančiame ketertuke ir jei ne nesusiklosčiusi rungtynių pabaiga Kaune, „Uniclub Bet-Juventus“ galėjo trečiąjį ratą pradėti bene skambiausia pergale per kelis metus.

Pralaimėtame mače, kuriame mirtinu dūriu tapo Sylvaino Francisco tritaškis pratęsimo pabaigoje, Utenos klubą į priekį vedė Laurynas Beliauskas. Gynėjas į kauniečių krepšį sumetė 21 tašką, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir sukaupė 17 naudingumo balų.

Neseniai „Betsafe Casino“ snaiperio konkurse triumfavęs 28-erių krepšininkas, sugrįžęs į Lietuvą po ketverius metus trukusių vojažų Europoje, žaidžia solidų sezoną: jis fiksuoja 13,5 taško (39,6 proc. trit.), 3,2 rezultatyvaus perdavimo, 3 atkovotų kamuolių ir 15,6 naudingumo balo vidurkius. Efektyvumu savo komandoje lietuvis nusileidžia tik Dominicui Greenui.

Tačiau labiausiai stulbinančius skaičius rodo pažengusi statistika. Pasak „Bballytics“, L. Beliauskas pagal įtaką savo komandos puolimo reitingui – rodikliui, rodančiam, kiek taškų ekipa pelno per šimtą atakų – lenkia 99 procentus „Betsafe-LKL“ krepšininkų (+30,2).

Su būtent tokiu klaipėdiečio žaidimu atsitiesti po nesėkmės Kaune uteniškiai mėgins savo sirgalių apsuptyje priimdami principinį varžovą – Panevėžio „7bet-Lietkabelį“. Šiuo metu K. Kemzūros auklėtiniai prieš oponentus pirmauja tik vienu laimėjimu, tad pergalė namuose galėtų tapti kertine tiek siekiant tarpusavio pranašumo, tiek einamuoju laiku atsiplėšiant nuo persekiotojų turnyrinėje lentelėje.

Pastaroji tarpusavio akistata vyko ne taip ir seniai – vasario 1-ąją. Tąsyk uteniškiai gana užtikrintai laimėjo (98:90), o L. Beliauskas kaip reikiant skriaudė priešininkus ir Panevėžyje sužaidė karjeros rungtynes – pelnė 26 taškus (3/3 dvit., 5/8 trit., 5/6 baud.), atliko 4 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 6 kamuolius ir surinko net 37 naudingumo balus.

Tačiau nuo tada panevėžiečiai taip pat dėjo žingsnius į priekį – iškovojo Citadele Karaliaus Mindaugo taurės (Citadele KMT) bronzą ir trečiąjį ratą pradėjo galingu laimėjimu Klaipėdoje.

Rungtynių dieną portale LKL.lt – pokalbis su vienu Utenos klubo lyderių, L. Beliausku.

– Laurynai, pradėkime nuo smagiausių temų. Laimėjęs „Betsafe Casino“ snaiperio konkursą sakėte, kad laimėtus pinigus išleisite atostogoms. Ar jau suplanavote, kur ir kada vyksite?

– Ne, nebookinau dar, nes sunku tą datą nuspėti. Yra skirtumas, ar pateksime į ketvertą, ar nepateksime, esame ant ribos, tad sunku kažką dar planuoti.

– Tad optimistiškai žiūrite į komandos galimybes žengti toli.

– Taip, vis tiek tikslai yra tokie ir anksčiau planuoti atostogas būtų visiška nesąmonė.

– Sugrįžkime į praėjusį savaitgalį, kuomet po FIBA „lango“ grįžote įspūdingomis rungtynėmis su „Žalgiriu“. Iki pratęsimo praleidote tik 70 taškų, buvote labai arti pergalės prieš Eurolygos komandą. Kur slypi tokio pasirodymo esmė?

– Mūsų žaidimas pradėjo gerėti dar prieš „langą“ ir buvo įdomu, kaip atrodysime po pertraukos. Visi išlaikė savo lygį, visa komanda susitelkėme ir išlaikėme savo gaires. Tas padėjo – vieningumas, komandinė gynyba ir visų geras nusiteikimas.

– Pralaimėjus tokiu būdu, tikriausiai neguodžia itin solidus mačas?

– Taip, po dviejų kėlinių buvo -6 taškai ir visi buvo patenkinti, kad laikomės rungtynėse, bet po rungtynių jau visi liūdėjome, nes pralaimėjome 3 taškais. Labai skaudus mačas, skaudu buvo žiūrėti video po rungtynių, kai likus minutei turėjome +4 ir nesugebėjome laimėti.

– Varžovai rezultatą ketvirtojo kėlinio pabaigoje lygino keturiais baudos metimais, patys turėjote progų neprisileisti oponentų arčiau, o galiausiai viską nulėmė Sylvaino Francisco tritaškis. Kas nulėmė susitikimo baigtį – sėkmė ar kitos detalės?

– Negali tikėtis, kad „Žalgiris“ prames visus metimus, tai aukščiausio lygio komanda. Mes turėjome padaryti geresnį darbą, priimti geresnius sprendimus pabaigoje. Pora metimų neįkrito, pora blogų sprendimų. Gynėmės gerai, bet turėjome ir užpulti paskutinėmis atakomis, ko nepavyko padaryti.

– Jums pačiam asmeniškai tai irgi buvo sėkmingas mačas. Ar jaučiate, kad tokiu pačiu lygiu galite žaisti stabiliai ilgesnį laiko tarpą?

– Taip, šiuo metu jaučiuosi gerai, bet krepšinis, kaip vienas treneris yra pasakęs, yra sunkiausias darbas, nes ką tu padarei prieš tai – niekam neįdomu, visiems svarbu, ką tu padarei tą dieną. Jei kitas rungtynes sužaisi blogai, niekas neprisimins tų gerų. Bet jaučiuosi gerai, į kiekvienas rungtynes einu su pasitikėjimu.

– Utenos ekipa, išgyvenusi dideles turbulencijas rudenį, nurimus aplinkiniam triukšmui, pradėjo tyliai gerinti žaidimą ir kilti į viršų. Šiuo metu nuo trečios vietos jus skiria viena pergalė. Kiek prie to prisidėjo atslūgęs sunkus psichologinis fonas?

– Taip, iš tikrųjų buvo tikrai sunkus laikotarpis rudenį. Visus slėgė ta įtampa, nepasitenkinimas, viešos kalbos nepridėjo mums gerumo žaidime. Manau, labai gerai, kad turime Kęstutį Kemzūrą, kuris turi daug patirties ir įnešė labai daug ramybės į komandą. Visi žaidėjai nusiramino, nebekreipiame dėmesio į kalbas ir po truputį pradėjome žaisti savo žaidimą, susižaidėme ir dabar visi yra patenkinti komandoje. Labai sunki pradžia, bet įsivažiavome ir dabar viskas gerai, reikia tai tęsti.

– Prieš sezoną atrodė, jog jūs būsite puolimo komanda su daug snaiperių, tarp kurių dar buvo ir Gediminas Orelikas. Sezono eigoje, ypač prie Kęstučio Kemzūros, tapote komanda, kuri rungtynes gali „nulaužti“ ir per gynybą. Ar būtent toks yra išgrynintas jūsų identitetas?

– Šiemet yra toks „Betsafe-LKL“, kad komandos žaidžia labai greitą žaidimą, daug bėga, daug taškų meta. Visa tai padiktuoja tai, kad rungtynes turi laimėti per gynybą. Tai yra akcentuojama trenerio ir kiekvieną kartą stengiamės išpildyti planą. Dažniausiai tai būna per gynybą. Neieškome kažkokio identiteto, tiesiog situacija taip pareikalavo.

– Pažangios statistikos platformos „Bballytics“ duomenimis, jūsų buvimas ant parketo komandos puolimą pakelia į visai kitą lygį. Pagal įtaką puolimo reitingui lenkiate beveik visus lygos žaidėjus. Kiek šiuo atveju skaičiai atspindi jūsų paties pojūtį šiuo klausimu?

– Iš tikrųjų net nebūčiau pagalvojęs, smagu girdėti tokią statistiką, kad ji gera. Kažkaip nepergalvoju, treneris suteikia man visas galimybes puolime, įvedė naujų derinukų man. Aš einu ir stengiuosi išpildyti, bet į priekį per daug nepergalvoju. Jei užsidarysi savyje ir galvosi, kad esi geras ir viską padarysi, dažniausiai nutiks atvirkščiai. Tiesiog darau savo darbą.

– Į Lietuvą atvykote po kelių metų, praleistų kitose Europos lygose – Ispanijos, Graikijos, Lenkijos – ir sugrįžote būdamas pikinio amžiaus. Kiek arti savo galimybių ribos jaučiatės atsidūręs šiuo metu?

– Jaučiu, kad dar galiu tobulėti ir tobulėju šį sezoną. Tikrai dar yra rezervo. Mano pirmieji metai karjeroje buvo tokie, kad mažai gaudavau žaisti, daugiau sėdėjau ant suolo ir daug minučių pradėjau žaisti tik nuo 22-ejų metų. Tokia vėlesnė mano pradžia buvo ir tikiu, kad tikrai yra daug rezervo, ką galiu patobulinti. Tą stengiuosi daryti. O gerinti reikia viską po truputį. Gynybą, kad būčiau dar solidesnis. Nėra vieno kažkokio dalyko, visi rodikliai turi kilti.

– Vargu, ar kuris nors krepšinio ekspertas galėjo nuspėti, kad „Betsafe-LKL“ turnyrinė lentelė, ypač jos vidurys, šiame sezono taške atrodys taip, kaip ji atrodo dabar, tačiau liko dar beveik pusė reguliariojo sezono, o tokios ekipos kaip „7bet-Lietkabelis“ ar „Wolves Twinsbet“ pabaigė pasirodymą Europos taurėje ir dabar gali pilnai koncentruotis į vietines pirmenybes. Kokia, jūsų akimis, bus kova dėl geresnių pozicijų turnyrinėje lentelėje?

– Visiškai neaišku, kaip ta galutinė lentelė atrodys. Labai įdomu dėl to yra „Betsafe-LKL“. Labai džiaugiuosi, kad grįžau į Lietuvą, nes kiekvienos rungtynes daug reiškia, kiekvienas taškas. Stebiu ir kitų komandų rungtynes. Tai prideda ir motyvacijos, ir žaisti smagiau, kai tokia konkurencija. Daug apylygių komandų ir vyksta kova kiekvieną savaitę.

– Artėjant atkrintamosioms, balandį čempionatas įgaus didesnį pagreitį. Kiek jūsų komanda yra pasiruošusi fiziškai atlaikyti sunkesnes atkarpas?

– Jaučiamės gerai. Sezono pradžioje turėjome įtemptesnį grafiką dėl Citadele KMT rungtynių. Manau, esame pasiruošę ir sakyčiau, kad kaip tik gerai, jog sezono gale suintensyvėja tvarkaraštis, daugiau rungtynių – tik smagiau ir žiūrovams, ir žaidėjams.

– Palieskime ir šeštadienio rungtynių temą. „7bet-Lietkabelį“ ir „Uniclub Bet-Juventus“ sieja nemenka priešprieša, siekianti visas pastarųjų metų serijas atkrintamosiose, tačiau daugiau ką įrodyti turi uteniškiai, pralaimėję visas tas serijas. Šiemet ne taip seniai įveikėte panevėžiečius jų namuose. Kaip pabrėžiama tokių rungtynių, tapusių dar viena „Betsafe-LKL“ klasika, svarba jūsų klube?

– Aš manau, kad visi lietuviai stebi tas serijas, žino istoriją, o užsieniečiams, komandos draugams, irgi perteikiame, kad čia didelės svarbos rungtynės, tikrai svarbesnės nei paprastos. Manau, ir fanų susirinks daugiau, intriga didelė. Papildoma motyvacija, kad tokios svarbios rungtynės reguliariojo sezono, tik prideda jėgų ir susikaupimo.

– Praeitas mačas su Panevėžio ekipa jums buvo geriausias karjeroje. Tikriausiai verta tikėtis varžovų užgautų ambicijų ir didesnio dėmesio iš jų gynybos?

– Tikrai, „7bet-Lietkabelis“ sureaguos ne vien į mano pasirodymą, bet ir visos komandos. Tikrai jie bus piktesni, agresyvesni ir mes turime būti pasiruošę atlaikyti jų šturmą, agresyvumą. Reikės labiau pasistengti nei per praėjusias rungtynes. Jie bus susikaupę, tad laukia sunkios rungtynės.

– „7bet-Lietkabelis“, pabaigęs tarptautinį sezoną, išgyvena pozityvesnį laikotarpį po to, kai iškovojo bronzą Citadele KMT ir trečiąjį ratą pradėjo užtikrinta pergale Klaipėdoje. Kur labiausiai oponentai dėjo žingsnius į priekį nuo jūsų paskutinio susitikimo?

– Manau, pagrindinis dalykas, kad visi žaidėjai išsigydė traumas, jie turi pilną sudėtį ir turi daugiau jėgų, daugiau variantų puolime, gali agresyviau gintis. Aš manau, kad jie šiuo metu yra agresyvesni abiejose aikštės pusėse ir tas jiems labai daug prideda. Žinant jų stilių, jiems to labai reikia. Jie susitelkė ir per Citadele KMT, ir per „langą“, ir dabar yra stipresni nei per praeitas mūsų tarpusavio rungtynes.