Apie karą Ukrainoje paklaustas A. Trinchieri: „Turime parodyti, jog neskirstome žmonių“

Sekmadienio vakarą „Žalgiris“ 83:76 pranoko Vilniaus „Rytą“ ir antrąsyk šiame sezone triumfavo Lietuvos grandų derbyje.

Prieš tai buvusiose akistatose abi ekipos pasidalino po pergalę namų tvirtovėse – „Rytas“ namuose laimėjo 91:88, o „Žalgiris“ Nemuno saloje 78:67 šventė pergalę prieš amžinus varžovus.

Negana to, A.Trinchieri pirmąsyk, būdamas „Žalgirio“ treneriu, triumfavo prieš „Rytą“ „Twinsbet“ arenoje.

Tiesa, specialistas to pernelyg nesureikšmino ir teigė, kad jis yra piktas tik dėl paskutinių penkių rungtynių minučių.

„(juokiasi – red.) tai neįtikėtina! Toks jausmas, kad sakote, jog šiandien šviečia saulė, o prieš tris dienas lijo. Neįtikėtina!, – konferenciją su ironiška šypsena pradėjo Andrea Trinchieri. – Aš esu laimingas dėl iškovotos pergalės, man 35 minutes patiko tai, kaip mes žaidėme, o dėl paskutinių 5 minučių aš esu įpykęs, nes tada, kai darydamas gerus dalykus aikštelėje susikuri pranašumą, mes negalime leisti varžovams šitaip priartėti.

Mes praktiškai visą mačą kontroliavome, o mačo gale pernelyg daug rizikavome. Tam tikrus dalykus jau komandai pasakiau, bet esu laimingas dėl savo žaidėjų, kurie pasiekė pergalę dideliame Lietuvos derbyje.“

Trečiajame kėlinyje į aikštelę buvo Isaiah Wongas, kuris per 5 minutes greitai sumetė 9 taškus ir sudavė itin skaudų smūgį „Ryto“ ekipai.

A.Trinchieri teigė, kad jį sužavėjo amerikiečio greitis, o kartu I.Wongas dar turi mokytis ir dėti žingsnius pirmyn.

„Mes su juo (aikštėje) matėme tiek gerus, tiek blogus momentus. Isaiah greitis yra toks, kokio nė vienas žaidėjas neturi. Jis pagauna kamuolį, nubėga per visą aikštę ir pelno dvitaškį su pražanga.

Po to jis atliko puikų perdavimą Bryantui Dunstonui ir tada jis padarė dvi klaideles. Jis turi minimaliai nusiraminti. Bet... šiandien jis nužudė (nulėmė rungtynes). Tada, kai jis buvo aikštėje, mes surengėme spurtą, o po to Isaiah nesuprato to, ko mes iš jo reikalaujame“, – svarstė A.Trinchieri.

Italas taip pat buvo paklaustas apie tai, ką jis mano apie skanduotes, kurios buvo skirtos Ukrainos palaikymui , o per jas – susivienijo dvi aršiausios Lietuvos sirgalių grupuotes.

„Man patinka istorija, aš skaitau labai daug knygų. Karas – didžiausia tragedija, kurią žmonija gali išgyventi. Nematau politikų, kurie miršta kare. Aš matau, kad miršta tik tie žmonės, kurie neturėjo pasirinkimo, ar kariauti, ar ne. Aš nenoriu pernelyg politikuoti... bet mes turime parodyti, kad pernelyg neskirstome dalykų, turime parodyti, jog neskirstome žmonių, kurie miršta dėl kitų politikų pasirinkimo“, – aiškino italas.

– Kaip manote, kas per jūsų minėtas 35 minutes ypač gerai veikė gynyboje?

– Sakyčiau, kad kova dėl atšokusių kamuolių. Po to, kai pirmajame kėlinyje „Rytas“ sugriebė 7 puolime atšokusius kamuolius, per likusius tris kėlinius jie teatkovojo 5. Kartu – mes laimėjome kovą dėl atšokusių kamuolių, kurią niekada nėra lengva laimėti prieš „Rytą“, nes jie su dideliu intensyvumu eina ant kamuolio.

Tikiu, kad apribojome „Ryto“ metikus ir žaidėme nuosekliai bei stabiliai. Mes pernelyg nespindėjome, nes dabar nėra laikas turėti geriausias rungtynes, bet tikiu, kad padarėme viską, jog kontroliuotume rungtynių tempą, ritmą ir „Ryto“ žaidimą.

– Ignas Brazdeikis sužaidė antrą iš eilės gerą mačą. Ką jis suprato apie „Žalgirio“ žaidimą?

– Apie tai labai dažnai galvojau pastarąsias savaites. Iggy per jas atliko puikų darbą. Esmė, kad man nepatinka tai, jog jis pasiduoda ir nebeatakuoja krepšio po trijų gerų metimų (bet pramestų – red.).

Aš jam visada sakau, kad talentas tave atneša į kambarį, bet nueiti į namo pastogę... tau reikia žaisti žymiai agresyviau. Tą jis šįkart padarė ir tikiuosi, kad jis iš šių rungtynių pasimokys, jog jis gali būti stabilus, gali tiek Eurolygoje, tiek LKL atakuoti krepšį. Jis yra labai stiprus, pasitikintis savimi.

Dar vienas žmogus, kuris sužaidė puikias rungtynes, yra Deividas Sirvydis. Po pramesto metimo Vitorijoje jis šįsyk žaidė su labai aukštu krepšinio intelektu, jis visada buvo laisvas, pataikė savo metimus ir tikiu, kad jis šį vakarą rodė savo charakterį.

– Paminėjote D.Sirvydžio krepšinio intelektą. Šį vakarą „Žalgiris“ pelnė daug taškų po ispaniško pikenrolo. Kaip galėtumėte paaiškinti šį dalyką?

– Sirvis buvo puikus ir rodė tai, kaip mums reikia žaisti ispaniškąjį pikenrolą, kuriame labai svarbu nuskaityti situaciją. Problema yra ta, kad po trijų sekundžių situacijos tu nenuskaitysi, tu turi reaguoti gyvai. Jis yra geriausias žaidėjas šiame derinyje ir parodė visiems, kaip minėtose situacijose reikia žaisti.

„Rytas“ spaudėsi baudos aikštelėje ir mums reikėjo atrasti naujų būdų, kaip žaisti du prieš du, norint atrasti laisvus žaidėjus.

– Ar galėtumėte patikslinti Aleno Smailagičiaus sveikatos būklę?

– Jis sugėrė labai smarkų smūgį į čiurnos kaulą, kuris yra labai skausmingas. Jis smūgį gavo į tą vietą, kurioje nėra jokio raumens... Alenas smarkiai krito ant žemės ir tęsti rungtynių nebegalėjo. Apie jo sveikatą galėsiu papasakoti kitąkart.

– I.Wongo išnaudojimas – labai didelis. Ar to galima tikėtis, kad jis praleis daug laiko su kamuoliu? Ar jis dar turi truputį nusiraminti?

Jis yra labai kuklus žmogus, kuris pernelyg daug nekalba, tad vienintelis būdas, norint jam suprasti (mūsų žaidimą), yra mokymasis per klaidas. Esu laimingas, nes aš norėjau, kad jis pajaustų žaidimo Vilniuje reikšmę, ką reiškia „Ryto“ ir „Žalgirio“ derbis. Jis mums padėjo ir tikiu, kad Isaiah turi daug potencialo.

Aš galiu jam aiškinti apie „Ryto“-„Žalgirio“ derbį, bet jis savo gyvenime nėra pajutęs tokio (Martyno) Paliukėno, (Margirio) Normanto fiziškumo, kurį jis jam davė. Tai jam yra nauja.

– Kaip manote, ar trenerio darbas yra it politiko?

– Aš nesiunčiu žmonių į karą, aš jų nesiunčiu mirčiai. Tikiu, kad truputį perspaudžiate. Aš turiu priimti kasdienius sprendimus, kurie gali daryti įtaką žaidėjams, organizacijai. Su tuo aš gyvenu, bet aš esu tiesiog žmogus, atliekantis trenerio darbą. Aš nesu tas, kuris politikuoja. Aš turiu būti atviras priimti sprendimus, nors jie ne visada būna teisingi. Jeigu ir juos priimu, aš įvertinu viską.

