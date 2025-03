Detaliau motyvus likti „Žalgiryje“ nupasakojęs S. Francisco gyrė lietuviškąjį duetą: „Su jais eičiau į karą“

Ketvirtadienio vakarą „Žalgiris“ (14/15) Nemuno saloje 83:81 iškovojo fantastišką pergalę ir išlaikė viltį patekti į Eurolygos įkrintamąsias.

Paskutinio metimo, nulėmusio pergalę, autorius Sylvainas Francisco plačiau papasakojo apie lemiamą ataką, kurios baigtimi jis tvirtai tikėjo.

„Tikrai taip, tai buvo magiškas vakaras, žmogau! Jaučiuosi labai gerai. Turėjome 20 taškų deficitą ir laimėjome mačą lemiamu metimu... tai yra neįtikėtina“, – pasakojo rungtynių herojus S.Francisco.

„Treneris man pasakė pasiimti kamuolį, o Bryantas (Dunstonas) turėjo man pastatyti užtvarą, po kurios turėjau atakuoti krepšį. Aš tą ir padariau... Priešais mane buvo (Tysonas) Wardas, kuris puikiai sugeba nuskaityti situacijas, kuomet aš pagaunu jį ant judesio, tad aš tiesiog sustojau, išmečiau kamuolį ir jaučiau, kad mano šūvis įkris“, – apie lemiamą kauniečių išpuolį pridūrė prancūzas.

S.Francisco per 31 minutę aikštėje pelnė 15 taškų (3/4 dvit., 2/8 trit., 3/4 baud.), išskirstė 8 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 6 kamuolius ir sukaupė 24 efektyvumo balus.

Tiesa, antroje mačo dalyje dominavęs gynėjas gyrė „Žalgirio“ lietuvius.

Prancūzas nukėlė kepurę prieš Arną Butkevičių (4 tšk., 3 atk. kam., 3 per. kam., 3 blok. met.) ir Edgarą Ulanovą (12 tšk.).

„Jie ne tik šį vakarą buvo svarbūs, jie nuo pat metų pradžios buvo labai geri. Ypač gynyboje. Negana to, jie mums duoda daug ir puolime. Jie yra puikūs komandos draugai. Su jais eičiau į karą (juokiasi – red.). Esu labai laimingas dėl jų“, – dėstė Cisco.

– Nuo atsilikinėjimo 20 taškų iki pirmavimo 10 taškų. Kaip jautėtės, kai ėjote į lemiamas rungtynių akimirkas?

– Jaučiausi puikiai. Žinote, jaučiausi kiek kitaip, ypač pirmoje mačo dalyje, kuomet negalėjome apsiginti ir bėgti į priekį. antroje pusėje mes buvome agresyvesni gynyboje, o tada, kai jie pramesdavo metimus, mes tiesiog bėgome ir išnaudojome progas kontratakose.

Antroje mačo dalyje žaidėme vos vieną derinį, kur pagal mūsų parodytą greiti varžovai mūsų nesugaudė.

– Kaip atrodė rūbinė po pirmosios mačo dalies?

– Pozityviai. Pasitikėjome savimi ir sakėme, kad turime būti geresni gynyboje. Tą mes ir padarėme. Taip, „Paris Basketball“ pataikė tam tikrus tolimus metimus, bet dienos pabaigoje – mes gerai sudirbome gynyboje.

– Pirmajame mače prieš Paryžiaus ekipą prametė 8 tolimus metimus, šį vakarą buvote nepataikęs 5 tritaškių pirmoje mačo pusėje, o antroje dalyje jūs dominavote. Ką sakė sau per ilgąją petrauką?

– Turiu būti geresnis puolime, o ypač gynyboje. Gynyba buvo mano prioritetas, kadangi tada, kai aš joje žaidžiu gerai, mano puolimas tampa geresnis. Antra dalis visada prasideda rezultatu 0:0, tad turėjau į šiukšliadėžę išmesti visą negatyvą ir išlikti pozityvus.

– Kaip jūsų akimis atrodė Isaiah Wongo žaidimas?

– Gerai. Galvoju, kad jis pasitiki savo jėgomis, tačiau turi suprasti tam tikrą rungtynių aspektą. Mums tokio vyruko komandai reikia. Jis yra fiziškas, žino, kaip prasibrauti į baudos aikštelę.

– Tautvydas Sabonis prieš T. J. Shortso lemiamus baudos metimus prie atsarginių žaidėjų suolelio mosikavo rankomis. Ar matėte šį momentą? Ką tai pasako apie Tučio charakterį?

– Energija! Nuo pat metų pradžios jis rodo milžinišką energiją. Mums to labai reikėjo. Tada, kai T. J. prametė abu baudos metimus, mes buvome ypač užsikūrę ir džiaugėmės dėl to.

– Pratęsėte kontraktą su „Žalgiriu“, nors jumis dėmesį rodė ir kitos komandos. Kaip galėtumėte paaiškinti savo sprendimą likti Kaune?

– Kitų komandų pavadinimų, kurios manimi domėjosi, nesakysiu, bet taip, buvau sulaukęs susidomėjimo iš kitų klubų. Žinote, norėjau būti stabilioje situacijoje. Pastaruosius penkerius metus keliavau kasmet, tad dabar norėjau vietos, kurią galėčiau vadinti namais. Trenerių štabas, kultūra, miestas, žaidėjai... jie padėjo man jaustis it namuose. Apie tai daug kalbame.

Jeigu atvirai, labai norėjau likti Kaune ir tai buvo mano pirminis prioritetas.

– Per porą dienų pasirašėte naują sutartį ir įšovėte pergalingą metimą. Koks kitas dalykas yra jūsų pageidavimų sąraše?

– (juokiasi – red.). Žmogau... sezonas dar nėra pasibaigęs, tad nepaisant to, kad turiu naują sutartį, aš negaliu ilsėtis. Turiu demonstruoti gerą žaidimą ir padėti komandai patekti į įkrintamąsias, o kitais metais turiu būti geresnis. Kontraktas yra kontraktas, bet tu turi jo būti nusipelnęs. Aš nepriimu naujos sutarties it duotybės. Nepaisant to, turiu būti stabilus.

– Kas jums labiausiai patinka apie Kauno miestą?

– Didžiąją laiko dalį aš praleidžiu namuose (juokiasi – red.), bet aš mėgstu nueiti į restoraną, pažaisti boulingą... esu tas žmogus, kuris mėgsta viską. Nepaisant to, aš mėgstu būti namuose, kur aš matau pasakišką vaizdą (pro langą – red.).

Žinote, svarbiausias dalykas – krepšinis. Kasnakt aš ateinu į treniruočių centrą, kuris dirba kiaurą parą. Man būti salėje, išsivalyti smegenis ir išsiaiškinti vietas, kur aš turiu būti geresnis... Europoje niekur nėra vietos, kur būtų galima ateiti sportuoti tada, kai tik nori.