„Rytas“ skolina savo aukštaūgį kitam LKL klubui

Per pastaruosius du sezonus Oskaras Pleikys demonstravo savo potencialą ir kovingumą, tačiau „Ryto“ gretose jo žaidybinis laikas buvo ribotas. 2024–2025 m. sezone „Betsafe-LKL“ pirmenybėse O. Pleikys aikštelėje per sužaistus mačus vidutiniškai praleisdavo 9,5 minutės, per kurias rinkdavo 2,8 taško, atkovodavo 2,3 kamuolio ir atlikdavo 0,7 rezultatyvaus perdavimo. FIBA Čempionų lygos turnyre per dvi rungtynes, 24-erių puolėjas aikštelėje vidutiniškai praleido 11,4 minutės, sugriebdavo 3,5 kamuolio, pelnydavo 3,5 taško ir rinko 5 efektyvumo balus.

„Oskaras yra talentingas vaikinas, kuris turi puikias fizines savybes ir didelį norą tobulėti, – apie krepšininką kalbėjo Vilniaus „Ryto“ sporto direktorius Artūras Jomantas. – „CBet“ suteiks jam galimybę gauti daugiau žaidybinės praktikos ir išnaudoti savo potencialą. Tai abiem pusėms naudingas sprendimas, leidžiantis jam įgyti patirties ir grįžti į Vilnių dar labiau patobulėjusiam.“

Jonavos klubas pastaraisiais sezonais pavyko tapti rimta konkurente stipriausiems Lietuvos pirmenybių klubams, o trenerių štabas garsėja sėkmingu jaunų žaidėjų įtraukimu į komandos schemą. Talentą Klaipėdos „Neptūne“ atskleidusiam 24-erių krepšininkui persikėlimas į Jonavos „CBet“ turėtų suteikti daugiau žaidybinio laiko ir leisti dar labiau tobulinti savo įgūdžius, ypač kovojant su pajėgiais „Betsafe-LKL“ aukštaūgiais, suteikti didesnį vaidmenį tiek puolime, tiek gynyboje.

Vilniaus „Rytas“ linki Oskarui sėkmės Jonavos „CBet“ gretose ir tikisi, kad ateityje krepšininkas vėl sugrįš į sostinės ekipą dar labiau patobulėjęs.