Ar „Fenerbahce“ ir „Olympiakos“ išliks pergalių kelyje?

Įnirtinga kova vyksta ir dėl vietos įkrintamosiose varžybose. Tik 13-ąją vietą užimantį Kauno „Žalgirį“ nuo 10-osios vietos, kuri garantuoja bilietą į kitą etapą, skiria vos viena pergalė.

Antrąją vietą užimanti „Fenerbahce“ ekipa (20 pergalių, 9 pralaimėjimai), kurią treniruoja Šarūnas Jasikevičius, ketvirtadienį svečiuose bandys palaužti „Monaco“ (17, 12). Pastarasis klubas žengia ketvirtas. Šios komandos praėjusį sezoną kovėsi ketvirtfinalyje. Tada dramatišką seriją 3:2 laimėjo lietuvio auklėtiniai. 2024–2025 m. Eurolygos turnyro pirmajame rate Stambule Monako krepšininkai netikėtai sutriuškino varžovus net 99:69.

„Fenerbahce“ dabar laimėjo triskart iš eilės. Tuo tarpu Monako klubas stringa – iškovojo vieną pergalę per pastarąsias ketverias Eurolygos rungtynes. Neseniai „Monaco“ neperžengė Prancūzijos lygos taurės pusfinalio barjero. Pastaruoju metu smarkiai sumažėjo Donato Motiejūno vaidmuo. Kai į Monaką iš NBA atvyko vidurio puolėjas Danielis Theisas, lietuvis žaidžia vidutiniškai vos po 8 minutes per vieną dvikovą – anksčiau rungtyniavo po 17. D. Theisas per trejas rungtynes Eurolygoje rinko 17,3 naudingumo balo.

Eurolygos lyderis „Olympiacos“ (20, 9) ketvirtadienį priims Belgrado „Crvena zvezda“ (16, 13) su Roku Giedraičiu. Tris nesėkmes paeiliui patyręs Serbijos klubas nukrito į septintąją poziciją. „Olympiacos“ pralaimėjimo skonio nepatyrė šešiose dvikovose iš eilės. Tiesa, pirmosiose tarpusavio rungtynėse užtikrintai 87:73 nugalėjo „Crvena zvezda“.

Itin svarbios rungtynės penktadienį vyks Belgrade, kur susitiks tiesioginiai konkurentai dėl kelialapio į įkrintamąsias varžybas – vietos „Partizan“ (15, 14) ir Stambulo „Anadolu Efes“ (15, 14). Komandos užima atitinkamai 10-ąją ir 11-ąją vietas. Turkijos ekipa išlipo iš duobės ir pastaruoju metu paklupdė visus tris varžovus. Pirmajame rate Stambulo klubas 86:77 įveikė „partizanus“.

„Žalgiris“ (14, 15) penktadienį išvykoje galynėsis su „Barcelona“ (16, 13). Eurolygos turnyro starte žalgiriečiai nukovė „Barca“ 97:92, tad katalonai sieks revanšo.