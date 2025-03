Fantastika: asmeninį rezultatyvumo rekordą NBA pagerinęs M. Buzelis suvalgė L. Dončičių ir sudaužė „Lakers“

Billy Donovano auklėtiniai išvykoje 146:115 (32:31, 33:31, 39:27, 42:26) pervažiavo „Lakers“ krepšininkus ir šventė itin saldžią pergalę.

Matas Buzelis per 30 minučių aikštelėje į „Lakers“ krepšį suleido net 31 tašką (7/8 dvit., 5/10 trit., 2/2 baud.) ir sugriebė 2 atšokusius kamuolius. Puolėjas per pirmąją mačo dalį pelnė 10 taškų, o per antrąją net 21 tašką.

Tai – naujas puolime sprogusio lietuvio taškų rekordas NBA. Negana to, lietuvis taip pat pagerino pataikytų tritaškių rekordą (5). Prieš tai viename susitikime puolėjui buvo pavykę susmaigstyti keturis tolimus šūvius.

Prieš tai M.Buzelio taškų rekordas buvo 24 taškai. Tokį pasirodymą puolėjas surengė vasaro 5 dienos mače prieš „Miami Heat“ krepšininkus.

Negana to, šiose rungtynėse lietuvis ant pačiūžų pastatė Luką Dončičių. Mačo pradžioje lietuvis apėjo Slovėnijos žvaigždę ir įgrūdo kamuolį į krepšį.

Tiesa, Čikagos ekipoje už M.Buzelį rezultatyviau žaidė Coby White'as, kuris per 34 minutes „Lakers“ ekipai atseikėjo 36 taškus (6/8 dvit., 6/9 trit., 6/8 baud.).

Beje, „Bulls“ ekipoje neįtikėtiną statistiką fiksavo australas Joshas Giddey. Gynėjas buvo šalia keturgubo dublio – J.Giddey pelnė 15 taškų (4/9 dvit., 1/2 trit., 4/6 baud.), išskirstė net 17 rezultatyvių perdavimų (pakartotas asmeninis rekordas) ir perėmė 8 kamuolius. Jis tapo pirmuoju NBA žaidėju, užfiksavusiu tokią statistiką.

Beje, šiose rungtynėse „Lakers“ gretose į aikštę po dviejų savaičių pertraukos į aikštelę grįžo LeBronas Jamesas. „Karalius“ buvo patyręs kirkšnies traumą ir buvo praleidęs 7 rungtynes.

Į aikštelę grįžęs L.Jamesas per 31 minutę aikštėje pelnė 17 taškų (6/14 dvit., 1/2 trit., 2/5 baud.), atkovojo 6 kamuolius, išdalino 4 rezultatyvius perdavimus, perėmė 3 kamuolius ir 4 sykius suklydo.

„Lakers“ ekipoje ryškiausiai spindėjo M.Buzelio pamokytas L.Dončičius. Slovėnas per 32 minutes ant parketo surengė 34 taškų (2/5 dvit., 8/13 trit., 6/8 baud.), 8 atkovotų kamuolių, 6 rezultatyvių perdavimų ir 7 klaidų pasirodymą.

Šiose rungtynėse „Bulls“ krepšininkai iniciatyvą perėmė antrajame kėlinyje. Svečiai po M.Buzelio dvitaškio pirmąkart susikrovė dviženklį taškų pranašumą (49:39), tačiau iki pat kėlinuko galo pranašumo Čikagos ekipai išsaugoti nepavyko (65:62).

Visgi gerą bangą pirmoje mačo dalyje pagavę „Bulls“ dominavo antroje mačo dalyje. Jau trečiojo kėlinio pabaigoje B.Donovano vyrai susigrąžino dviženklį pranašumą (80:69), kurį pavyko išsaugoti prieš lemiamą ketvirtį (104:89).

Ketvirtojo kėlinio pradžioje po J.Giddey tritaškio komandas jau skyrė 18 taškų (118:100), o rekordinį pranašumą „Bulls“ ekipai pavyko pasiekti kėlinuko pabaigoje, kuomet svečiai pirmavo net 34 taškų skirtumu (144:110).

„Bulls“ Rytų konferencijoje rikiuojasi 9-oje vietoje, o „Lakers“ Vakaruose užima 4 poziciją.

„Lakers“: Luka Dončičius 34 (8 atk. kam., 6 rez. perd., 7 klaid.), Austinas Reavesas 25 (6/6 dvit., 3/7 trit., 4/4 baud., 5 rez. perd.), LeBronas Jamesas 17 (6 atk. kam., 4 rez. perd., 3 per. kam., 5 klaid.), Jaxsonas Hayesas 10 (5/6 dvit., 4 atk. kam.).

„Bulls“: Coby White'as 36, Matas Buzelis 31, Joshas Giddey 15 (17 rez. perd., 10 atk. kam., 8 per. kam.), Kevinas Huerteris (6/8 dvit., 0/4 trit., 2/2 baud., 3 atk. kam.) ir Patrickas Williamsas (1/1 dvit., 4/7 trit., 3 atk. kam., 3 rez. perd.) po 14, Dalenas Terry 13 (5/8 dvit., 1/4 trit., 4 atk. kam., 4 rez. perd.), Nikola Vučevičius 12 (3/7 dvit., 2/3 trit., 12 atk. kam., 5 rez. perd.).

